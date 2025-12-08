เรื่องย่อตอน ละคร “แผนรักฉบับร้าย” ตอนที่ 3 – 4

• “แผนรักฉบับร้าย” ตอนที่ 3 | ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568
ปฐวี (มิกค์ ทองระย้า) กังวลที่ นีน่า (กุ๊กกิ๊ก กชกร) กดดันเรื่องเงินที่นำมาลงทุน รวมถึงเรื่องที่ น้ำนวล (ลูกน้ำ-พาเมล่า เบาว์เด้น) ผู้เป็นแม่ กดดันเขาให้จีบ สรา (ปภาวดี ชาญสมอน) เพื่อที่จะทำให้ อาโป (เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์) ตัดใจจากสรา และยอมแต่งงานกับนีน่าตามที่ควรจะเป็น
ด้านสราที่ตั้งใจทำงาน มีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอปฐวี ทำให้ปฐวีประทับใจในตัวสรามากขึ้น ก่อนออกตัวว่าจะจีบสราแข่งกับอาโป เรื่องนี้ทำให้ทั้งสองพี่น้องผิดใจกัน
ทางด้าน สารัช (สมชาย เจริญสุข) น้องชายของสรา วาโย (ก้องภพ บรรณทอง) น้องชายของปฐวี และอาโป ก็ทะเลาะกัน สาเหตุมาจากการที่ต้องทำงานกลุ่มร่วมกัน
ความวุ่นวายที่เกิดขึ้น จะลงเอยอย่างไรติดตามชม “แผนรักฉบับร้าย” ตอน 3 วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคมนี้ เวลา 20.40 น. รับชมทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 ติดตามความสนุกได้ทุกวันจันทร์ อังคาร เวลา 20.40 น. และรับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์
• “แผนรักฉบับร้าย” ตอนที่ 4 | ออกอากาศ วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568
สรา (ปภาวดี ชาญสมอน) กำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบาก เพราะอาการป่วยของพ่อต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการรักษา แต่เธอมีเงินไม่มากพอ สารัช (สมชาย เจริญสุข) เองก็เครียดที่พ่อไม่สบาย จนทำให้ทะเลาะกับ วาโย (ก้องภพ บรรณทอง) อีกครั้ง
ปฐวี (มิกค์ ทองระย้า) เสนอทางออกเรื่องค่ารักษาให้กับสรา โดยมีเงื่อนไขที่ทั้งสองคนได้ประโยชน์ร่วมกัน แต่นั่นทำให้ อาโป (เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์) ยอมรับความจริงไม่ได้จึงวางแผน เรียกตัว อายส์ (สุชานุช ศุภธรรมวงศ์) แฟนเก่าของปฐวีกลับมา เพื่อหวังทำลายปฐวี และทำให้สรากลับมาหาเขา
เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามความสนุกได้ใน “แผนรักฉบับร้าย” ตอนที่ 4 ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคมนี้
เวลา 20.40 น. รับชมทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 ติดตามความสนุกได้ทุกวันจันทร์ อังคาร เวลา 20.40 น. และรับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์