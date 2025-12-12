xs
xsm
sm
md
lg

Review ซีรีส์ : “เกมรักในเงาลวง” กระแสแรงสมมง “จ้าวลู่ซือ - เฉินเหว่ยถิง” ผัวเมียการละคร รู้สาวหลอกแต่เต็มใจให้หลอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





ใครที่กำลังเหนื่อยกับการตามเหล่าแม่ทัพออกรบ หรือ อยากพักเบรกจากการร่วมเผชิญด่านเคราะห์กับตัวละครเทพเซียน แนะนำให้ลองกลับมาโลกปัจจุบัน ด่ำดิ่งไปกับ “เกมรักในเงาลวง” (Love's Ambition - 2025) ผลงานเรื่องใหม่ของ “จ้าวลู่ซือ” นางเอกตัวแม่แดนมังกร เจ้าของผลงานฮิต ข้านี่แหละองค์หญิงสาม, ดาราจักรรักลำนำใจ (Love Like The Galaxy – 2022), เทียบท้าปฐพี (Who Rules The World-2022), และ แอบรักให้เธอรู้ (Hidden Love - 2023) ที่ครั้งนี้โคจรมาประชันฝีมือกับ “เฉินเหว่ยถิง” พระเอกรุ่นใหญ่ ที่ฝากผลงานมาแล้วมากมาย อาทิ พบรักที่ปลายสัญญา (A Date With The Future -2023)และ ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (Novoland: Pearl Eclipse -2021)

งานนี้ทั้งคู่จูงมือกันมารับสามีภรรยาสุดแซ่บ ศีลเสมอกันไม่พอ ยังแกงกันไปมา กว่าจะรู้หัวใจตัวเอง ก็ทำให้หัวใจสะบักสะบอมทั้งคู่​

ความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้ คือ ความครบรส ทันเหลี่ยมกัน นอกจากมุมมองความรักที่ไม่ได้หวานแหวว ชีวิตคู่ที่ไม่ใช่ปลายทางของความรัก แต่เป็นจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตร่วมกันของคนสองคน ยังตีแผ่เรื่องราวของธุรกิจ ความสัมพันธ์ของครอบครัว ได้อย่างถึงพริกถึงขิง ดูเพลินทุกตอนตั้งแต่ต้นจนจบ สมกับเป็นผลงานการคัมแบ็กของจ้าวลู่ซือ ที่แม้จะออนแอร์แบบฟ้าแลบไม่ให้แฟนคลับได้ตั้งตัว แต่กระแสความนิยมเกินต้าน ทุบสถิติเปิดตัวแรงที่สุดบน WeTV ประจำปี 2025 เป็นที่เรียบร้อย

เกมรักในเงาลวง บอกเล่าเรื่องราวของ สวี่เหยียน (รับบทโดย จ้าวลู่ซือ) สาวสวยผู้มีความทะเยอทะยาน เธอไต่เต้าจากโปรดิวเซอร์ สู่พิธีกรและผู้ประกาศข่าว และยังขยันสร้างสตอรี่ ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองคู่ควรที่จะเป็นภรรยาของนักธุรกิจชื่อดังอย่าง เสิ่นฮ่าวหมิง (รับบทโดย เฉินเหว่ยถิง) ที่เบื้องหลังรอยยิ้มหวานๆ กลับซ่อนความร้ายไว้ไม่ใช่เล่น ทั้งคู่พบกันจากการที่สวี่เหยียนพยายามหาทางเข้าหาเสิ่นฮ่าวหมิงเพื่อให้มาออกรายการของตัวเอง แต่ทำไปทำมาดันพบรักกัน จนถึงขั้นตัดสินใจแต่งงาน เป็นคู่ชีวิต

ทว่าเส้นทางของซินเดอเรลล่าในยุค 2025 กลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อเธอไม่ได้มีฐานะหรือชาติตระกูลที่คู่ควรกับฝ่ายชาย จึงจำเป็นต้องจ้างพ่อแม่กำมะลอมาสวมรอยเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อัปเกรดตัวเองพร้อมเอาชนะใจพ่อแม่ว่าที่สามีด้วยสารพัดวิธี

งานนี้ต้องอวยยศว่า ซีรีส์มีวิธีการเล่าเรื่องได้น่าสนใจ เดินเรื่องเร็ว ออกแนวซีรีส์ฝรั่งที่ทำให้ผู้ชม เหมือนคนที่สาม ที่รับรู้เหตุการณ์ความเป็นไปทั้งหมดของตัวละครทุกตัว ดูไปก็เอาใจช่วยนางเอกไป ว่าจะฝ่าด่านแม่สามีไปได้หรือเปล่า ทั้งยังต้องปิดบังด้านไม่สวยงามของตัวเองที่เกิดในครอบครัวธรรมดา แถมพ่อแม่ยังไม่รัก พอเห็นว่าเกิดมาก็ป่วยเลยจะไม่เลี้ยง โชคดีโตมากับยาย พอตอนหลังได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่และพี่สาว ก็รู้สึกว่ามีปมด้อยตลอดเวลา เลยโตมาแบบขาดความรัก เน้นพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก พอมาเจอพระเอกที่มอบความอบอุ่น ทำให้ตัวเองรู้สึกเป็นที่รักเป็นครั้งแรก เลยตกหลุมรักพระเอกหมดใจ

เล่ามาแบบนี้ อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่า สุดท้ายซีรีส์เรื่องนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของผู้หญิงที่พยายามแต่งเข้าตระกูลรวย บอกเลยนี่แค่เสี้ยวหนึ่งของเรื่องราว ความพีคคือหลังจากชวนให้ผู้ชมร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้นางเอกเอาชนะใจแม่สามี จนแต่งงานเข้าบ้านพระเอกสำเร็จ ยังต้องตามเอาใจช่วยความรักของพระ-นาง ที่หน้าฉากหวานแต่หลังบ้านกลับขม เมื่อพระเอกไม่ได้ใสซื่อย่างที่คิด แต่รับรู้ตัวตนที่แท้จริงของนางเอกมาตลอด เบื้องหลังรอยยิ้มและความรักที่มอบให้นั้นไม่ได้มาจากใจ แต่พระเอกต้องการภรรยาที่สวย เก่ง ฉลาด แถมยังต้องแข็งแกร่งและสามารถเกื้อหนุนพระเอกได้ แน่นอนว่าในที่นี้ไม่ใช่ฐานะการเงิน เพราะพระเอกบ้านรวยอยู่แล้ว แต่ต้องการภรรยาที่สามารถเป็นหน้าเป็นตา ภาพลักษณ์ดี พร้อมต่อยอดคอนเนกชั่น ซึ่งนางเอกตอบโจทย์ได้ครบทุกข้อ

แต่แล้วช่วงเวลาที่สวยงามนี้กลับไม่จีรัง เมื่อวันหนึ่งนางเอกดันไปรู้ว่า น้องชายพระเอกจริงๆ แล้วเป็นลูกนอกสมรสของพระเอก แต่นั่นยังไม่ได้เป็นฟางเส้นสุดท้าย เท่ากับการที่เธอรู้ว่าพระเอกไม่เคยรักเธอเลย การแต่งงานทั้งหมดเป็นเพียงการสร้างภาพ เธอจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่พระเอกไม่คาดคิด ด้วยการขอหย่า แถมยอมลาออกจากงานที่รัก ที่เธอใช้ความพยายามอยู่หลายปีกว่าจะได้เป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว เลือกมาสู้ชีวิตด้วยการเป็นพิธีกรไลฟ์ขายของ กระทั่งมาร่วมกับพี่สาวและเพื่อนๆ ทำธุรกิจเสื้อผ้า ที่ต้องล้มลุกคลุกคลานไม่น้อย นอกจากจะทุนน้อยยังโดนผู้ไม่หวังดีกลั่นแกล้ง จนธุรกิจเกือบล้มตั้งแต่ยังไม่ตั้งหลัก

ใครจะคิดว่าสวี่เหยียนในเวอร์ชั่นสาวแกร่งนี้ กลับทำให้ครอบครัวพระเอกมองข้ามความต่างของฐานะและเห็นคุณค่าในตัวตนที่แท้จริง ขณะที่เสิ่นฮ่าวหมิงเริ่มรู้หัวใจตัวเองว่า จริงๆ แล้ว เขาเองก็ตกหลุมรักสวี่เหยียนโดยไม่รู้ตัว และจะไม่ยอมเสียเธอไป จึงพยายามทุกทางเพื่อให้ได้เธอคืนมา ส่วนจะทำอย่างไรนั้นต้องไปติดตามกันในซีรีส์ พร้อมลุ้นว่าเส้นทางสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจของสวี่เหยียนจะประสบความสำเร็จหรือไม่

บอกเลยว่า ใครที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจดูแล้วต้องอินตาม กับเรื่องราวการเริ่มต้นสร้างแบรนด์ของนางเอกที่เต็มไปด้วยอุปสรรค แถมยังต้องเรียนรู้วิธีการไปเจรจาขอทุนกับนายทุน การกำหนดจุดยืนของแบรนด์ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ธุรกิจถูกนายทุนกลืน ยังไม่รวมเทคนิคการเจรจากับซัพพลายเออร์ และการหาทางรับมือกับวิกฤติเมื่อแบรนด์ถูกโจมตีทางโซเชียล

อีกจุดที่ชอบมากๆ คือ การนำเสนอมุมมองความรักและความสัมพันธ์ที่ไม่มียืดเยื้อ และเป็นฟิลความรักแบบผู้ใหญ่ แถมยังสอดแทรกความรู้เรื่องการหย่าของคนจีน ที่ไม่ใช่แค่คิดจะหย่าก็ทำได้เลย แต่ตามกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ของจีนระบุชัดว่า หากสามีภรรยาไปจดหย่าที่สำนักงานทะเบียน เจ้าหน้าที่จะให้ รอ 30 วัน ก่อนการรับรองหย่าอย่างเป็นทางการ ในช่วง 30 วันนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนใจ สามารถถอนคำขอหย่าได้ หรือถ้ายังยืนยันตามเดิม หลังจากครบ 30 วัน ทั้งคู่ต้องกลับไปยืนยันอีกครั้งเพื่อ “รับใบหย่า” หากไม่กลับไปใน 30 วันหลังจากนั้น การขอหย่าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เหตุผลที่รัฐบาลจีนเพิ่มกฎนี้ เพราะต้องการลดการหย่าที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ และพยายามแก้ปัญหาอัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้นมากในช่วงก่อนปี 2021

โดยในเรื่องพระเอกก็อาศัยช่วงเวลานี้หาทางที่จะไม่หย่ากับนางเอกจนถึงวันที่ครบกำหนดโดยเจ้าเล่ห์หาวิธีสารพัด จนทำให้ไปสำนักงานทะเบียนไม่ทัน สุดท้ายสถานะของพระเอกนางเอกเลยคาราคาซัง แต่ก็ทำให้ค่อยๆ รู้ใจตัวเองในที่สุด เปลี่ยนจากคู่ร้างเป็นคู่รัก

เกมรักในเงาลวง ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ครบรส ดูสนุก เปลี่ยนฟิลจากซีรีส์โบราณมาอินกับสังคมจีนในอีกมุม เรื่องนี้แค่ดูความสวยสับของจ้าวลู่ซือก็ฟินสุดแล้ว ทุกลุคคือสวยออร่าจับ พระเอกก็งานดี เหลี่ยมทุกดอก ยังไม่รวมพล็อตเรื่องและเหล่านักแสดงสมทบที่เข้ามาเพิ่มสีสันให้เรื่องราวสนุก ดูเพลิน จนไม่กดข้ามซักตอน มีทั้งหมด 32 ตอน สามารถรับชมได้ทั้งเวอร์ชั่นอ่านซับและพากย์ไทย ผ่านทางแอปพลิเคชัน WeTV และ Viu

อ้างอิงเรื่องและภาพ : mydramalist.com/

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/

#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์

































Review ซีรีส์ : “เกมรักในเงาลวง” กระแสแรงสมมง “จ้าวลู่ซือ - เฉินเหว่ยถิง” ผัวเมียการละคร รู้สาวหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
Review ซีรีส์ : “เกมรักในเงาลวง” กระแสแรงสมมง “จ้าวลู่ซือ - เฉินเหว่ยถิง” ผัวเมียการละคร รู้สาวหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
Review ซีรีส์ : “เกมรักในเงาลวง” กระแสแรงสมมง “จ้าวลู่ซือ - เฉินเหว่ยถิง” ผัวเมียการละคร รู้สาวหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
Review ซีรีส์ : “เกมรักในเงาลวง” กระแสแรงสมมง “จ้าวลู่ซือ - เฉินเหว่ยถิง” ผัวเมียการละคร รู้สาวหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
Review ซีรีส์ : “เกมรักในเงาลวง” กระแสแรงสมมง “จ้าวลู่ซือ - เฉินเหว่ยถิง” ผัวเมียการละคร รู้สาวหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
+12
กำลังโหลดความคิดเห็น