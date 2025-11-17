แก๊งแท็กซี่สีรุ้งคัมแบ็ก พร้อมซัดแหลกเดนนรก ใน “Taxi Driver 3” เริ่ม 21 พ.ย.นี้ ซับไทยดูที่ Viu

เตรียมกดมิเตอร์ เหยียบคันเร่งล้างแค้น มุ่งสู่จุดหมายเพื่อผดุงความยุติธรรมอีกครั้ง เมื่อเวรกรรมอาจตามทันแต่ไม่ไวพอ ถึงเวลา “คิมโดกี” และเดอะแก๊ง เร่งเครื่องเอาคืนให้เหยื่ออย่างสาสม ในการกลับมาของซีซั่นใหม่ ซีรีส์ระดับปรากฏการณ์ "แท็กซี่จ้างแค้น 3" หรือ “Taxi Driver 3”
งานนี้ไม่ต้องอธิบายยาวว่าปังเบอร์ไหน ดูง่ายๆ จากการเดินทางมาไกลถึง ซีซั่นที่ 3 แล้ว โดยสุดยอดพระเอกแถวหน้า “อีเจฮุน” กลับมาอยู่หลังพวงมาลัยในบทไดรเวอร์มืออาชีพ “คิมโดกี” อีกครั้ง เขาคืออดีตเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่มาเป็นกองหน้าของทีม “แท็กซี่สายรุ้ง” กลุ่มผู้ผดุงความยุติธรรมใต้ดินที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืด กับภารกิจเปิดโปงอาชญากรรมร้ายแรงที่กฏหมายอาจจัดการพวกมันไม่ได้ ทีมแท็กซี่สายรุ้งจึงต้องต่อสู้เพื่อทุกคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมที่ไม่เท่าเทียมแห่งนี้
ความสำเร็จของ Taxi Driver ทั้ง 2 ซีซั่น เกิดจากธีมของเรื่องที่แปลกใหม่ เมื่อแท็กซี่คนนี้ไม่ได้รับผู้โดยสารทั่วไป แต่จะรับเฉพาะคนที่กำลังประสบปัญหาและไร้ทางออกในชีวิตเท่านั้น โดยแก่นของพล็อตนั้นถูกใจผู้ชม กับการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม การแก้แค้นทางเหยื่อที่ไร้ทางสู้ ด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดา นอกจากนี้สไตล์การเล่าเรื่องยังติดตามได้ง่ายมากๆ ผู้ชมสามารถดูจบได้เป็นเคสๆ ไป แล้วได้ลุ้นกันตลอดว่า เคสต่อไปของทีมแท็กซี่ไดรเวอร์ จะเป็นเคสแบบไหน จะเข้มข้นมากขึ้นแค่ไหน
ซึ่งอีกหนึ่งความสนุกคือ แต่ละเคสของทีม “แท็กซี่สายรุ้ง” ก็มีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริง บ้างก็จากข่าวหน้าหนึ่งของเกาหลี บ้างก็มาจากคดีที่เป็น Talk of the Town ทำให้ผู้ชมยิ่งอิน ยิ่งมีอารมณ์ร่วมไปกับเหตุการณ์อันเลวร้าย ที่ตัวละครต้องเผชิญ แต่กลับไม่ได้รับความยุติธรรม ยิ่งบางคดีที่ในชีวิตจริงผู้ต้องหากลับลอยนวล หรือไม่ได้รับโทษอย่างสาสม แต่ในซีรีส์จัดให้แบบหนำใจ คนร้ายถูกเอาคืนแบบเจ็บแสบ ยิ่งสร้างความพึงพอใจให้กับคนดูเป็นอย่างมาก
โดยตลอด 2 ซีซั่นที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า Taxi Driver คือซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ค่อยๆ กวาดคะแนนนิยมจากผู้ชม จนเรตติ้งในเกาหลีและยอดวิวในแพลตฟอร์มต่างๆ พุ่งกระฉูด จากการเก็บข้อมูลของ นีลเส็น เกาหลี (Nielsen Korea) ซีรีส์ Taxi Driver ซีซั่นแรก กวาดเรตติ้งทั่วประเทศสูงถึง 16 % ซึ่งถือว่าสูงระดับต้นๆ ของปี ในขณะที่ซีซั่นที่ 2 ความนิยมของซีรีส์กลับไม่ได้ลดลงเลย และยิ่งพุ่งสูงปรี๊ดขึ้นไปอีก โดยในตอนสุดท้ายสามารถทะยานขึ้นไปได้ถึง 21 % ทำให้การกลับมาของ Taxi Driver ปีที่ 3 นี้ ยิ่งถูกจับตา แฟนซีรีส์ต่างคาดเดากันว่า ตัวเลขเรตติ้งความนิยมของแฟนๆ ในประเทศเกาหลีใต้นั้น จะพุ่งขึ้นไปไกลมากแค่ไหน และคาดว่า เรื่องราวของ Taxi Driver จะต่อยอดไปยาวๆ ไม่จบลงอย่างง่ายๆ
แน่นอนว่า “Taxi Driver 3” เตรียมออกสตาร์ทแบบจัดหนักจัดเต็ม พร้อมต่อยอดความสำเร็จจากซีซั่นก่อนๆ ด้วยนักแสดงหลักชุดเดิม นำทีมโดย “อีเจฮุน” แท็กทีมเหล่าผู้ผดุงความยุติธรรมที่เชื่อว่าผู้ชมต่างตกหลุมรักทุกคนไปแล้ว ทั้ง “พโยเยจิน” (จากซีรีส์ Moon In The Day) “จางฮยอกจิน” (จากซีรีส์ The Winning Try) “แบยูรัม" (จากซีรีส์ Tastefully Yours) และนักแสดงรุ่นใหญ่ “คิมอึยซอง” (จากหนังฮิต Train To Busan) สมาชิกเซ็ตเดิมของทีมแท็กซี่สีรุ้งที่ขาดใครไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลย พร้อมด้วยสมาชิกใหม่อย่าง “อีดาน ลุย” ไอดอลชื่อดังจากวงบอยกรุ๊ปฮ่องกง MIRROR ที่ลัดฟ้ามาเดบิวต์ในซีรีส์เกาหลีเป็นครั้งแรกใน Taxi Driver 3 โดยจะมาร่วมเป็นพันธมิตรกับทีมแท็กซี่สายรุ้ง ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยรับบทนำในซีรีส์ฮ่องกงรีเมกจาก Business Proposal มาแล้ว โดยในภาคนี้เหล่าตัวละครหลักจะได้สร้างพันธมิตรใหม่ ๆ ในขณะที่ต้องทำงานเพื่อลูกความที่มากขึ้นกว่าเดิม
แฟนซีรีส์เตรียมให้พร้อมกับการกลับมาของ Taxi Driver 3 เริ่มปฏิบัติการ 21 พฤศจิกายนนี้ ดูได้ที่ Viu (วิว) เท่านั้น