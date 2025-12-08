เรื่องย่อตอน ละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ตอนที่ 16-18

• ตอนที่ 16 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ทาง ช่องวัน31
“อรรัมภา” บุกตามหาเจ้าของ “ของปริศนา”
ภายหลังจากที่ อรรัมภา (อ๋อม สกาวใจ) บังเอิญได้เห็นรูปถ่ายใบหนึ่งจาก มด (หยา จรรยา) ก็ออกอาการตกใจมาก ขนาดทำให้เธอถึงกับนั่งไม่ติด รีบชวนมด บุกมาที่บ้านเช่าของ มะลิ (นับทอง หวานแก้ว) กับเพื่อนๆ ทันที โดยหวังตามหาเจ้าของ “ของปริศนา” ที่ปรากฏอยู่ในรูปถ่ายใบนั้น ขณะเดียวกัน ภาคิน (แจม รชตะ) ก็พา ยายชื่น (อาโย ทัศน์วรรณ) ไปพบกับ หิรัญ (กัปตัน ภูธเนศ) ที่โรงพยาบาล ต่อหน้า อรรัมภา และ คุณหญิงวิไล (อาดาว ดวงดาว) ในเวลาต่อมา อรรัมภา ก็ไปดักเจอ ขวัญเนตร (เบสท์ รักษ์วนีย์) คาดคั้นว่าขวัญคือ นิลันดา ลูกสาวของ แก้ว (พิมพ์ พิมพ์มาดา) ใช่หรือไม่
• ตอนที่ 17 ออกอากาศวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน31
“ภาคิน” มีปากเสียงกับ “อรรัมภา”
อรรัมภา (อ๋อม สกาวใจ) ไม่พอใจที่ คุณหญิงวิไล (อาดาว ดวงดาว) อนุญาตให้ ขวัญเนตร (เบสท์ รักษ์วนีย์) หรือ นิลันดา มาพักอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านของ หิรัญ (กัปตัน) ขณะที่ ภาคิน (แจม รชตะ) ที่ไม่อยากให้เรื่องลุกลามใหญ่โต จึงพยายามเกลี้ยกล่อมอรรัมภาด้วยเหตุผล แต่สองแม่ลูกกลับมีปากเสียงกัน
• วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ช่องวัน31 *งดออกอากาศ
เนื่องจากมีการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคอาเซียน “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ไทยแลนด์ 2025” จึงแจ้งของดออกอากาศละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ในวันดังกล่าว
• ตอนที่ 18 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน31
“ขวัญเนตร” ปลอบใจ “ภาคิน”
ภาคิน (แจม รชตะ) ต้องเจอกับเรื่องราวมากมายที่ประเดประดังเข้ามา โดยเฉพาะเรื่องความร้ายกาจของอรรัมภา (อ๋อม สกาวใจ) ที่รับรู้มา และเรื่องชาติกำเนิดอีก จนตัวเขาเองแทบรับมือไม่ไหว ขวัญเนตร (เบสท์ รักษ์วนีย์) เห็นก็เป็นห่วงจึงเข้ามาปลอบ และพูดให้กำลังใจภาคิน
• รับชมละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ย้อนหลังที่แรกทางทรูไอดี ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งแอป TrueID, เว็บ tv.trueid.net และกล่อง TrueID TV Box