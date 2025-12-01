เรื่องย่อตอน ละคร “แผนรักฉบับร้าย” ตอนที่ 1 – 2

• ตอนที่ 1 | ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568
ซาร่า หรือ สรา (ปภาวดี ชาญสมอน) สาวสวยดีกรีนักเรียนนอก ที่เพิ่งกลับมาจากอเมริกา มายื่นสมัครงานกับบริษัท เวชสำอาง PD Group (พิมานเดช กรุ๊ป) ในฐานะนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แต่ระหว่างที่รอสัมภาษณ์งาน เธอได้เจอกับ ปฐวี (มิกค์ ทองระย้า) ประธานบริษัท แต่ด้วยเหตุการณ์ที่เจอทำให้เธอคิดว่าเขา คือโรคจิตในห้องน้ำ จนมารู้ความจริงว่าเขาเป็นประธานบริษัท ทำให้เธอต้องปกปิดตัวตนก่อนเข้าไปสัมภาษณ์งานกับเขา เพื่อหวังจะได้งานนี้เอาเงินไปรักษาพ่อที่ป่วย และเมื่อได้เข้าไปทำงานจริง ๆ สราก็ได้รู้ว่าทั้งแผนก มีแค่เธอคนเดียวเท่านั้น
เมื่อ อาโป (เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์) รองประธานบริษัท ได้เจอสราครั้งแรก ก็เกิดตกหลุมรัก และตั้งมั่นว่าจะตามจีบ สรา ให้ได้
ตอนที่ 2 | ออกอากาศ วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568
สรา (ปภาวดี ชาญสมอน) ปกปิดเรื่องที่ทำงานกับครอบครัว เพราะปมที่น้องชายไม่ชอบครอบครัวพิมานเดช ในขณะเดียวกัน นีน่า (กุ๊กกิ๊ก กชกร) คู่หมั้นของ อาโป (เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์) ก็ปรากฏตัวขึ้น ระหว่างที่อาโปกำลังพยายามจีบสรา
นีน่าก็มากดดันเรื่องเงินลงทุนที่ลงไปกับบริษัท PD Group ทำให้ ปฐวี (มิกค์ ทองระย้า) ต้องหาทางออกให้กับบริษัทด้วยการพยายามขัดขวางไม่ให้ สรา และ อาโป อยู่ด้วยกัน แต่อาโปก็ยืนยันจะเดินหน้าจีบสราต่อไป
