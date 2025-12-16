2568 ปีแห่ง “การพิสูจน์ตัวตนใหม่ของช่อง 7HD”

ตลอดปี 2568 ช่อง 7HD ระเบิดคลังคอนเทนต์ยักษ์สุดหลากหลาย ละครเด็ด ซีรีส์ฟอร์มแรง กีฬาเยาวชนฟีเว่อร์ ทอล์กเข้มข้น เรียลลิตี้สุดว้าว ข่าวน่าเชื่อถือ คัมแบ็กฟรีคอนเสิร์ตระดับตำนาน ครบทุกสาระ ความบันเทิงตลอดปี
ปี 2568 นับเป็นหมุดหมายสำคัญของช่อง 7HD กับการเดินหน้าพัฒนาทุก ๆ ด้าน ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสื่อในยุคดิจิตอลและAI เดินหน้าตอกย้ำความแข็งแกร่งของสถานีโทรทัศน์อันดับหนึ่งที่ยืนหยัดมากว่า 5 ทศวรรษ พร้อมเสิร์ฟความบันเทิงครบลูป ตั้งแต่ละครฟอร์มดี ซีรีส์หลากหลายแนว กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รายการข่าว–ทอล์ก–เรียลลิตี้สุดเข้ม และฟรีคอนเสิร์ต ไปจนถึงการร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ทำให้ปี 2568 เป็นปีที่สถานีเดินหน้าสร้างกระแสไวรัลและปรากฏการณ์ต่อเนื่องแบบไม่หยุดพัก
• ละคร–ซีรีส์หลากแนว : กองทัพความบันเทิงแบบไม่พัก
ละครยังคงเป็นหัวใจสำคัญของสถานี ในปีนี้ ช่อง 7HD ยืนหยัดส่งละครคุณภาพสู่สายตาประชาชนเช่นเคย ทั้ง
ไฟน้ำค้าง, เล่ห์ร้ายเกมลวง, เล่ห์มยุรา, โอม ! พระยาไฟ, ฟ้าพยับ, เมืองแก้ว, พรหมพยศ ฯลฯ ไม่เพียงบนหน้าจอทีวี และ แอปพลิเคชั่น Bugaboo.TV แต่ยังขยายความบันเทิงสู่แพลตฟอร์มสากล อาทิ Netflix, iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ TrueVisions NOW ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเข้าถึงละครไทยมากขึ้น ส่วนละครพื้นบ้านยังคงโกยเรตติ้งสนั่นจอทุกเช้าเสาร์-อาทิตย์ กับ แม่ปลาบู่ และเดชอสูรขันแก้วนพเก้า ก็ถูกใจแฟนละครจักรวงศ์ไม่แพ้กัน
สายซีรีส์ยิ่งต้องกรี๊ดดังขึ้นอีก! เพราะปีนี้ ช่อง 7HD เปิดศักราชซีรีส์แบบจัดเต็มทุกแนว ไม่ว่าจะเป็น ซีรีส์สะท้อนสังคมร้อนแรง เปิดโหมดล่า อย่าท้าทายระบบ จาก 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ ที่แรงจนได้ทำถึง 2 ซีซั่น ซีรีส์จบในตอน เรื่องเล่าอาจารย์ยอด ผลิตโดย บริษัท จ๊ะทิงจา จำกัด ถ่ายทอดเรื่องราวกฎแห่งกรรม และความเชื่อต่าง ๆ ที่สะท้อนข้อคิดในการดำเนินชีวิต ถัดมาที่
ซีรีส์ดราม่า ลึกลับ ตัวแทน จาก บริษัท ญิบ ฟิล์ม จำกัด เสนอความแปลกใหม่ ถ่ายทอดมุมภาพแปลกตา สไตล์ภาพยนตร์ออนทีวี บวกเรื่องราวน่าติดตาม จนผู้ชมรู้สึกสนุกติดจอ ติดใจ อีกทั้งยังมีซีรีส์วัยรุ่นกระแสดีเรื่อง Rock and Soul จังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก โดย บริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) และ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) โดยหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหลักคือ สยามสแควร์ แหล่งรวมตัวสุดฮิปของเหล่าวัยรุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU)
และ ยังมีโปรเจกต์ซีรีส์ร่วมสมัยสู่เรื่องราวการค้นหาตัวตนของคนรุ่นใหม่อย่าง “Sway The Series : เพราะเธอใช่ไหม…ที่ทำให้ใจฉันสั่น” ที่สะท้อนความรักทุกมิติและสื่อสารแนวคิดที่ลึกซึ้ง ผสมผสานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ แรงบันดาลใจ และการเติบโตในสังคมไทย อำนวยการผลิตโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฝั่งซีรีส์วาย–แซฟฟิก ก็เดือดไม่แพ้กัน ตั้งแต่ความละมุนเมืองเหนือใน “I Promise I Will Come Back ฉันคอยเธอ” ไปจนถึง “ปรากฏการณ์” “Shine” Original Gay Series ฟอร์มยักษ์ จาก BeOnCloud ที่มี อาโป-ณัฐวิญญ์, มาย-ภาคภูมิ นำทีมเรียกเสียงแฟนอินเตอร์ล้นหลาม รวมถึงยูโร ยศวรรธน์ ได้พิสูจน์ฝีมือเล่นซีรีส์ครั้งแรก ได้เสียงตอบรับสุดแรง
ยังไม่พอ ซีรีส์วาย แนวโรแมนติก ดราม่า แฟนตาซีเงือกเรื่องแรกของไทย เพียงนาวา LOVER MERMAN ผลิตโดย บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โก ทู อินฟินิตี้ จำกัด และซีรีส์แซฟฟิก “Dangerous Queen คนโปรดของควีน” ผลงานจากค่าย แสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ก็สร้างกระแสฐานแฟนเหนียวแน่น เรื่องราวสนุก แถมเคมี เหนือ-
ดิสรยา และ แตงกวา-พิญญาเนศวร์ สวมอินเนอร์ คุณควีนและน้องเบ๊บ ในจอ ได้โดนใจแฟน ๆ ท่วมท้น จนเกิดชาวเดอร์ ด้อมลาเวนเดอร์ มัดหัวใจทั้งแฟนไทย แฟนอินเตอร์ เรียกว่าดังในชั่วข้ามคืน
นอกจากนี้ช่อง 7HD ยังโชว์โมเดลใหม่ กับ Micro Series ซีรีส์แนวตั้ง บนออนไลน์ ประเดิมด้วยซีรีส์ 21 DAYS SUNSHINE “21 วันของฉันกับเธอ” ที่แจ้งเกิด 2 หนุ่ม ซัน-ก้องภพ และ ชาย-สมชาย ทันที
• สานฝันกีฬาเยาวชน ปลุกพลังฟีเว่อร์ทั้งประเทศ
เป็นปรากฏการณ์ความสำเร็จอย่างท่วมท้น หากถามหาคอนเทนต์ที่สร้าง “เสียงเฮทั่วประเทศ” ต้องยกให้ 4 ซีรีส์กีฬานักเรียน “แชมป์กีฬา 7HD 2025” ที่ ช่อง 7HD ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสนามสานฝันให้เยาวชนที่มีใจรักกีฬาได้ชิงชัยถ้วยแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีจากการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย, วอลเลย์บอล นักเรียนหญิง, เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย และฟุตบอลนักเรียน 7 คน ที่จบซีซั่นประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม โดยที่ผลแพ้ชนะไม่สำคัญเท่ากับการร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาเยาวชน พร้อมทั้งสร้างกระแสไวรัลมากมาย โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ที่ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์แห่งปี ด้วยเรตติงแมทช์ชิงถ้วยชนะเลิศทั่วประเทศ 7.4 และในเขตกรุงเทพฯ มีเรตติ้งผู้ชมสูงถึง 10.4 โดยมียอดผู้ชมออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มรวมกว่า 150 ล้านวิว และยังสร้างไอคอนทางกีฬา ที่ครองใจแฟน ๆ ทั้งทีมแชมป์ ‘รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท’ และทีมรองแชมป์ ‘รร.หมอนทองวิทยา’ กลายเป็นทีมขวัญใจมหาชนไปโดยปริยาย เพราะกระแสแรงฟีเวอร์ แฟน ๆ กรี๊ด ตามซัปพอร์ตไม่หยุดจนถึงตอนนี้
• ข่าวครบเครื่องทุกเรื่องราว
เป็นปีที่คึกคักเป็นพิเศษ เพราะเพิ่มเติมความใหม่ให้กับการคุยข่าวให้ครบเครื่อง ปีนี้ช่อง 7HD เปิดเกมข่าวแบบ “จริงจังแต่ไม่ทิ้งความเป็นกันเอง” เริ่มจาก คว้า เอกชัย ศรีวิชัย มาร่วมเล่าข่าว ในรายการ เปิดจอ จ้อข่าว รายการข่าวอารมณ์ดีที่อัดแน่นด้วยสาระและความบันเทิง พร้อมอัปเดตข่าวเด็ดคลิปดังรอบสัปดาห์ ลีลาการจ้อข่าวที่สนุก เข้าใจง่าย โดนใจแฟนข่าว จนเกิดกระแสดีแบบไม่ต้องสืบ
นอกจากนี้ ยังส่งนักแสดง ร่วมเสริมทัพ นั่งเก้าอี้ผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ ประกบคนข่าวมืออาชีพ หลังเข้าคอร์สเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติกับผู้ประกาศมืออาชีพ เบน-สันติราษฎร์ กับการเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬา ในรายการ สนามข่าวกีฬา ขณะที่ ภูมิ-เกียรติภูมิ
นั่งเก้าอี้ผู้ประกาศข่าวรายการ สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ ปิดท้ายด้วย ดิว-ศุภกฤต จาก TSM MANAGEMENT นั่งประจำรายงานข่าวทางออนไลน์ ในรายการ OPEN WORLD เปิดโลกรายวัน ฟีดข่าว ย่อยง่าย กับข่าวต่างประเทศรอบโลก
• รายการทอล์กสนุก เรียลลิตีสุดแซ่บไวรัลจัดหนักตลอดปี
รายการทอล์ก–เรียลลิตี้ของช่องยังแน่นผังอย่างต่อเนื่อง ทั้ง MasterChef The Professionals, The Restaurant War 2, Hell’s Kitchen 2, Iron Chef Thailand VS Asia และ The Spoon จาก บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด และยังมีรายการ
วาไรตียืนหนึ่งที่อยู่มายาวนาน ทั้ง ดวลเพลงดัง พลังอาชีพ และ ดวลเพลงดัง พลังมัธยม สร้างเรตติงปังทุกไทม์สล็อต
บิ๊กเซอร์ไพรส์ดับเบิลคงหนีไม่พ้น การคว้าพิธีกรชื่อดัง ฝีปากกล้า ประสบการณ์แน่น อยู่วงการมาอย่างยาวนาน
อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ มานั่งแท่น การันตีความแซ่บใน “ยิ่งคุย ยิ่งลึก” รายการทอล์กโชว์ ที่มาพร้อมการพูดคุยแบบคนวงใน ไม่ดุแต่เด็ด เผ็ดร้อนไม่เหมือนใคร สไตล์ ยิ่งศักดิ์ หยิบจับ พูดคุยประเด็นร้อนจากทุกวงการ
รายการดี ๆ “มิตรรัก ทั่วไทย” จากพิธีกรพ่อลูก พ่อเอ-ไชยา และน้องแป้ง-ศรันฉัตร์ มิตรชัย ที่พาแฟน ๆ ไป “กินรู้อยู่ขาย” ตามหาของดีทุกทิศทั่วไทย ของดี ของเด็ด แต่ละชุมชน แต่ละจังหวัด ที่ทุกคนจะต้องทึ่งและแปลกตา นอกจากนี้เอยังเอาใจแฟนรายการ ด้วยการเสิร์ฟของเด็ดของชุมชน ชวนสนับสนุนของดีภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่หน้าจอ กับ “ชอปปิงคลิก Bugaboo Shop”
ไปต่อที่เรียลลิตี้ไวรัล The Social Warrior ซีซั่น 2 โดย บริษัท จีเนียส มีเดีย ครีเอเตอร์ จำกัด โดยสองผู้บริหารมากพลัง ซอนย่า คูลิ่ง และมะตูม-เตชินท์ ที่กลับมาระเบิดความแรงกว่าเดิมเพื่อเฟ้นหา “The Social Warrior คนที่ 2 ของประเทศไทย”
และการกลับมาของฟรีคอนเสิร์ตระดับตำนาน “7 สีคอนเสิร์ต เฟสติวัล” เมื่อ ช่อง 7HD ร่วมกับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ขนศิลปินดังทุกยุคมาเขย่าเวที จนโชว์ของหลายๆ ep ทำยอดผู้ชมล้นศูนย์การค้า แถมเป็นไวรัลสนั่นโซเชียลเลยทีเดียว
ไม่พูดถึงไม่ได้กับ The Voice Pride 2025 ที่จัดใหญ่ ฉลอง Pride Month นอกจากเวที แสง สี เสียง ที่จัดใหญ่อลังการแล้ว ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน ก็เล่นใหญ่แบบไม่มีใครยอมใคร และแจ้งเกิดแชมป์คนแรก เนิร์ด–ณัฐนิชา อย่างงดงาม
ปีนี้ยังมีรายการแนว Edutainment สุดล้ำ THE CRACK HUNTER หน่วยล่ารอยร้าว ที่ร่วมมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ นำเสนอความรู้เรื่องอาคารร้าวหลังแผ่นดินไหวในแบบสนุกและเข้าใจง่าย โดยทีมวิศวกรมากประสบการณ์ คณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตวิศวจุฬาฯ
• รายการออนไลน์โตแรงจนต้องจับตามอง : Podcast–ทอล์กมาเต็ม
คอนเทนต์ออนไลน์โตแบบก้าวกระโดด สร้างพื้นที่คอนเทนต์ที่มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายการพอดแคสต์ที่มาแบบจัดเต็ม ทั้งรายการ ติดลมบน และ เสียงจากหลุม โปรเจ็กต์ มหาชนTalk ของผู้ผลิตสุดหล่อ หลุยส์ เฮส และแชป-วรากร ด้วยเนื้อหารายการที่น่าสนใจ ทำให้ทั้งสองรายการ ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังมีรายการออนไลน์ TALK TO U ที่จับพระเอกชื่อดัง ยูโร ยศวรรธน์ มาสวมบทบาทใหม่กับการเป็นพิธีกรรายการออนไลน์ ซึ่งได้ฟีดแบ็กที่ดีในทุก ๆ อีพี และรายการ ดวงใจ STORY โดยอดีตบรรณาธิการข่าวบันเทิงวงใน แป๋ว-ดวงใจ
สอาดจิตต์ ที่เจาะลึกเรื่องราวคนดังมากประสบการณ์ แบบคลุกวงใน เรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่อีพีแรก คว้าผู้จัดคนดังระดับตำนาน ไก่-วรายุฑ มิลินทจินดา มาร่วมทอล์กชีวิตสุดเข้มข้น
• 7HD คืนความสุขสู่สังคม หนุนเรื่องราวดี ๆ ทุกภาคส่วน
ตลอดปี 68 นอกจากช่อง 7HD จะส่งความสุขผ่านทางหน้าจอทีวีแล้ว ยังคงสะท้อนบทบาทองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม อาทิ ร่วมรณรงค์เพื่อสนับสนุน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อโครงการ BLOOD CONNECT เลือดเชื่อมชีวิต...ให้ทุกชีวิตได้ไปต่อ ปลุกพลังเยาวชน Gen Z ให้มาบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น, การเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “คนปรับ โลกเปลี่ยน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ผนึกกำลังกับ สำนักงานเขตจตุจักร และ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะลักลอบทิ้ง เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัยในชุมชน กรุงเทพฯ เป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ปลอดภัย และเป็นระเบียบ อีกทั้ง การให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิ โครงการ รวมใจ ฝ่าภัยน้ำท่วมใต้ ร่วมกับ จุฬา-เพื่อนพึ่ง (ภาฯ), ล่าสุด สถานีฯ พร้อมพันธมิตร ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ด้วย
ด้วยความไว้วางใจจากผู้ชม พาร์ตเนอร์ และพันธมิตรต่างๆ ตลอดปี 2568 ช่อง 7HD เดินหน้าพัฒนาคอนเทนต์และกิจกรรมทุกมิติ พร้อมขับเคลื่อนสถานีฯ สู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี 2569 เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้ง นี่ไม่ใช่แค่ปีแห่งคอนเทนต์ แต่เป็นปีแห่ง “การพิสูจน์ตัวตนใหม่ของช่อง 7HD” ที่ยังคงยืนหยัดด้วยหัวใจในการทำงานเพื่อสังคมและประเทศ และตอบแทนผู้ชมที่ซัปพอร์ตกำลังใจที่ดีให้เสมอมา