เรื่องย่อซีรีส์วาย “Dare You To Death ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย”

แนวซีรีส์ : สืบสวน โรแมนติก ดราม่า
ผู้กำกับ : เจตษ์ บุณโยประการ
ผู้ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลา ออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21.30 น. เริ่มวันพฤหัสบดี 11 ธันวาคม 2568
เมื่อชีวิตมีแค่ 2 ทางเลือก คือ TRUTH or DARE จะตอบความจริง หรือ กล้ารับคำท้า แล้วถ้าเป็นคุณล่ะ จะเลือกอะไร?
การพบกันครั้งแรกของคนที่ต่างกันสุดขั้วอย่าง ‘ผู้กองเจษ’ (จุง อาเชน) และสารวัตรจบนอกอย่าง
‘คามิน’ (ดัง ณัฎฐ์ฐชัย) ที่ต้องมาแข่งกันตามหาว่า ใครคือฆาตกรตัวจริง ในคดีการตายปริศนา ที่ยิ่งสืบเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนตาย! แต่ในเรื่องร้ายๆ ก็ยังมีเรื่องรักๆ ให้หัวใจได้เต้นแรง
ร่วมกันพิสูจน์คดีของหัวใจได้ ในซีรีส์ "Dare You To Death ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย" ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21.30 น. เริ่ม 11 ธันวาคม 2568 นี้
รายชื่อนักแสดง
จุง อาเชน ไอย์ดึนรับบท ผู้กองเจษ
ดัง ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐรับบท สารวัตรคามิน
ชิม่อน วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์ รับบท แชมป์
ซิง หฤษฎ์ ชีวการุณ รับบท พุฒิ
จูน วรรณวิมล เจนอัศวเมธีรับบท เชอรีน
โอม ฐิภากร ฐิตะฐานรับบท เจย์
มาร์ค ณฐริศร์ วรกรเลิศสิทธิ์รับบท หมวดเคน
พร้อม ทีปกร ขวัญบุญรับบท ไทม์
ฟลุ๊ค จีรัสณ์ วงศ์เพียรรับบท แทนคุณ
ป่าน ปทิตตา พรจำเริญรัตน์รับบท ปุยฝ้าย
แซมมี่ ซาแมนท่า เมลานี่ โค้ทส์รับบท มิริน
อังเปา โอชิริส สุวรรณชีพรับบท ต้าร์
อชิ พีระกานต์ เตียวสุวรรณรับบท ต้นกล้า
เอิร์น ปรียาภัทย์ หล่อสุวรรณศิริรับบท เบล