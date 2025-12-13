ละคร “แผนรักฉบับร้าย” ตอนที่ 5-6

ตอนที่ 5 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ใบชา (เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ) ไม่เห็นด้วยกับแผนการของ อาโป (เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์) ที่ใช้ อายส์ (สุชานุช ศุภธรรมวงศ์) อดีตคนรักของ ปฐวี (มิกค์ ทองระย้า) กลับมา เพื่อขัดขวางการแต่งงานของปฐวีและ สรา (ปภาวดี ชาญสมอน) เพราะอาโปมั่นใจว่าการแต่งงานของสรากับปฐวีเป็นแผนของปฐวี
อายส์ขอเจอกับปฐวี แต่ปฐวีพาสรามาด้วย เพื่อจะบอกอายส์ว่าเขากำลังจะแต่งงานกับสรา แต่พอมาถึงกลับเจออายส์นอนหมดสติ เพราะกินยาเกินขนาดด้วยเรื่องเครียดเพราะหย่ากับสามีและติดหนี้นอกระบบ ปฐวีสงสารจึงแอบเอาเงินบริษัทไปให้อายส์ จนโดน ชาคริต (กฤษฎา สุภาพพร้อม) จับได้
ด้าน สารัช (สมชาย เจริญสุข) น้องชายของสรา ที่รับงานถ่ายแบบ กลับโดนติดกล้องแอบถ่ายตอนเปลี่ยนเสื้อผ้า!
ตอนที่ 6 ออกอากาศวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ใบชา (เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ) เอาเงินส่วนตัวให้ ปฐวี (มิกค์ ทองระย้า) ไปคืนบริษัท ชาคริต (กฤษฎา สุภาพพร้อม) ไม่ยอม เสนอให้ปลดปฐวีออกจากตำแหน่ง น้ำนวล (พาเมล่า เบาว์เด้น) ดุปฐวีที่ไม่ระวังตัว
ปฐวีเอาเงินไปคืนใบชา และขอบคุณที่ใบชาช่วย เขารู้ว่าใบชารัก แต่ปฐวีบอกว่ารักใบชาแบบน้องเท่านั้น แต่ใบชากลับบอกจะไม่ยอมแพ้
โป้ง โมเดลลิ่งที่หลอกเด็กไปถ่ายแบบ พาพวกมาจัดการกับ สารัช (สมชาย เจริญสุข) เพราะโกรธที่ วาโย (ก้องภพ บรรณทอง) แจ้งตำรวจมาจับพวกของเขา ปฐวีกับ สรา (ปภาวดี ชาญสมอน) มาช่วยน้องไว้ได้ทันแต่เหตุการณ์นี้ทำให้ปฐวีโดนแทง!
