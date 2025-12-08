เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “รักเหนือบัลลังก์ • Love And Crown”

• “สิ่งที่ดีที่สุดที่ฮ่องเต้หนุ่มได้รับ จากการวางหมากเกมหลอกล่อด้วยแผนลึกล้ำ คือได้แต่งนางมาเป็นฮองเฮาสุดที่รัก”
ชื่อสากล : Love And Crown
ชื่อไทย : รักเหนือบัลลังก์
ชื่อจีน : 凤凰台上 | Feng Huang Tai Shang
แนวซีรีส์ : โรแมนติก • ดราม่า • อิงประวัติศาสตร์ • กำลังภายใน
เรตซีรีส์ : 13+
ผู้กำกับ : หลินเฟิง (Lin Feng) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “สู่ภูผามหาสมุทร | The Journey of Legend” (iQIYI, 2024)
ผู้เขียนบท : เมี่ยวเหวินจิง (Miu Wen Jing) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “เล่ห์รักเพลงดาบ | Sword and Beloved” (iQIYI, 2025)
บริษัทผู้ผลิต : -
ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : หว่อเตอหวงโฮ่ว (ฮองเฮาของข้า)
ผู้ประพันธ์ : เซี่ยโหลวหนาน
จำนวนตอนออกอากาศ : 35 ตอนจบ
ความยาวตอนออกอากาศ ตอนละ : 45 นาที (โดยประมาณ)
วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน เฉพาะวันแรก VIP รับชม 6 ตอนรวด / ไม่ใช่ VIP รับชมได้ 2 ตอน VIP :อัปเดตตอนใหม่ทุกวัน 2 ตอน ตั้งแต่เวลา 17:00 น. / ไม่ใช่ VIP : จะอัปเดตทุกวัน 1 ตอน ตั้งแต่เวลา 17:00 น.
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 14 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2568
ออกอากาศในไทยพร้อมจีน : ทางแอป YOUKU (โยวคู่) และทางเว็บ www.youku.tv
★ เรื่องย่อซีรีส์ เรื่องย่อซีรีสจีน “รักเหนือบัลลังก์ • Love And Crown"
ฮ่องเต้หนุ่ม “เซียวฮ่วน” (รับบทโดย เหรินเจียหลุน) แห่งราชวงศ์ต้าฉี วางแผนช่วงชิงอำนาจในราชสำนักและการบริหารบ้านเมืองกลับคืนมาจาก “หลิงเสวี่ยเฟิง” (รับบทโดย เกาฉู่กวง) มหาราชครู ผู้เรืองอำนาจ และ “หลิ่วไทเฮา” (รับบทโดย จ้าวเคอ) พระมารดาของ อ๋องอวี้จาง “เซียวเชียนชิง” (รับบทโดย จางเหยา) หรือ อ๋องเก้า ที่หมายมาดจะให้ลูกชายขึ้นครองบัลลังก์แทน
เพื่อให้แผนการลุล่วง เซียวฮ่วน เปลี่ยนชื่อปลอมตัวตนเป็น จอมยุทธ “ไป๋ฉือฟาน” เดินทางท่องยุทธภพลงใต้ไปยังเมืองหนานฉู่หวังหาโอกาสเข้าใกล้พิชิตใจ “หลิงชางชาง” (รับบทโดย เผิงเสียวหร่าน) ธิดาบุญธรรมของหลิงเสวี่ยเฟิง ซึ่งระหว่างนั้นชางชางเองก็ได้หนีออกจากบ้าน ปลอมตัวตนเป็น ประมุขหอเฟิ่งไหล องค์กรผดุงความยุติธรรม ช่วยเหลือคนที่ถูกทำร้ายในยุทธภพ โดยมี ”จงหลิน” (รับบทโดย เฮ่อหนาน) รองประมุข และ “หลัวเสี่ยนเซวี่ย” รับบทโดย (วังจั๋วเฉิง) บุตรชายบุญธรรมของหลิงเสวี่ยเฟิง มือกระบี่อันดับหนึ่งแห่งหนานฉู่คอยช่วยเหลือ แต่ไม่ว่าเซียวฮวนหรือไป๋ฉือฟานจะมาไม้ไหน ชางชางก็ปฏิเสธไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเขาเพราะเข้าใจว่าจอมยุทธไป๋เป็นสายสืบที่บิดาส่งมาจับตาดูนางเป็นแน่
จนกระทั่งในเวลาต่อมาก็มีเหตุให้ทั้งสองคนได้จับมือตามสืบสวนคดีอาชญากรรมของลัทธิหลิงปี้ และช่วยเหลือเด็กชายวัย 10-11 ขวบ ที่ถูกจับตัวไปทำงานในเหมืองเหล็ก จิตใจเด็ดเดี่ยวและรักความถูกต้อง ของหลิงชางชาง ทำให้อคติที่ เซียวฮวนมีต่อนางในฐานะลูกสาวมหาราชครู ลดลงไปมาก จากความใกล้ชิด กลายเป็นความผูกพัน เมื่อต่างฝ่ายคอยปกป้องกันและกันในวินาทีเผชิญความเป็นความตายร่วมกันตรงหน้า ก็ได้ก่อเกิดเป็นความรักลึกซึ้งอย่างเงียบ ๆ ในใจของทั้งคู่
แต่แล้วการตายของ “ลี่ลู่” (รับบทโดย -) หรือ “ราชาผี” แห่งลัทธิหลิงปี้ ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลิงชางชางก็ทำให้ทั้งคู่เข้าใจผิดกัน และความจริงที่ว่า จอมยุทธไป๋ ก็คือองค์จักรพรรดิเซียวฮวนเจ้าของสัญญาหมั้นหมายที่นางปฏิเสธมาโดยตลอด ก็เปิดเผยในวันนี้ ไม่ว่าหลิงชางชางจะปฏิเสธอย่างไร เซียวฮ่วน ก็ยังคงเดินหน้าหาทางแต่งนางมาเป็นภรรยาต่อ จนกระทั่งเขาได้ใช้ความตายของ หลัวเสี่ยนเซวี่ย บีบบังคับให้หลิวชางชางยอมเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับตน สุดท้ายหลังจากทั้งสองคนกลายเป็นจักรพรรดิและฮองเฮา กลับห่างเหินกันเพราะเรื่องราวในอดีต มีทั้งความรักและความชิงชัง แต่หลิงชางชางไม่ล้มเลิกที่จะตามล่าหาความจริงเกี่ยวกับการตายของอาจารย์
หลิงชางชางกับเซียวฮ่วนแตกหักกันครั้งแล้วครั้งเล่า ร่วมเป็นร่วมตายกันหลายครั้ง จนกระทั่งความจริงอันแสนโหดร้ายที่อยู่เบื้องหลังปริศนาค่อย ๆ เปิดเผยออกมา และคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดก็คือ หลิงเสวี่ยเฟิง บิดาของนาง ซึ่งแท้จริงก็คือประมุขลัทธิหลิงปี้นั่นเอง
ในระหว่างความเป็นและความตายหลิงชางชางได้รับการปกป้องอย่างลับ ๆ จากเซียวฮ่วน ทั้งสองคนร่วมกันพิทักษ์ความสงบสุขของราชวงศ์และใต้หล้า ด้วยความช่วยเหลือจาก อ๋องอวี้จาง “เซียวเชียนชิง” จนได้ครองคู่อยู่เคียงข้างไม่ทอดทิ้งกัน ตามคำสาบานที่ให้ไว้ต่อกันว่า “ไม่ผิดต่อความรักและบ้านเมือง”
ติดตามรับชม “รักเหนือบัลลังก์ • Love And Crown" ทั้งซับไทยและพากย์ไทย ทางแอป YOUKU (โยวคู่) และทางเว็บ www.youku.tv หรือรับชมฟรี ทางยูทูป YOUKU Thailand
วันพิเรียบเรียงจาก : www.youku.tv, mydramalist.com
ภาพจาก : X – YOUKU Thailand, weibo.com