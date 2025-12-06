เรื่องย่อละคร “แผนรักฉบับร้าย” (Beauty Reborn)

แนวละคร :โรแมนติก คอมเมดี้
บทประพันธ์ : เล่าเต็ง
ผู้เขียนบทโทรทัศน์ :P.D.Team
ผู้กำกับการแสดง : ภูมิภัทร สังวาลย์วรกุล
ผู้ผลิต :บริษัท ปรากฏการณ์ดี จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ อังคาร เวลา 20.40 น. เริ่มออกอากาศตอนแรก วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และรับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์
สรา (พิ้งค์พลอย ปภาวดี) สาวสวย โปรไฟล์ดี ดีกรีนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากอเมริกา ที่ต้องเดินทางกลับเมืองไทยด่วน เมื่อ สุธีร์ (วีระชัย หัตถ์โกวิท) ผู้เป็นพ่อล้มป่วยและต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาลและไหนจะค่าเทอมของน้องชายอย่าง สารัช (ชาย สมชาย) ทำให้เธอตัดสินใจมาสมัครงานที่ พีดีกรุ๊ป (PD Group) บริษัทเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศ
ที่นี่เธอได้เจอกับ ปฐวี พิมานเดช (มิกค์ ทองระย้า) CEO ของ PD Group จนเกิดเรื่องเข้าใจผิด แต่หลังจากที่สราได้เข้ามาทำงานที่ PD Group แล้ว เธอก็ได้เจอกับ อาโป (ภูมิ เกียรติภูมิ) น้องชายของปฐวี คนที่เธอเคยแอบชอบในวัยเด็ก และเป็นคนที่ทำให้เธอเจ็บช้ำมากที่สุด อาโปตกหลุมรักสราตั้งแต่แรกเห็นและพยายามตามจีบสรา
ด้วยสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทที่ไม่สู้ดีนัก น้ำนวล (ลูกน้ำ พาเมล่า) ผู้เป็นแม่ จึงวางแผนให้อาโปแต่งงานกับ นีน่า (กุ๊กกิ๊ก กชกร) ลูกสาวของ รสรินทร์ (ษา วรรณษา) และ ประภพ (เวนช์
ฟอลโคเนอร์) นักการเมืองผู้มีอิทธิพล เพื่อหวังกอบกู้สถานการณ์ของบริษัท จึงทำให้ปฐวีต้องวางแผนแยกสราและอาโปออกจากกัน โดยมี เพิ่มบุญ (ไจแอนท์ เชิญยิ้ม) เป็นผู้ช่วย
แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เมื่ออาโปไม่มีท่าทีจะถอยง่าย ๆ ทั้งยังมี ชาครียา (มิ้นชิ เสฏฐนันท์) เพื่อนสนิทของอาโป ที่แอบชอบปฐวีมานาน คอยหาทางขัดขวางแผนการของปฐวีเช่นกัน
เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้น เพราะ ชาคริต (บิ๊ก กฤษฎา) พี่ชายเพียงคนเดียวของชาครียา ผู้มีความแค้นต่อครอบครัวพิมานเดชเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ชาคริตพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ PD Group มาครอบครอง ถึงขั้นวางแผนทำเรื่องบางอย่างกับ วาโย (ซัน ก้องภพ) น้องชายคนเล็กของปฐวี จนเรื่องราวทุกอย่างปานปลายมากกว่าเดิม
จากแผนรักที่จงใจจัดฉากขึ้นมาเพื่อทำให้บริษัทอยู่รอด กลับกลายเป็นแผนที่จะพลิกชีวิตพวกเขาทุกคนตลอดไป พวกเขาจะผ่านเรื่องราววุ่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นไปได้หรือไม่
ติดตามความสนุก ในละคร “แผนรักฉบับร้าย” ทุกวันจันทร์ อังคาร เวลา 20.40 น. เริ่มออกอากาศตอนแรก วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และรับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์
รายชื่อนักแสดง
มิกค์ ทองระย้ารับบทปฐวี พิมานเดช (ดิน)
ปภาวดี ชาญสมอนรับบทสรา พันฉาย (ซาร่า)
เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์รับบทอาโป พิมานเดช (น้ำ)
เสฏฐนันท์ ทองสมบุญรับบทชาครียา โกศลวัฒนสถิตย์ (ใบชา)
ก้องภพ บรรณทองรับบทวาโย พิมานเดช
สมชาย เจริญสุขรับบทสารัช พันฉาย
กฤษฎา สุภาพพร้อมรับบทชาคริต โกศลวัฒนสถิตย์
กุ๊กกิ๊ก กชกรรับบทนีน่า ภาวัติณรงค์กุล
พาเมล่า เบาว์เด้นรับบทน้ำนวล พิมานเดช
วีระชัย หัตถ์โกวิทรับบทสุธีร์ พันฉาย
มาริสา มาเรีย โชลล์รับบทชนนิกานต์ (เชอร์รี่)
ปัณณิกา อาจโยธารับบทน้ำหนึ่ง
พรพิพัฒน์ คุณิศรรับบทรุจน์
วรรณษา ทองวิเศษรับบทรสรินทร์ ภาวัติณรงค์กุล
เวนช์ ฟอลโคเนอร์รับบทประภพ ภาวัติณรงค์กุล
ธีระพล หอมจมรับบททอย
ไจแอนท์ เชิญยิ้ม รับบทเพิ่มบุญ
นักแสดงรับเชิญ
สุชานุช ศุภธรรมวงศ์รับบทอายส์
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์ อิทธิวิบูลย์รับบทสรา พันฉาย (วัยเด็ก)