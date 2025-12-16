“คิมเบอร์ลี่” คัมแบ็กจอแก้ว! ประชันเข้ม “แพร-โยเกิร์ต” ในละคร “Translator”

“คิมเบอร์ลี่” คัมแบ็กจอแก้ว! ช่อง 3 ในรอบหลายปี พร้อมประชันบทบาทเข้ม “แพร-โยเกิร์ต” ในละคร “Translator”
ทำเอาแฟนละครเฮกันถ้วนหน้า เมื่อช่อง 3 ปล่อยภาพฟิตติ้งผลงานเรื่องใหม่ “Translator” ของค่ายสเต็ปเพาเวอร์ทรี ซึ่งถือเป็นการคัมแบ็กจอแก้วในรอบหลายปีของนางเอกมากฝีมือ คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส หลังห่างหายจากงานละครไปพักใหญ่ นับเป็นการกลับมาที่ท้าทายความสามารถทางการแสดงอย่างมาก นอกจากนี้ยังรวมทีมนักแสดงฝีมือเฉียบมาร่วมประชันบทบาทเข้มข้นอย่าง แพร-พิชาภา และ โยเกิร์ต-ณัฐฐชาช์ ที่มาเติมเต็มเรื่องราวให้ดราม่าเข้มข้นขึ้น
งานนี้คิมเบอร์ลี่เผยความรู้สึกผ่านโซเชียลมีเดียว่า ได้ตัดสินใจรับบทดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย พร้อมบอกเล่าความตื่นเต้นกับตัวละครที่มีมิติ ลึก และซับซ้อน เต็มไปด้วยความลับและเชื่อมโยงกับ “ความจริงที่ยังไม่ถูกแปล” ตามคอนเซ็ปต์ของเรื่อง
ทั้งนี้ในรายการสีสันบันเทิง ได้เผยภาพเบื้องหลังฟิตติ้งสามสาว พร้อมเผยเรื่องราวอีกหนึ่งกรุบว่า คิม รับบทเป็น มายด์ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว เป็นเจ้าของมูลนิธิที่คอยช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทำร้าย? ส่วน แพร รับบท แอน เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ และเป็นเพื่อนรักของมายด์ (คิม) ขณะที่ โยเกิร์ต รับบทเป็น เจน ที่สปอยล์สั้น ๆ ว่า มีอาชีพเมีย?
การกลับมาครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหมุดที่สำคัญในเส้นทางนักแสดงของคิมเบอร์ลี่ ที่แฟน ๆ ต่างเฝ้ารอชมพัฒนาการและพลังการแสดงในบทบาทใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสร้างกระแสและความน่าสนใจให้กับวงการละครอีกครั้งอย่างแน่นอน
