“คิมโยฮัน-ฮวังโบริมบยอล” เป็นคู่รักต่างขั้ว ในซีรีส์รักสุดวุ่น “LOVE.exe โค้ดรักหัวใจไม่มีรวน” ดูได้ที่ Viu

จะเกิดอะไรขึ้น? เมื่อภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สุดเคร่ง และ ภาควิชาโมเดลสุดติสท์ ต้องมาควบรวมกันแบบไม่ทันตั้งตัว เมื่อการผสานกันของสองภาควิชาอันสุดแปลกประหลาดในมหาวิทยาลัย นำมาสู่การต้องเรียนด้วยกัน ของเหล่าบรรดานักศึกษาจากทั้งสองภาคส่วนที่ต่างกันแบบสุดขั้ว
พบกับซีรีส์เบาสมองในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ทั้งป่วน ทั้งฮา และชวนยิ้ม ใน “LOVE.exe โค้ดรักหัวใจไม่มีรวน” เตรียมฟินอย่างแน่นอนกับแฟนซีรีส์แนว Coming-of-Age แบบดีต่อใจ โดยโปรเจกต์นี้เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ 4 ปีของ 2 นักแสดงขวัญใจแฟน ๆ อย่าง “คิมโยฮัน” ไอดอลเสน่ห์เกินต้าน เจ้าของตำแหน่งแชมป์รายการ Produce X 101 ที่มีผลงานซีรีส์ปัง ๆ อย่าง The Winning Try และ “ฮวังโบรึมบยอล” นักแสดงสาวจากซีรีส์ The Secret Romantic Guesthouse หลังจากทั้งคู่เคยประชันฝีมือกันในซีรีส์วัยรุ่นประดับปรากฏการณ์อย่าง School 2021 มาแล้ว ดังนั้นการกลับมาเจอกันในครั้งนี้ ทำให้แฟนซีรีส์ยิ่งจับตาในเคมี ที่จะต้องเข้ากันแบบสุด ๆ เพิ่มดีกรีทั้งความจิ้น และความฟินได้อย่างแน่นอน
ซีรีส์เล่าเรื่องราวสุดชุลมุนของ คังมินฮัก (รับบทโดย คิมโยฮัน) นักศึกษาหนุ่มแห่งภาควิชาโมเดล ผู้กลายเป็นคนดังบนโลกออนไลน์ด้วยผู้ติดตามนับล้าน หลังจากที่เขาปรากฏตัวในรายการเรียลลิตี้หาคู่ ด้วยเสน่ห์ที่ดึงดูดใจผู้คนรอบข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้เขากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์และนายแบบชื่อดัง ขณะที่ จูยอนซาน (รับบทโดย ฮวังโบรึมบยอล) เธอคือนักศึกษาหัวกะทิของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เธอมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แต่มีจุดอ่อนที่ก่อปัญหาให้เธอประจำคือ หากเกิดข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เธอก็จะไม่สามารถก้าวต่อไปได้เลย เธอใช้เวลาทั้งวันอยู่กับคอมพิวเตอร์และไม่มีความสนใจในเรื่องความรักหรือการออกเดตแม้แต่น้อย และเรื่องราวสุดป่วนก็เริ่มขึ้น เมื่อสองถูกเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์โปรโมตภาควิชาใหม่ร่วมกัน นำไปสู่ความวุ่นวายปนอบอุ่นหัวใจ กับ เรื่องราวความรักที่ทั้งขำ ทั้งละมุน และยากจะคาดเดา
โดยซีรีส์ได้ “ยุนซองโฮ” ผู้กำกับจากซีรีส์เรื่อง Political Fever มาคุมโปรเจกต์ เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ผลลัพธ์ของซีรีส์ออกมายอดเยี่ยมเกินคาดเพราะความทุ่มเทของทีมงานนักแสดงทุกคน – “นักแสดงทุกคนเต็มที่มาก พวกเขาต่างอินกับตัวละคร ราวกับเป็นคาแรกเตอร์นั้นจริง ๆ” ในขณะที่พระเอกอย่าง คิมโยฮัน เผยว่า นักแสดงทุกคนเอาใจใส่กับการแสดงมาก ๆ โดยเฉพาะรุ่นพี่ที่ใจดีกับทุกคน – “การถ่ายทำเรื่องนี้สนุกสนานมาก ทีมงานและนักแสดงทุกคนมีพลังที่สดใสแบบสุด ๆ และบรรยากาศในกองถ่ายก็ยอดเยี่ยม” - ดังนั้น ใครที่เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกเบาสมองอบอุ่นหัวใจต้องห้ามพลาด เพราะเรื่องราวในมหาวิทยาลัยนี้ อาจทำให้คุณได้คิดถึงรักแรกอีกครั้ง
พบกับ “LOVE.exe โค้ดรักหัวใจไม่มีรวน” อัปเดตตอนใหม่พร้อมซับไทย ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09:00 น. วันละ 4 ตอน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ดูได้ที่ Viu (วิว) เท่านั้น