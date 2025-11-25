เรื่องย่อตอน ละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ตอนที่ 10 – 11

ออกอากาศวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น. ช่องวัน31
• ตอนที่ 10 ออกอากาศ วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568
“อรรัมภา” มีปากเสียงกับ “หิรัญ”
อรรัมภา (อ๋อม สกาวใจ) ที่ไม่ถูกชะตากับ ขวัญเนตร (เบสท์-รักษ์วนีย์) เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อเห็นว่า หิรัญ (กัปตัน-ภูธเนศ) จ้างให้ขวัญเนตรมาทำงานที่บ้าน แถมยังมีท่าทางสนิทสนมกันมาก ทำให้อรรัมภายิ่งไม่พอใจ จนทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกันขึ้น
• ตอนที่ 11 ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568
“ภาคิณ-ขวัญเนตร” ช่วยกันออกตามหา “หิรัญ”
ภาคิน (แจม-รชตะ) กับ ขวัญเนตร (เบสท์-รักษ์วนีย์) ช่วยกันออกตามหา หิรัญ (กัปตัน-ภูธเนศ) ด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าจะตกอยู่ในอันตราย หลังจากที่หิรัญเกิดอาการช็อก และหนีหายออกไปจากบ้าน
รับชมละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ย้อนหลังที่แรกทางทรูไอดี ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งแอป TrueID เว็บ tv.trueid.net และกล่อง TrueID TV Box