ละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ตอนที่ 19-21

ละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ตอนที่ 19-20
ตอนที่ 19 “จักร” บุกรับ “ข้าว” กลับบ้าน - จักร (อาร์-อาณัตพล) ตัดสินใจรับตัว ข้าว (พิมพ์-พิมพ์มาดา) ไปอยู่ด้วยกัน แต่ข้าวกลับปฏิเสธ แถมยังพยายามยื้อเวลาขอเลื่อนการเดินทางออกไป จนจักรเกิดความสงสัย และพยายามจี้ถามถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ข้าวปฏิเสธเขาในครั้งนี้ / ออกอากาศวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 *งดออกอากาศ
เนื่องจากมีการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคอาเซียน “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ไทยแลนด์ 2025” จึงแจ้งของดออกอากาศละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ในวันดังกล่าว
ตอนที่ 20 “ภาคิน-ขวัญเนตร” ได้พบความจริงบางอย่าง! - หิรัญ (กัปตัน-ภูธเนศ) เฝ้ารอคอยอดีตภรรยาอย่าง แก้ว (พิมพ์-พิมพ์มาดา) ด้วยใจจดจ่อ แต่เมื่อแก้วยังไม่ปรากฏตัว หิรัญจึงขอร้องให้ ภาคิน (แจม-รชตะ) และ ขวัญเนตร (เบสท์-รักษ์วนีย์) พาเขาไปยังสถานที่แห่งความทรงจำ..บ้านนิรันดา แต่การมายังบ้านหลังนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนได้พบความจริงบางอย่าง! / ออกอากาศวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31
ตอนที่ 21 โจรบุกเข้าบ้าน! - บ้านเช่าที่ พลอยใส (แพนเค้ก-ชนิดาภา) และบรรดาเพื่อนสาวอาศัยอยู่ต้องตกอยู่ในความวุ่นวาย เมื่อมีโจรบุกเข้าบ้าน แต่เมื่อทุกคนช่วยกันสำรวจความเสียหาย กลับมีเพียงของบางอย่างที่ จักร (อาร์-อาณัตพล) ทิ้งไว้ให้ ข้าว (พิมพ์-พิมพ์มาดา) หายไปเท่านั้น / ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31
รับชมละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ย้อนหลังได้ทางทรูไอดี ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งแอปพลิเคชั่น, เว็บ และกล่อง TrueID TV Box
