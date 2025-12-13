ช่อง 3 เปิดภาพฟิตติ้งแรก “ตะวันลวง” ส่ง “ญาญ่า-กลัฟ-เก้า” ประชันเดือด!

สิ้นสุดการรอคอย! ช่อง 3 เปิดภาพฟิตติ้งแรกละคร “ตะวันลวง” เสิร์ฟเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปี ดึง “ญาญ่า-กลัฟ-เก้า” ประชันเดือดบนหน้าจอ ออนแอร์เร็วๆ นี้
เรียกเสียงฮือฮาทั้งโซเชียลตั้งแต่ละครยังไม่ทันลงจอ เมื่อช่อง 3 ปล่อยภาพแรกของโปรเจกต์สุดปังส่งท้ายปี “ตะวันลวง” ละครฟอร์มใหญ่จากค่าย Maker K เพราะงานนี้ได้สามซุป’ตาร์ตัวท็อปที่แฟนๆ ไม่คิดว่าจะได้เห็นประกบกันง่ายๆ อย่าง ญาญ่า-อุรัสยา, กลัฟ-คณาวุฒิ และ เก้า-นพเก้า มาประชันบทบาทเข้มข้นในเรื่องเดียวกัน ทำเอาแฟนละครถึงกับบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่คิดว่าจะได้เห็น และเป็นการจับคู่ที่แฟนๆ เฝ้ารอดูแบบสุดตัว
เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังภาพแรกถูกเผยแพร่ แฮชแท็กของละครก็ทะยานขึ้นเทรนด์ทันที แฟนๆ พากันชื่นชมเคมีใหม่ที่ดูสดแรง และแตกต่างกว่าที่เคยเห็น โดยเฉพาะการปรากฏตัวของญาญ่าในลุคปะทะเดือดแบบนัวร์ดราม่า ที่หลายคนร้องว้าวว่าเป็นอีกมิติของญาญ่า รวมถึงเสน่ห์ดิบเท่ของกลัฟที่สะกดทุกสายตา และอินเนอร์ลึกลับของเก้าที่น่าค้นหา ทำให้แฟนละครพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคู่นี้ปะทะกันเมื่อไหร่สนั่นจอแน่นอน เพราะนอกจากนักแสดงระดับแม่เหล็กแลัว ยังได้ผู้จัดและทีมเขียนบทระดับคุณภาพมาร่วมงาน ส่งสัญญาณความเข้มข้นทั้งในพล็อตและโปรดักชั่นแบบจัดเต็ม เรียกว่าปล่อยเพียงภาพฟิตติ้งก็ทำให้อดใจรอไม่ไหว ส่วนกำหนดออนแอร์นั้น แฟนๆ เตรียมลุ้นข่าวดีจากช่อง 3 ได้เร็วๆ นี้ บอกเลยว่างานนี้ต้องมีอะไรให้อึ้งอีกแน่นอน...
