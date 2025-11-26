เรื่องย่อซีรีส์วาย “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets”

แนวซีรีส์ : บอย เลิฟ, สืบสวน
ผู้กำกับ : ตะวัน จารุจินดา, อริษา แวววรรณจิตร
ผู้เขียนบท : -
ผู้ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง ONE31 และรับชมย้อนหลังทาง Viu เวลา 22:30 น. เริ่ม 5 ธันวาคมนี้
“บทเพลง” (บุ๊ค กษิดิ์เดช) เด็กหนุ่มที่สูญเสียความทรงจำจากอุบัติเหตุ ได้รับไดอารี่ปริศนา ที่บอกว่าเขามีคนรักในอดีต อย่าง “แทนคุณ” (ฟอส จิรัชพงศ์) แต่เมื่อได้พบกัน บทเพลงกลับรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ “แทนคุณ” คนรักของเขา!
“บทเพลง” จึงใช้เหตุฆาตกรรมปริศนาที่เกิดขึ้นในวันที่เขาได้เจอแทนคุณ เข้าไปใกล้ชิดเพื่อสืบหาความจริง และนั่นทำให้เขาประทับใจและหวั่นไหวให้กับ “แทนคุณ” คนนี้เข้าจนได้! ความรักที่ยังเป็นความลับครั้งนี้จะถูกคลี่คลายแบบไหน? เรื่องราวของ “บทเพลง” และ “แทนคุณ” จะเป็นอย่างไร? ติดตามไปพร้อมๆ กัน ความรักที่เป็นความลับครั้งนี้ จะถูกคลี่คลายแบบไหน?
รายชื่อนักแสดง
ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสงรับบท แทนคุณ
บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผลรับบท บทเพลง
แจน-พลอยชมพู ศุภทรัพย์ รับบท สารวัตรดาว
บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัยรับบท หมื่นไมล์
พลอยภัช-ภัชธร ธนวัฒน์รับบท เจนนรี
เกด-ธิญาดา พรรณบัวรับบท คีตกานต์
ปุ๊-ปิยะมาศ โมนยะกุลรับบท เกศรา
เติ้ล-ตะวัน จารุจินดารับบท ตนุ
เจมี่-จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์รับบท หมวดนิ่ม