ลุ้นชะตาใจที่เปลี่ยนไปของ “แจน-เล้ง-จิงจิง” กับความสัมพันธ์ที่ตัวเลขกำหนด! ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เบอร์ว่ารักแถบ Hello, Is This Luck?” เริ่มตอนแรก 15 ธ.ค.นี้ ทางช่อง GMM25
ถือเป็นเรื่องราวความเชื่อเรื่องมูเตลูที่ใกล้ตัวของใครหลายๆ คน สำหรับศาสตร์การพึ่งพาตัวเลขเพื่อเสริมดวงชะตา ซึ่งเรียกว่าเป็นอีกจักรวาลสายมูความรักของโปรเจกต์สุดปัง “MuTeLuv โปรดใช้วิจารณญาณในการรักเธอ” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย สำหรับซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เบอร์ว่ารักแถบ Hello, Is This Luck?” ถึงเวลาเปลี่ยนเบอร์ ให้เธอเปลี่ยนใจ การโคจรมาเจอกันของเหล่านักแสดงต่างสไตล์กับการการปะทะฝีมือที่แฟนๆ ต้องจับตา อาทิ แจน พลอยชมพู ศุภทรัพย์, เล้ง ธนพล อู่สินทรัพย์, จิงจิง ยู, แสตมป์ พนัชษ์กรณ์ ฤกษ์ศิริอารี, แซมมี่ ซาแมนท่า เมลานี่ โค้ทส์, มันตรา ธมนต์ชิตา นามกูล ฯลฯ” ที่ได้นำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชีวิตพลิกผันจากความตั้งใจดีในการเปลี่ยนเบอร์มงคล แต่นั่นกลับนำมาซึ่งความวุ่นวายแบบคาดไม่ถึง เพราะการเปลี่ยนเบอร์ครั้งนี้จะทำให้เธอเปลี่ยนใจ มาพร้อมกับความไม่แน่นอนของโชคชะตา และความรู้สึกที่สับสนระหว่างพวกเขา ผลงานกำกับฯ ของ “ศศินันท์ พัฒนะ” เตรียมสนุกสนานไปกับความปั่นป่วนของ "พลังตัวเลข" และ "พลังของความรัก" ที่ไม่ควรพลาด กับซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เบอร์ว่ารักแถบ Hello, Is This Luck?” เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคมนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น
“นา” (แจน พลอยชมพู) นักศึกษาแพทย์หญิงปี 6 เธอคือนิยามของคำว่า “คนเก่งแต่ไม่เฮง” คิดเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น แต่หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอ ทำให้นาเริ่มสงสัยว่า หรือจริงๆ หรือมันอาจเกี่ยวกับ “ดวง” ก็เป็นได้ ที่สำคัญนาตกหลุมรัก “พี่ไนน์” (เล้ง ธนพล) หมอหนุ่มรุ่นพี่ผู้ทั้งหล่อ ฉลาด จนนาเองไม่อาจเอื้อมถึง แต่เธอกลับพบว่าศัตรูหัวใจของเธอก็คือ “ลีไหม” (จิงจิง ยู) สาวอาร์ตติสชีวิตดีที่ทำอะไรก็เฮงไปหมด เรื่องราวความรักของชาว Perfectionist ที่ต้องอาศัยดวงว่าจะปังหรือพังจะเป็นอย่างไร ต้องติดตามชม
ห้ามพลาดความสนุกครบรส ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เบอร์ว่ารักแถบ Hello, Is This Luck?” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
