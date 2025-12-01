Review ซีรีส์ : “ภูผาอิงนที” ซีรีส์พีเรียดตับพัง “ติงอวี่ซี-ซ่งเชี่ยน” กอบกู้ศักดิ์ศรี ปมรักต้องห้าม พระเอกหลงรักพี่สะใภ้

ควันหลงจากซีรีส์รักรสโอชาแห่งฉางอัน (Yummy Yummy Yummy - 2025) ที่ขายขำปนเศร้าด้วยเรื่องราวของนางเอกย้อนเวลามาปิ๊งบรรพบุรุษยังไม่ทันจาง ถึงคิว “ภูผาอิงนที” (Fight For Love - 2025) ที่แม้พล็อตหลักจะว่าด้วยการสืบหาตัวลาสบอสทรยศชาติจนทำให้สองครอบครัวนักรบต้องพบจุดจบน่าอนาถ เรื่องราวความรักของพระ-นาง ก็ดราม่าไม่แพ้กัน เพราะดันมีสเตตัสเกี่ยวดองกันแบบไม่ตั้งใจ เพราะนางเอกดันเป็นภรรยาของพี่ชายพระเอก หรือ พูดง่ายๆ คือ มีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้
“ภูผาอิงนที” ดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกัน ของโม่ซูไป๋ ที่มีผลงานดังมากมาย อาทิ สยบรักนายเสเพล (Destined – 2023) และ องค์หญิงใหญ่ (The Princess Royal – 2024) แต่ดูเหมือนคนเขียนบทจะตั้งใจนำเสนอเส้นเรื่องใหม่ เพราะถ้าตามเวอร์ชั่นนิยาย นางเอกจะได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่ในร่างเดิม เพื่อ “แก้ไขอดีต” และ “ชำระหนี้แค้น” ที่ยังค้างคาใจ แต่ในเวอร์ชั่นซีรีส์ นางเอกไม่ได้กลับชาติไม่เกิด แต่ต้องการสืบหาความจริง เพื่อทวงความเป็นธรรมให้พ่อ
เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจาก ฉู่อวี๋ (รับบทโดย ซ่งเชี่ยน หรือ วิกตอเรีย ซ่ง) คุณหนูใหญ่ตระกูลแม่ทัพฉู่ ซึ่งเติบโตมาท่ามกลางสนามรบ แม้จะเป็นหญิงแต่มีความกล้าหาญ วรยุทธ์สูงส่ง แต่ชีวิตต้องพลิกผัน เมื่อวันหนึ่งพ่อนำทัพเมืองต้าสุยไปรบกับเมืองซีเป่ย เพื่อปกป้องชายแดน แต่กลับโดนหน้าไม้ยิงตุยในสนามรบ แถมพี่ชายก็ได้รับบาดเจ็บ ทำให้ตระกูลฉู่ค่อยๆ ตกต่ำ เพื่อสืบหาความจริง นางเอกซึ่งชื่อเสียงไม่ค่อยดี เพราะถูกมองว่าเป็นคุณหนูชอบตามตื้อผู้ชายไปวันๆ เพียงเพื่อหวังจะแต่งงานเข้าตระกูลใหญ่ ไม่กลัวเสียชื่อ เลือกที่จะปรากฏตัว เพื่อชัดขวางขบวนของเว่ยอวิ้น (รับบทโดย ติงอวี่ซี) คุณชายเจ็ดตระกูลเว่ย ขณะเดินทางกลับเข้าเมืองหลังชนะศึก
เป้าหมายของฉู่อวี๋ ไม่ใช่เว่ยอวิ๋น แต่เป็นเว่ยจวิ้น พี่ชายคนโตของตระกูลเว่ย หลังจากเห็นเขาปรากฏตัว นางเอกแกล้งทำทีสารภาพรักกลางถนน พร้อมปล่อยลูกบอลกุหลาบที่ซ่อนจดหมายลับไว้ลงมา เพื่อแอบนัดหมายให้พี่ชายพระเอกไปพบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหน้าไม้ที่สังหารพ่อ เพราะจำได้ว่าหน้าไม้อานุภาพสูงนี้เป็นหน้าไม้แปดเหลี่ยมที่กรมสรรพวุธสร้าง แต่ยังไม่ได้ใช้ ทว่ากลับไปอยู่ในมือฝ่ายตรงข้าม
แต่ยังไม่ทันที่พี่ชายพระเอกจะได้ช่วยตามหาความจริง ก็มีคำสั่งให้ตระกูลเว่ยไปออกรบ ที่น่าเศร้าแถมทำให้เอาคนดูน้ำตาแตก คือ ครอบครัวพระเอก ซึ่งมีพี่น้อง 7 คน ไปออกรบด้วยกัน แต่ทุกคนตุยด้วยหน้าไม้แบบเดียวกับพ่อนางเอก สุดท้ายเหลือแค่พระเอกที่รอดกลับมา
เมื่อดูเหมือนหนทางในการสืบหาความจริงหายไป ฉู่อวี๋ไม่ยอมแพ้ ถือโอกาสนี้เนียนแต่งเข้าบ้านพระเอก โดยอ้างว่าพี่ชายพระเอกได้ให้คำมั่นก่อนไปออกรบว่าจะครองคู่กันตลอดชีวิต ถ้าออกรบกลับมาจะแต่งงานกัน ดังนั้นแม้จะเกิดเรื่องไม่คาดฝัน ก็ยังพร้อมจะเป็นภรรยาหม้ายตระกูลเว่ย รับบทพี่สะใภ้ของพระเอก แต่เป้าหมายแท้จริงก็เพื่อร่วมมือกับพระเอกตามหาเบาะแส ไขความจริงว่าใครคือลาสบอส หวังกอบกู้ศักดิ์ศรีของสองตระกูลนักรบ
แต่ระหว่างนั้น ด้วยความใกล้ชิดและความเห็นอกเห็นใจที่ต้องผ่านความยากลำบากมาด้วยกัน ทำให้ทั้งคู่เริ่มตกหลุมรักกัน งานนี้กว่าจะต่างฝ่ายจะยอมรับหัวใจตัวเอง ก็เหนื่อยแล้ว ยังเดาทางไม่ถูกว่า ความรักครั้งนี้จะจบลงอย่างไร คงต้องตามลุ้นกันต่อในซีรีส์
แต่ที่แน่ๆ ซีรีส์เรื่องนี้ แคสต์พระ-นางมาได้ตรงปก เรื่องฝีมือการแสดงหายห่วง สำหรับติงอวี่ซี ฝากผลงานมาแล้วมากมาย อาทิ ข้านี่แหละองค์หญิงสาม (The Romance of Tiger and Rose - 2020) ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ (White Cat Legend – 2024) , ทำนองรักกังวานแดนดิน (Melody of Golden Age - 2024) ด้านซ่งเซี่ยน ก็มีผลงานปังมากมาย อาทิ จะกี่พันปี หัวใจก็ยังเป็นเธอ (Moonshine and Valentine - 2018), รักแรกของสาวใหญ่ (Find Yourself - 2020), ตำนานลั่วหยาง (Luoyang - 2021)
แต่จุดที่ทำเอาชาวเน็ตจะเสียงแตก คือ เคมีของพระ-นาง บางคนก็อินฟินหมอนขาด แต่หลายคนก็เท เพราะไม่อินกับนางเอกที่ดูหน้าล้ำกว่าพระเอกไปเยอะ แม้ตามเนื้อเรื่องนางเอกต้องอายุมากกว่าพระเอก 3 ปี แต่ในชีวิตจริงพระ-นางอายุต่างกันถึง 8 ปี เลยทำให้หลายคนดูแล้วบ่นอุบ
สำหรับประเด็นนี้ ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะคาแร็กเตอร์ที่ทั้งคู่ได้รับซ่งเชี่ยนรับบทเป็นฉู่อวี๋ หญิงสาวที่ไม่ได้มีความเป็นกุลสตรีเหมือนคุณหนูบ้านอื่น เพราะติดตามพ่อและพี่ชายไปสนามรบตลอด เคยผิดหวังในความรัก ทำให้เป็นผู้หญิงที่มีความกล้าหาญ ไม่กลัวใคร มีความเป็นผู้ใหญ่ผิดกับติงอวี่ซี นอกจากเบ้าหน้าฟ้าประธาน หล่อทุกซีนไม่ว่า แถมยังดูเด็กจนไม่น่าเชื่อว่าขึ้นเลขสามแล้ว เรื่องนี้มารับบทเป็นคุณชายเจ็ด เจ้าของฉายาแม่ทัพน้อยชุดขาว
ความเป็นน้องเล็กของตระกูลเว่ย มีเพียงเขาและพี่ชายคนโตเท่านั้นที่ยังไม่แต่งงาน ส่วนพี่ชายคนอื่นๆ ก็แต่งงานกันไปหมดแล้ว ช่วงแรกๆ ของซีรีส์ ติงอวี่ซีจะโชว์ความขี้เล่น สดใส ซุกซนเหมือนเด็ก และขี้อ้อนออกมาได้น่ารัก กระทั่งกระกูลเว่ยแพ้สงคราม บีบบังคับให้เขาต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำตระกูล พร้อมทวงคืนความเป็นธรรมให้ตระกูล
อย่างไรก็ตาม แม้พล็อตเรื่องหลักจะมาแนวดราม่าช่วงชิงอำนาจ แต่สิ่งที่ทำให้ภูผาอิงนทีครบรส คือ การสร้างปมความรักของพระ-นาง ที่ฉีกจากทุกเรื่อง เพราะอุปสรรคไหนก็ไม่ใหญ่เท่าสถานะน้องสามีและพี่สะใภ้ที่ค้ำคอทั้งคู่ แม้พี่ชายจะตุยไปแล้วและไม่เคยเข้าพิธีแต่งงาน ร่วมหอใดๆ กับนางเอกก็ตาม ซึ่งต้องรอลุ้นว่าซีรีส์จะเขียนบทให้ตัวละครแลนด์ดิ้งอย่างไร แต่ที่แน่ๆ คือ มีซีนหวานๆ ชวนจิกหมอน มาเป็นระยะ จะเรียกว่านางเอกเป็นรักแรกพบของพระเอกก็ว่าได้ เพราะตอนที่เจอนางเอกครั้งแรก พระเอกก็ตะลึงในความสวยของนางเอก เพียงแต่ตอนนั้นยังเด็ก ยังไม่ได้รู้จักความรัก แถมแรกๆ นางเอกยังเปิดเกมรุกด้วยการเข้าหาพี่ชาย ด้วยความที่ไม่รู้เจตนาที่แท้จริงของนางเอก อีกทั้งพยายามจับผิดความสัมพันธ์ของพี่ชายกับนางเอก เพราะรู้สึกว่าแปลกๆ จนได้ใกล้ชิด ถึงค่อยๆ รู้ใจตัวเอง
อีกซีนที่ทำเอาหลายคนดูแล้วจิกหมอน คือ ตอนที่ฉู่อวี๋ คิดว่าพระเอกจะหอมแก้ม เลยหลับตาพริ้ม แต่จริงๆ แล้วพระเอกแค่จะปักปิ่นที่ผมให้ เพื่อแก้เขินเลยอ้างว่าแมลงเข้าตา พระเอกเลยรีบเป่าแมลงออกจากตาแถมหอมไปหนึ่งฟอด ยังไม่รวมซีนที่นางเอกแอบจุ๊บพระเอกทีเผลอ แต่มีเหรอพระเอกจะปล่อยผ่าน จุ๊บมาก็จุ๊บกลับไม่โกง
เอาเป็นว่า ใครที่ชอบซีรีส์แนวพีเรียดย้อนยุค สืบสอบสอบสวน ค่อยๆ หยอดปมมาให้เดา ชิงไหวชิงพริบตลอดทั้งเรื่อง แถมพระ-นางฉลาด มีฉากออกรบมาพอให้ได้ลุ้น ภูผาอิงนที น่าจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ตอบโจทย์ ครบรส ทั้งตลก หวาน ซึ้ง ดราม่า
แต่งานนี้ แอบกระซิบดังๆ ก่อนว่า ใครที่คิดจะยิงยาว ดู 5 ตอนแรก อย่าลืมเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ซับน้ำตา เพราะซีรีส์เล่นกับใจคนดูมาก สมกับที่ได้หนึ่งในผู้กำกับที่เคยฝากผลงานในเรื่อง ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (A Journey to Love – 2023) ที่ทำเอาหลายคนดูจบแล้วหน่วงไปหลายวัน
สำหรับภูผาอิงนที จัดมาให้ชมแบบจุกๆ มีทั้งหมด 40 ตอน สามารถรับชมแบบซับไทยได้ทาง WeTV ส่วนพากย์ไทยต้องรอลุ้นกันอีกที ว่าจะมาเมื่อไหร่
อ้างอิงเรื่องและภาพ : mydramalist.com/
