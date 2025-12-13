เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “เพราะเธอใช่ไหม...ที่ทำให้ใจฉันสั่น” ตอนที่ 5 (ตอนจบ)

ตอนที่ 5 (ตอนจบ) ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. ทางช่อง 7HD
ภารกิจสุดท้าทายของทีมจุฬาคัลเลอร์การ์ด ได้เดินทางมาถึงช่วงสำคัญที่พวกเขาต้องทำภารกิจเชิญชวนวัยรุ่นมาร่วมบริจาคเลือด แต่จนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่เห็นหนทางที่จะเป็นไปได้
เจเจ (แจ็คพอต-บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร) ได้ตัดสินใจทำตามเสียงหัวใจตัวเอง ย้ายเข้ามาอยู่กับ น้ำขิง (น้ำขิง-สุรวี หวานยิ่ง) การตัดสินใจเปิดใจให้ความรักครั้งนี้ของพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ?
แดน (แดนธรรม ชูผกา) ยังคงหลบหน้าที่จะเจอกับ โรซี่ (เบลล์-ธีริศรา รุ่งขวัญศิริโรจน์) แต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเพื่อจะไปเจอกับโรซี่และคุยให้ชัดเจน แต่กลับเจอ ซัมเมอร์ (สโนว์-ชัญญา เตชะไกรศรี) แล้วเรื่องที่แดนไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับซัมเมอร์และเขาก็ได้เกิดขึ้นในคืนนี้ บนรถที่มีแค่สองคนที่รู้กัน
เคส (เคท-เคที่ แม็คแอ็นที) เมื่อได้รู้ว่า คอสโม่ (คอสโม่ มีลีส) คือทวดของเธอ เธอรู้สึกผูกพันและมีความมั่นใจในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ เพราะคอสโม่เหมือนแสงสว่างที่ชี้นำในทุกช่วงที่เธอรู้สึกสับสนและไม่มั่นใจในตัวเอง แต่แน่นอน ไม่มีการพบเจอใดจะคงอยู่ตลอดไป
ทีมจุฬาคัลเลอร์การ์ดที่กำลังเผชิญทั้งเรื่องหัวใจ พร้อมกับภารกิจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องทำให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ให้ได้จะเป็นอย่างไรต่อไป มาร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขา และลุ้นบทสรุปของการออกตามแรงบันดาลใจไปด้วยกัน...
