“แหม่ม-วิชุดา” โชว์สกิลโรคจิต สะกดคนดูอยู่หมัด!

“แหม่ม-วิชุดา” ระเบิดพลังโรคจิต จับลิปสติกขีดหน้า ยกซีนปะทะ “กานต์-ณัฐชา” ในละคร “ลวง” ติด Top 3 ฉากที่แสดงแล้วสนุกที่สุด ปลื้มฟีดแบ็กดีคนดูชอบ ขนาด “นุ๊ก-สุทธิดา” ยังทักขอเคล็ดลับกรี๊ดสะกดคนดู
พาอารมณ์ผู้ชมพุ่งทะลุปรอทกันแบบสุดๆ สำหรับ “ลวง” ละครดราม่ารสจัดจากค่าย มงคลดี โปรดักชั่น นำแสดงโดย ยูโร-ยศวรรธน์ ประกบคู่ กานต์-ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ กับ EP. ล่าสุดที่ แหม่ม-วิชุดา พินดั้ม ทำคนดูอ้าปากค้างกับบทบาท คณิสร ตัวละครสุดดาร์กที่ปล่อยซีนโรคจิตแบบเต็มแม็กซ์ จนกลายเป็นหนึ่งใน Top 3 ฉากที่เจ้าตัวบอกว่าเล่นแล้วสนุกที่สุด
ไฮไลต์ที่ทำให้โซเชียลลุกเป็นไฟคือซีนที่ คณิสร หยิบลิปสติกขีดหน้าตัวเอง ก่อนกรี๊ดลั่นพร้อมหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง แล้วกระชาก วันเวฬา (กานต์-ณัฐชา) เข้ามาทำร้าย วันเวฬาได้แค่ตกใจกับสิ่งที่กำลังเจอ เป็นจังหวะที่ คีริน (ยูโร-ยศวรรธน์) และ นันท์นลิน (มิลลี่-อภิสรา) เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดี ภาพที่เห็นจึงทำให้ทุกคนเข้าใจผิดว่า วันเวฬากำลังทำร้ายคณิสรอยู่
โดย แหม่ม เล่าถึงฉากดราม่าเดือดนี้ว่า “สำหรับฉากนี้อย่างแรกเลย ที่อยากบอกคือ ตอนที่อ่านบท นึกภาพไม่ออกนะคะว่า พี่เติ้ล (ตะวัน จารุจินดา) ผู้จัดฯ และผู้กำกับ เขาจะวางไว้แบบไหน แล้วส่วนใหญ่เวลาที่เราอ่านบทเราจะท่องและจำให้ได้ คือเราอยากพูดบทให้ตรงกับที่คนเขียนบทเขียนมาให้มากที่สุด เราจะเน้นจำบทให้ได้ว่าต้องพูดอย่างไร ในส่วนการดีไซน์การแสดง เรื่องนี้แหม่มแทบจะไม่ดีไซน์อะไรมาล่วงหน้าเลย คือเราปล่อยหัวโล่งๆ เพื่อมารับบรีฟจากพี่เติ้ล เพราะแหม่มไว้ใจ เชื่อว่าสิ่งที่พี่เติ้ลคิดภาพไว้ต้องดีมากๆ เลยปล่อยเลย แล้วก็ได้ฉากนี้ออกมาอย่างที่ทุกคนได้เห็น
อีกอย่างตอนที่ถ่ายทำ อยากบอกว่าตอนแรกแอบกังวลนะ คือน้องกานต์ตัวเล็กมากๆ ค่ะ แขนของน้องกานต์คือมือเรากำมิดเลย น้องตัวเล็กมาก เล่นด้วยแล้วกลัวว่าน้องจะตัวหักมาก เพราะแหม่มตัวใหญ่ด้วย แต่พอเวลาที่เล่น กลายเป็นว่าก็มันมือ ก็ถามน้องว่าเป็นอย่างไรบ้าง เจ็บไหม แล้วน้องก็คืออึดมาก รีบบอกเลยว่าไม่เป็นไรเลย หนูโอเคมากค่ะพี่แหม่ม มันทำให้เราสบายใจที่จะเล่นกับน้องได้แบบไม่ต้องกั๊ก เลยเป็นซีนที่สนุกมาก แล้วก็ติดอันดับเป็นหนึ่งในสามซีนตอนถ่ายทำที่สนุกที่สุดในการทำงานละครเรื่องนี้
ฟีดแบ็กที่กลับมา หลังจากที่ฉากนี้ออกอากาศคือดีมากๆ ฉากที่กรี๊ด จริงๆ แหม่มเป็นคนเสียงแหลมอยู่แล้ว เรื่องกรี๊ดเลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ แต่เรื่องนี้เพิ่มการกรี๊ดไปหัวเราะไปเข้ามา คืออยากให้คนดูรู้เลยว่าจริง ๆ แล้วคณิสรมันบ้า หัวเราะไปด้วยกรี๊ดไปด้วย รู้สึกสนุกนะ ตอนที่ถ่ายไม่กล้าดูมอนิเตอร์นะ ด้วยความที่ตอนนั้นยังไม่ผ่านกระบวนการตัดต่อ กลัวว่าถ้าดูแล้ว อาจจะอยากขอเล่นเพิ่ม คือแหม่มจะสังเกตแค่ว่าเล่นไปแล้วพี่เติ้ลพอใจหรือยัง ถ้าเขาพอใจแล้ว แหม่มจะรอดูตอนออกอากาศเลย ซึ่งหลังจากออกอากาศไปแล้ว มีคนส่งคลิปมาให้ดูเยอะมาก คุณนุ๊ก (สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา) ทักมาถามเลย บอกเราให้สอนหน่อย ว่าต้องกรี๊ดยังไงให้ได้อย่างนี้ มีเทคนิคยังไง ดูแล้วสนุกจังเลย ด้วยความที่นุ๊กเป็นคนที่เสียงออกจะทุ้ม เลยถามว่าต้องทำยังไง แหม่มก็เลยบอกว่า ไม่ยากเลย ลองหัวเราะไปด้วยสิ คือถ้าเราหัวเราะแล้วกรี๊ดไปด้วยได้ นั่นแสดงว่าเรากำลังสนุกกับมันค่ะ
อยากจะพูดกับทุกคนเป็นครั้งที่ร้อยเลยว่า ขอบคุณพี่เติ้ลจริงๆ นะ ที่เล็งเห็นว่าแหม่มเป็นตัวละครตัวนี้ได้ แหม่มรักตัวละครตัวนี้มากๆ เลยนะ คือมันนานมากเลยตั้งแต่เล่นละครมา มันน่าจะเกิน 10 ปี ที่กลับมารักตัวละครได้อย่างหัวปักหัวปำขนาดนี้ รู้สึกเข้าใจตัวละครนี้มากๆ พยายามฟูมฟัก ทำทุกอย่างให้ได้อย่างที่พี่เติ้ลมองภาพเอาไว้จริงๆ แล้วพอออกมาแบบนี้ คือทุกอย่างสำหรับแหม่มมันดีไปหมด ทุกอย่างประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทำ แสง ไฟ การตัดต่อ การร่วมงานกับทีมงานในเรื่องนี้ ทุก ๆ คน แหม่มประทับใจกับการทำงานเรื่องนี้มากจริงๆ
หลังจากนี้ อยากให้ทุกคนติดตามนะ คือทุกคนอาจจะเพิ่งได้เห็นว่าจริงๆ แล้วคณิสรเป็นยังไง เหมือนที่ผ่านมาเก็บอาการไว้ คือยังไม่เปิดตัว แต่วันนี้ทุกคนได้เห็นแล้วว่า จริงๆ แล้วคณิสรไม่ใช่คนปกติ ซึ่งจุดจบของคนแบบนี้มีไม่กี่อย่างหรอกค่ะ อยากให้คนดูลองช่วยกันคิดเล่นๆ ว่าตัวละครที่ทำร้ายทุกคนแบบนี้ จะลงเอยแบบไหน มาติดตามด้วยกันค่ะ”
ติดตามชมละคร “ลวง” ได้ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทางเน็ตฟลิกซ์ หลังละครจบ 1 ชม.
