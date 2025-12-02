เรื่องย่อตอน ละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ตอนที่ 12-15

• ตอนที่ 12 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน31
“อรรัมภา” ถึงกับลั่น “อะไรที่เกี่ยวข้องกับนังแก้วฉันจะกำจัดมันให้หมด”
ชานนท์ (หนึ่ง วรพรต) บังเอิญได้ยิน อรรัมภา (อ๋อม สกาวใจ) คุยโทรศัพท์ด้วยท่าทีลับ ๆ ล่อ ๆ แปลก ๆ จึงรู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายกำลังวางแผนทำเรื่องชั่วร้ายอยู่แน่ ๆ จนกระทั่งชานนท์มาได้ยินจากปากอรรัมภาเองว่า เธอจะกำจัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ แก้ว (พิมพ์ พิมพ์มาดา) ให้หมด ด้วยความเป็นห่วงชานนท์จึงเตือนสติอรรัมภาให้เธอหยุดการกระทำชั่ว ๆ นั้นเสีย แต่คงไม่ได้ผล
ทางด้าน ภาคิน (แจม รชตะ) ได้เบาะแสเกี่ยวกับการตายของแก้วที่เขาเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ หิรัญ (กัปตัน ภูธเนศ) เป็นทุกข์อย่างหนัก จึงมาหารือกับ วาโย (ก้อง วิทยา) เพื่อช่วยตามหาคนที่ชื่อ ยายชื่น (โย ทัศน์วรรณ) เพื่อขอโทษซักครั้ง วาโยเอะใจและสะดุดหูกับชื่อยายชื่นเป็นอย่างมาก ไม่เท่านั้น ภาคิน ยังไปถามกับ ขวัญเนตร (เบสท์ รักษ์วนีย์) พร้อมเปิดรูปในมือถือให้ดูว่า รู้จักยายชื่นหรือไม่ ทำเอาขวัญเนตรอึ้งนิ่งงันไปเลย
ส่วน ข้าว หรือ แก้ว (พิมพ์ พิมพ์มาดา) ยืนยันกับ มะลิ (นับทอง หวานแก้ว) เกี่ยวกับแหวนว่า ไม่ใช่วงที่ จักร (อาร์ อาณัตพล) ให้ แต่เป็นวงที่ติดตัวเธอมาก่อนที่จะเกิดความจำเสื่อม และ ขอเก็บแหวนวงนี้เอาไว้เอง
• ตอนที่ 13 ออกอากาศวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ช่องวัน31
“ไผ่” ตามสืบเรื่องรอยสักรูป “กงจักร” บนหลังคอของ "จักร"
ไผ่ (ลำเพลิน วงศกร) ตัดสินใจพรางตัวเข้าไปที่ร้านข้าวหอมปิ่นโตเดลิเวอลี่ บริเวณบ้านของ จักร (อาร์ อาณัตพล) ในคราบไรเดอร์ เพื่อตามสืบหาความจริงเกี่ยวกับรอยสักรูป “กงจักร” ที่ แก้มบุ๋ม (จีน่า ชาลิสา) บอกว่าเคยเห็นบนหลังคอของจักร กำชับว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วให้ไผ่รีบกลับมาเลย อย่าให้จักรจับได้เด็ดขาด ซึ่งรอยสักนี้คือเบาะแสสำคัญ ที่จะเชื่อมโยงไปสู่ชายปริศนาที่นำเด็กทารกมามอบให้ ยายชื่น (โย ทัศน์วรรณ) เมื่อ 25 กว่าปีก่อน งานนี้ลุ้นกันจนเยี่ยวเหนียว
ขณะเดียวกัน จักร ก็ไปรับงานจาก อรรัมภา (อ๋อม สกาวใจ) ที่สั่งการให้ไปจับ ยายชื่น แม่ของแก้ว หรือ ข้าว (พิมพ์ พิมพ์มาดา) ซึ่งอยู่ที่เกาะสีชัง จักรออกเดินทางไปที่นั่นพร้อมอาวุธปืนคู่ใจ อันเป็นเวลาเดียวกับที่ ภาคิน (แจม รชตะ) และ ขวัญเนตร (เบสท์ รักษ์วนีย์) ก็กำลังเดินทางไปที่บ้านยายชื่นเช่นเดียวกัน
• ตอนที่ 14 ออกอากาศวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา19.00 น. ช่องวัน31
“คุณหญิงวิไล” หาหลักฐานเปิดโปงความสัมพันธ์ “ชานนท์&อรรัมภา”
คุณหญิงวิไล (ดวงดาว จารุจินดา) แอบเข้าห้องพักของ ชานนท์ (หนึ่ง วรพรต) เพื่อหาหลักฐานมัดตัวและเปิดโปงความสัมพันธ์ลับๆ ระหว่างชานนท์กับ อรรัมภา (อ๋อม สกาวใจ)
• ตอนที่ 15 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00น. ช่องวัน31
“ยายชื่น” ถูกทำร้ายและลักพาตัวไป
ในระหว่างที่ ยายชื่น (โย ทัศน์วรรณ) กำลังเดินไปตามทางเปลี่ยว จู่ๆ ก็มีชายชุดดำปรี่เข้ามาจู่โจมทำร้าย พร้อมกับจับตัวยายชื่นไป!!
