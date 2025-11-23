เรื่องย่อตอน ละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ตอนที่ 8 - 9

ออกอากาศ วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน31
• ตอนที่ 8 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568
“อรรัมภา” ตามสืบประวัติ “ขวัญเนตร”
หลังจากที่ อรรัมภา (อ๋อม สกาวใจ) ได้ชิมแกงรัญจวนฝีมือของ ขวัญเนตร (เบสท์ รักษ์วนีย์) เธอก็เริ่มเอะใจ สงสัยว่าขวัญเนตรอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ แก้ว (พิมพ์ พิมพ์มาดา) อดีตเมียรักของ หิรัญ (กัปตัน ภูธเนศ) สามีของเธอ อรรัมภาจึงรีบสั่งการให้ ชานนท์ (หนึ่ง วรพรต) ไปตามสืบประวัติของขวัญเนตรทันที
• ตอนที่ 9 ออกอากาศวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568
“แก้ว” รู้สึกถูกชะตากับ “ขวัญเนตร”
ข้าว (พิมพ์ พิมพ์มาดา) น้าสาวของ มะลิ (นับทอง หวานแก้ว) รู้สึกเอ็นดูและถูกชะตากับ ขวัญเนตร (เบสท์ รักษ์วนีย์) ตั้งแต่แรกเจอ จนข้าวรู้สึกเมตตาและอยากทำความรู้จักขวัญเนตรให้มากขึ้น หลังจากที่บังเอิญทั้งคู่ได้พบกันที่สวนหลังบ้าน
รับชมละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ย้อนหลังที่แรกทางทรูไอดี ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งแอป TrueID เว็บ tv.trueid.net และกล่อง TrueID TV Box