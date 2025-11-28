เรื่องย่อ ซีรีส์ยูริ “เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ • Like A Palette”

แนวซีรีส์ : ยูริ, แชฟฟิก, โรแมนติก, คอมเมดี้
บทโทรทัศน์ และ กำกับการแสดง : บอมบ์ อัศจรรย์ สัตโกวิท
ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ
ผู้ประพันธ์ : Zezeho
ควบคุมการผลิต : วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ
ผู้ผลิต : บริษัทวอนเดอไลฟ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WonderLife Entertainment)
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 22.25 น.ทางช่อง 3กด33 ดูมือถือกด 3plus ดูย้อนหลังทาง YouTube: WonderLife Entertainment
เจน (ท้องฟ้า อลิชา ศรีประทักษ์) กำลังก้าวเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัย และเริ่มต้นชีวิตเด็กปีหนึ่งที่แสนราบรื่นสงบสุข แต่แล้วก็เป็นอันสะดุดกึก เมื่อดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนกำลังไม่ชอบหน้าเธออยู่ ทั้งที่เธอก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรให้เลยสักนิด รุ่นพี่ผู้หญิงคนนั้นคือ พี่ได๋ (พริกขิง สุรีย์ญะเรศ คะยะเรศ) ดาวมหาวิทยาลัยปีก่อน เธอเอาแต่มองมาทางเจนบ่อยๆ ด้วยสายตาที่ไม่น่าไว้วางใจ
ปัญหาก็คือ เจนได้กลายเป็นดาวคณะศิลปกรรมศาสตร์อย่างบังเอิญ และพี่ได๋ก็ต้องมาเป็นหนึ่งในพี่เลี้ยงที่คอยดูแลดาวเดือนปีนี้ ทำให้พวกเธอต้องเจอกันบ่อยอย่างไม่อาจเลี่ยง เจนได้แต่คิดว่ารุ่นพี่ที่ไม่ได้เคยรู้จักมักจี่กัน ไหงเอาแต่ยิ้มระรื่นให้ คอยแกะกุ้งให้ ซื้อขนมมาฝาก แล้วยังมีหน้าแดงบางครั้งอีกต่างหาก
เจนรู้หรอกนะ เจนดูละครมาเยอะมาก ผู้หญิงมองหน้ากัน มันจะเป็นเรื่องอะไรไปได้ล่ะ ไอ้พี่ได๋อะไรเนี่ย ไม่น่าไว้ใจเลยสักนิด เธอต้องไม่ชอบหน้าเจนอย่างหนักแน่ๆ
เรื่องราวของเจนและพี่ได๋ จะดำเนินไปอย่างไร ต้องติดตาม รับชมได้ทุกวันเสาร์ เวลา 22.25 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด33 ดูมือถือกด3 plus เริ่มตอนแรก 29 พฤศจิกายน 2568 นี้
รายชื่อนักแสดง ใครเล่นเป็นใคร
ท้องฟ้า อลิชา ศรีประทักษ์ รับบทเป็น เจนจะ
พริกขิง สุรีย์ญะเรศ คะยะเรศ รับบทเป็น พี่ได๋
ชัญญาภัค นุ่มประสบ รับบทเป็น เค้ก
พิม ขจรเวคิน รับบทเป็น หวาย
ณัฐวัฒน์ ไตรสมบูรณ์ รับบทเป็น แชมป์
ชณทัต เสวตรวิทย์ รับบทเป็น รอง
เสฎฐนันท์ พรวรวาณิช รับบทเป็น จิมมี่
สุภณัฐ พรวรวาณิช รับบทเป็น จูเนียร์
มณิภา รู้ปัญญารับบทเป็น กิ๊ง
วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ รับบทเป็น แม่เจน
สุริยา เยาวสังข์ รับบทเป็น พ่อเจน
ดร.ธีรศักดิ์ พันธุจริยา รับบทเป็น เอริก้า
คริสติน่า ป๊อป รับบทเป็น กุยช่าย
อมรรัตน์ เจริญพรรุ่งสกุล รับบทเป็น ยุพิน
ณัฐปคัลภ์ วงศ์กัญญาณัฐ รับบทเป็น จัสมิน