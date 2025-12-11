“จักรวาลคอนเทนต์ one31” เปิดลิสต์ ละคร-ซีรีส์ใหม่ 4 เรื่องสุดปัง! | พร้อมเสิร์ฟความสุขหน้าจอ “ช่องวัน31” และ “oneD” ต้อนรับปี 2569

“one31” ผู้นำคอนเทนต์บันเทิงตัวจริง เตรียมส่งกองทัพความบันเทิงชุดใหญ่ ที่พร้อมรันความสนุกส่งตรงให้ทุกคนผ่านหน้าจอในปี 2569 ที่อัดแน่นด้วยคอนเทนต์ “ละคร – ซีรีส์” ระดับพรีเมี่ยมหลากหลายรสชาติ ที่จะมอบความสุข ความสนุกให้แฟนๆ ได้ฟินกันแบบครบรสไปกับ “จักรวาลคอนเทนต์ one31” ผ่านหน้าจอทีวีช่องวัน31, แพลตฟอร์มออนไลน์ และสตรีมมิ่ง oneD
เริ่มด้วยละครพรีเรียดสุดเข้มข้น “สอดสร้อยมาลา” ที่คว้าสองสาวสวย เอินเอิน ฟาติมา และ มาเบล สุชาดา มาเปลี่ยนลุคสวมบทนางรำหลวง ในสมัย ร.6 ประชันบทบาทกับพระเอกหนุ่มตัวท็อป เข้ม หัสวีร์ และ กระทิง ขุนณรงค์ ถ่ายทอดเรื่องราวมิตรภาพของเพื่อนรัก ที่ต้องสั่นคลอนเพราะความรักจากชายหนุ่มทั้งสอง กลายเป็นจุดพลิกผัน สู่รอยร้าวอันบาดลึก พร้อมรับประกันความเข้มข้นครบรสถึงใจ โดย ผู้กำกับฝีมือดีสายรางวัล สันต์ ศรีแก้วหล่อ
ต่อด้วย “ศักดินาวิทยาลัย” การตีแผ่ความเหลื่อมล้ำ และขุดคุ้ยทุกเงื่อนงำที่ถูกซุกซ่อนไว้ “เมื่อโรงเรียนอาจไม่ใช่เพียงสถานศึกษา แต่กลับเป็นสมรภูมิความขัดแย้งระหว่างชนชั้น” นำแสดงโดยทีมนักแสดงตัวมัม-ตัวแด๊ดฝีมือเฉียบ อย่าง แอฟ ทักษอร, อ้อม พิยดา, ชาคริต แย้มนาม, กบ ทรงสิทธิ์, นิว อัครวินท์, เฟิร์น นพจิรา ร่วมด้วยเจนใหม่มากความสามารถ ไดมอนด์ ณรกร, เซียงเซียง พรสรวง, ตะวัน พันวา, ปาว ปวรดา, แฟร์รี่ กิรณา, บูม สหรัฐ, ทีม สุธีมนต์, ธรรศ ตันหยงมาศ ฯลฯ ปีการศึกษา 2569 เจอกันแน่นอน
อีกหนึ่งเรื่องราวสุดเร้าร้อนที่ห้ามพลาดเด็ดขาด “เมื่อความลับ…เริ่มส่งเสียง เมื่อหัวใจ…เริ่มเพรียกหา ถึงเวลา…ที่เธอจะพาความรักให้โบยบิน แล้วความรักครั้งนี้จะสามารถโบยบินไปได้ไกลขนาดไหน?” ร่วมค้นหาคำตอบได้ในซีรีส์โรแมนติกดราม่า “สกุณาซ่อนรัก” ผลงานการกำกับสุดเข้มข้นโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ที่คว้าสองพระเอกสุดหล่อ ฟิล์ม ธนภัทร, เทศน์ ไมรอน มาร่วมงานกันครั้งแรก และการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของนางเอกสาว เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา ที่จะมาตีแผ่เรื่องราวความลับและความรัก ร่วมด้วย นก สินจัย, นิว อัครวินท์ ฯลฯ
ปิดท้ายด้วยซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “หงสาวดี” The Last Duel มหากาพย์แห่งศักดิ์ศรี ระหว่าง “อโยธยา” กับ “หงสาวดี” ที่จะทำให้คุณลุ้นทุกนาที “เมื่อมิตรภาพแห่งพี่น้อง ที่เคยยืนหยัดเคียงคู่ สุดท้าย..ต้องเป็นศัตรู ยืนอยู่คนละข้าง” ซีรีส์เรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีที่ขนทัพนักแสดงแถวหน้าระดับ A-list ของเมืองไทยมารวมตัวกันจนแน่นจอ อาทิ ตรี ภรภัทร, นาย ณภัทร, นก ฉัตรชัย, ชาย ชาตโยดม, ป๋อ ณัฐวุฒิ, อ้อม พิยดา, วิว วรรณรท ฯลฯ กับการประชันบทบาทในทุกอารมณ์อย่างสุดเดือด และโปรดักชั่นสุดตระการตา ภายใต้การกำกับของผู้กำกับฝีมือละเมียด อย่าง ปุ๊ย-ผอูน จันทรศิริ
และนี่คือส่วนหนึ่งของคอนเทนต์จาก “จักรวาลคอนเทนต์ one31” ที่เตรียมมอบความบันเทิงหลากรส ส่งตรงถึงหน้าจอ ให้แฟนๆ ได้รับชมกันในปี 2569 ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งทางช่องวัน31 และแอป oneD