ช่อง 7HD ขยับผังความสนุกใหม่ 15 ธ.ค.นี้ ละครหลังข่าวภาคค่ำเริ่มเร็วขึ้น 20.30 น.

ปักหมุดเวลาละครหลังข่าวภาคค่ำใหม่ ช่อง 7HD สตาร์ทความสนุกเร็วขึ้นกว่าเดิม จากเวลา 20.40 น. เป็น 20.30 น. เริ่ม 15 ธันวาคมนี้
ช่อง 7HD เสิร์ฟความสนุกให้แฟนละครแบบจัดเต็ม ขยับเวลาออกอากาศ ละครหลังข่าวภาคค่ำ ให้เริ่มเร็วขึ้น จากเดิม 20.40 น. มาเป็น 20.30 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป เตรียมจูนเวลาใหม่ แล้วสนุกไปกับละครหลากรสทุกค่ำคืน
ทุกวันจันทร์ อังคาร เวลา 20.30 น. พบกับความสนุกของละครโรแมนติก คอเมดี ดราม่า ครบรส เรื่อง “แผนรักฉบับร้าย” นำแสดงโดย มิกค์ ทองระย้า ประกบคู่ พิ้งค์พลอย-ปภาวดี ชาญสมอน กับเรื่องราวชวนให้ทุกคนอมยิ้ม กับความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากแผนร้าย แต่จะกลายเป็นความรัก ที่ชวนให้ทุกคนยิ้มตาม
ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. สนุกกับละครดราม่ารสจัดจ้าน “ลวง” นำแสดงโดย ยูโร ยศวรรธน์ ประกบ กานต์-ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ เมื่อเธอเลือกจะแก้แค้นแม่ของเขา โดยการใช้เขาเป็นเครื่องมือ ไฟแค้นที่สุมแน่น จะมอดไหม้ทุกอย่าง หรือท้ายที่สุดรักแท้จะสามารถดับไฟแค้นได้ มาลุ้นและเอาใจช่วยเขาและเธอไปด้วยกัน
ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 20.30 น. พบกับละคร “ในรอยทราย” ละครคุณภาพที่กลับมารีรันให้ทุกคนได้สนุกไปด้วยกันอีกนำแสดงโดย ไมค์-ภัทรเดช สงวนความดี ที่มาในบทฝาแฝดที่แตกต่างกันสุดขั้ว คนหนึ่งจริงจังมาดนิ่ง อีกคนหัวร้อนไม่ยอมใคร ประกบคู่ 2 นางเอก ฐิสา-วริฎฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร และ สกาย มาเรีย เมื่อโชคชะตา ทำให้ความรักสลับคู่ จะน่าลุ้นขนาดไหน ต้องติดตาม
ส่วน เวลา 21.30 น. ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี พบกับละครรีรันเรื่องเด็ด “พริกกับเกลือ” นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร ประกบคู่ แคท-ซอนญ่า สิงหะ กับเรื่องราววุ่น ๆ ของคู่กัด ที่จะกลับกลายมาเป็นคู่รักกันแบบไม่ทันตั้งตัว
พบกับความสนุกในเวลาใหม่ ของละครหลังข่าวภาคค่ำ ช่อง 7HD ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป