“Taxi Driver 3” เปิดตัวเรตติ้งแรง ขึ้นแท่นอันดับ 1 Viu เตรียมเสิร์ฟเวอร์ชั่นพากย์ไทย 7 ธันวาคมนี้

ฮ่องกง – 24 พฤศจิกายน 2568 – Viu (วิว) ผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบ OTT (Over-the-top) ชั้นนำระดับภูมิภาค ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญว่า ซีรีส์ออริจินัลระดับเรือธงที่ทั่วเอเชียรอคอยอย่าง Taxi Driver 3 เปิดตัวแรงทันทีที่ออกอากาศ กวาด อันดับ 1 บนแพลตฟอร์ม Viu ในหลายตลาดหลัก ไม่ว่าจะเป็น ไทย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง รวมถึง ภูมิภาคตะวันออกกลาง (GCC)
การเปิดตัวที่แข็งแกร่งทั่วภูมิภาคนี้ยังสะท้อนพลังของกระแสในประเทศเกาหลีใต้ โดยข้อมูลจาก นีลเส็น เกาหลี (Nielsen Korea) ระบุว่า Taxi Driver 3 ทำเรตติ้งทั่วประเทศสูงถึง 9.5 % ตั้งแต่ตอนแรกที่ออกอากาศทางช่อง SBS ซึ่งนับเป็นการเปิดตัวที่สูงที่สุดของ มินิซีรีส์เกาหลีประจำปีนี้
ความสำเร็จของการเปิดตัวในหลายประเทศ พร้อมสถิติจากเกาหลีใต้ที่พุ่งแรง ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึง ความนิยมอันเหนียวแน่นของแฟรนไชส์ Taxi Driver และสะท้อนถึง ความสำเร็จของกลยุทธ์การคัดสรรคอนเทนต์ออริจินัลของ Viu ที่สามารถตอบโจทย์รสนิยมผู้ชมในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างลงตัว
และ 7 ธันวาคมนี้ เตรียมเปิดประสบการณ์ความมันส์ของ #TaxiDriver3 แบบจัดเต็มกับเวอร์ชั่น “พากย์ไทย” ตอนใหม่ อัปเดตทุกวันอาทิตย์–จันทร์ วันละ 1 ตอนดูซับจบ–ดูพากย์ไทยต่อได้ทันที แบบ Non-Stop ไม่มีพัก! แฟนซีรีส์สายแอ็คชั่น–ล้างแค้นเตรียมลุกเป็นไฟ!