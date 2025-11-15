เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ณ ฉางอัน • Strange Tales Of Tang Dynasty 3 : To Changan” [2025]

• “เมื่อฉางอันเกิดคดีประหลาด พวกเขาต้องช่วยกันคลี่คลายไขปริศนาลับ ท่ามกลางเกมชิงอำนาจในราชสำนัก”
ชื่อสากล : Strange Tales Of Tang Dynasty 3: To Changan
ชื่อไทย : ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ณ ฉางอัน
ชื่อจีน : 唐朝诡事录之长安 | Tang Chao Gui Shi Lu Zhi Chang An
แนวซีรีส์ : สืบสวน • ย้อนยุค • อิงประวัติศาสตร์ • แฟนตาซี
เรตซีรีส์ : 13+
ผู้อำนวยการสร้าง : ไป๋เฉิน (Bai Shan) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ณ ฉางอัน • Strange Tales Of Tang Dynasty” ภาค 1 (iQIYI, 2022) และ (Strange Tales Of Tang Dynasty 2: To The West) ภาค 2 (iQIYI, 2024)
ผู้กำกับ : จวี้ซิ่งเม่า (Ju Xing Mao) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “Brave Heart 2”
ผู้เขียนบท : เว่ยเฟิ่งหัว (Wei Feng Hua) • ชาย • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “The Nameless Time Traveler” (iQIYI, 2022-2023) และ “Brave Heart 2” (iQIYI, 2021-2022)
บริษัทผู้ผลิต : -
ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : Tang Chao Gui Shi Lu (唐朝诡事录)
ผู้ประพันธ์ : เว่ยเฟิ่งหัว (Wei Feng Hua)
จำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ
ความยาวตอนออกอากาศ ตอนละ : 45 นาที (โดยประมาณ)
วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน เฉพาะวันแรก VIP รับชม 6 ตอนรวด / ไม่ใช่ VIP รับชมได้ 2 ตอน VIP :อัปเดตตอนใหม่ทุกวัน 2 ตอน ตั้งแต่เวลา 17:00 น. / ไม่ใช่ VIP : จะอัปเดตทุกวัน 1 ตอน ตั้งแต่เวลา 17:00 น.
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 8 พฤศจิกายน 2568 -
ออกอากาศในไทยพร้อมจีน : ทางแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และทางเว็บ iQ.com
★ เรื่องย่อซีรีส์ “ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ณ ฉางอัน • Strange Tales Of Tang Dynasty 3 : To Changan”
ปลายฤดูร้อน ต้นฤดูใบไม้ร่วงในรัชศกเซียนเทียนปีที่สอง แม้ว่า “โอรสสวรรค์” (รับบทโดย หลิวจื้อหยาง) หรือ “จักรพรรดิต้าถังองค์ปัจจุบัน” จะขึ้นครองราชย์ได้สองปีแล้ว แต่อำนาจของ “พระปิตุจฉา” (รับทโดย เยวี่ยลี่น่า) กลับแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทำให้สถานการณ์ชิงอำนาจระหว่าง อา หลาน ในฉางอันไม่อาจคาดเดาได้
โดยมีมือมืดของ “พระเจ้าหลวง” (รับบทโดย หลอเจียเหลียง) จักรพรรดิพระองค์ก่อนที่หวังหวนคืนสู่อำนาจราชสำนักอีกคราเป็นตัวแทรก ศึกชิงอำนาจของสามก๊ก พ่อ ลูก อา หลาน จึงพร้อมระเบิดขึ้นทุกเมื่อ หากฝ่ายใดเพลี่ยงพล้ำ
หัวหน้ามือปราบ “หลูหลิงเฟิง” (รับบทโดย หยางซวี่เหวิน) และ “ซูอู๋หมิง” (รับบทโดย หยางจื้อกัง) พร้อมด้วย “เผยสี่จวิน” (รับบทโดย เก้าซือเหวิน) หมอเทวดา “อาจารย์เฟ่ยจี” (รับบทโดย เฉินช่วง) หรือ “เฟ่ยอิงจวิ้น” จอมยุทธ์หญิง “อิงเถา” (รับบทโดย ซุนเสวี่ยหนิง) และ มือปราบหนุ่มน้อย “เซวียหวน” (รับบทโดย สือเยว่อันซิน) ศิษย์เอกของหลูหลิงเฟิง ได้รับคำสั่งให้นำลูกท้อจินเถาที่แคว้นคังส่งเป็นเครื่องบรรณาการเดินทางกลับมายังเมืองหลวงฉางอัน อันนำมาสู่การไขคดีแรก “ลูกท้อจินเถาจากแคว้นคัง” ที่มีการช่วงชิงอำนาจของสามก๊กเป็นฉากหลัง
หลังจากไขคดีปริศนาลูกท้อจินเถาจากแคว้นคังลุล่วง อันมีผลทำให้พระเจ้าหลวง ตัดสินใจวางมือจากราชสำนักอย่างเด็ดขาด โอรสสวรรค์ มีพระบัญชาแต่งตั้งให้ หลูหลิงเฟิง เป็นที่ปรึกษาตุลาการยงโจว ขณะที่ซูอู๋หมิงได้รับการแต่งตั้งจากพระปิตุจฉาเป็นบัณฑิตคดีความแห่งยงโจว คอยเป็นผู้ช่วยของหลูหลิงเฟิง ทั้งคู่ได้ริเริ่มนโยบายใหม่และเปิดปฏิบัติการศาลเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์จากราษฎรเพื่อทำการสืบสวนไขคดีไปทั่วเมือง เจาะลึกเข้าไปในเขตต่างๆ ของฉางอัน ได้พบปะผู้คนและวิถีชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางอำนาจระหว่างจักรพรรดิและพระปิตุจฉา หลังจากเผชิญกับการไขคดีปริศนามากมาย เริ่มจาก คดี “ลูกท้อจินเถาจากแคว้นคัง” มาสู่คดี “เสียงร่ำไห้ที่วัดเฉิงฝอ” ตามมาด้วย คดี “ร่องรอยของไป๋เจ๋อ” แม้จะสามารถปิดจบคลี่คลายคดีได้สำเร็จ แต่ก็ยิ่งทำให้ความบาดหมางระหว่าง พระปิตุจฉา กับ โอรสสวรรค์ เกมชิงอำนาจของสองอาหลานปะทุขึ้นอีกครา ที่สำคัญ ซูอู๋หมิง ยังถูกฝ่าบาทเด้งออกจากตำแหน่งบันฑิตคดีความอีกด้วย
ในเวลาต่อมาอาจารย์เฟ่ยจีได้รับการอวยยศจากทีมให้เป็นคนออกหน้า รับบทเถ้าแก่ร้านซูซานลิ่วเหอ ร้านอาหารที่เกิดขึ้นจากไอเดียของเผยสี่จวินที่ต้องการให้คนฉางอันได้ทานอาหารอร่อยล้ำ ต่อมาที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์กลางหน่วยข่าวกรองของสายลับที่มีซูอู๋หมิงเป็นหัวหน้าทีม ระหว่างนั้นเองก็เกิดคดีสุดท้าทายทีมนักสืบแห่งฉางอัน โดยเฉพาะเรื่องราวของปีศาจงู ในคดี “บันทึกนั่วเกา” มาถึงคดี “ร้านคลายกังวล” และคดีประหลาดเงื่อนงำน่าสงสัยอื่นๆ อีก ที่ดรีมทีมได้ร่วมแรงกายแรงใจช่วยกันไขคดี
และแล้วในที่สุดสถานการณ์อันผันผวนของฉางอัน ก็นำทุกคนมาบรรจบกับ คดี “เซิ่งซื่อหม่าฉิว” ที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักโดยตรง หลูหลิงเฟิงและซูอู๋หมิง ต่างถูกบีบบังคับให้เผชิญหน้ากับคมดาบทั้งในที่แจ้งและที่ลับ รวมถึงชะตากรรมของทีมพวกเขาในฤดูใบไม้ร่วงนี้ อาจต้องวิกฤติอย่างหนัก!
ทว่า แม้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่เสี่ยงกับความเป็นความตายตรงหน้านับครั้งไม่ถ้วน แต่ความมุ่งมั่นตั้งใจเดิมที่จะคอยคุ้มภัยชาวประชา และพิทักษ์แผ่นดินปกป้องเมืองฉางอันรุ่งเรื่องของต้าถัง ก็ยังคงมั่นไม่เปลี่ยนแปลง
รับชม “ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ณ ฉางอัน” ซีรีส์จีนแนว สืบสวน ย้อนยุค ภาคที่สามของซีรีส์ชุด "ปริศนาลับราชวงศ์ถัง • Strange Tales Of Tang Dynasty"ลุ้นการคลี่คลายคดีสุดสนุกจากคู่หูลูกศิษย์ตี๋กัง “หลูหลิงเฟิง” (หยางจื้อกัง) กับ “ซูอู๋หมิง” (หยางซวี่เหวิน) โดยฝีมือผู้กำกับ “จวี้ซิ่งเม่า” เสิร์ฟแบบสับ ซับไทยพร้อมพากย์ไทยให้เบิ่งพร้อมจีนทางสตรีมมิ่งยักษ์ แอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บ iQ.com ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
★ รายชื่อนักแสดง ใครเล่นเป็นใคร ในซีรีส์ “ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ณ ฉางอัน • Strange Tales Of Tang Dynasty 3 : To Changan”
• หยางจื้อกัง (Yang Zhi Gang) รับบทเป็น ซูอู๋หมิง
- อดีตนายอำเภอฉางอัน ที่ถูกปลดตำแหน่งให้มาคอยเฝ้าดูแลสุสานอดีตจักรพรรดิ ต่อมาได้กลับมารับตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาตุลาการรักษาการรองห้วหน้าศาลต้าหลี และถูกปลดตำแหน่งกลายเป็นสามัญชน ต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นบัณฑิตคดีความแห่งยงโจว มีชื่อเสียงโด่งดัง ในการไขคดีปริศนามากมาย เป็นศิษย์เอกของตี๋กง หรือ ตี๋เหรินเจี๋ย มีวาทศิลป์โน้มน้าวใจผู้คนเป็นเลิศ พอๆ กับความเจ้าเล่ห์
• หยางซวี่เหวิน (Yang Xu Wen) รับบทเป็น หลูหลิงเฟิง
- อดีตผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์จินอู๋ แต่ถูกลดตำแหน่งกลายเป็นรองหัวหน้าศาลต้าหลี่ มีเชื้อสายจากสกุลอู่แห่งฟ่านหยาง และสถานะลับๆ ที่วงในต่างรู้ดีว่าเขาคือลูกชายของ “องค์หญิงใหญ่” หรือ “พระปิตุจฉา” เป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของตี๋กง จึงเป็นศิษย์น้องซูอู๋หมิง เก่งทั้งบุ๋นและบู๊ เชี่ยวชาญด้านอาวุธและการต่อสู้ อีกทั้งมีวรยุทธที่แข็งแกร่ง พร้อมอาวุธคู่กายคือทวน
• เกาซือเหวิน (Gao Si Wen) รับบทเป็น เผยสี่จวิน
- ธิดาคนเดียวของเจ้ากรมเผย เป็นน้องสาวบุญธรรมของ ซูอู๋หมิง และเป็นคนรักของหลูหลิงเฟิง ได้ขอกับบิดาว่าจะออกติดตามหลูหลิงเฟิงไปทุกที่ มีความจำเรื่องบุคลิกหน้าตาของบุคคล ตลอดจนสถานที่ที่เคยเห็นเป็นเลิศ จึงได้ใช้ความสามารถในการวาดภาพมาช่วยดรีมทีมสืบคดี
• ซุนเสวี่ยหนิง (Sun Xue Ning) รับบทเป็น ฉู่อิงเถา
– จอมยุทธหญิงที่ท่องไปทั่วยุทธภพ ก่อนจะมาพบกับ ซูอู๋หมิง และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนได้ติดตามร่วมเดินทางกับทีม โดยใช้ทักษะทางด้านวรยุทธ์อันเก่งกาจ คอยปกป้องคนที่ไม่เป็นวรยุทธ และช่วยจับคนร้ายทำให้ไขคดีปริศนาได้มากมาย
• เฉินช่วง (Chen Chuang) รับบทเป็น เฟ่ยอิงจวิ้น หรือ อาจารย์เฟ่ยจี
– หมอเทวดาที่มีทักษะการรักษาวิชาแพทย์ชั้นยอด เป็นศิษย์เอกของหมอเทวดาซุนซือเหมี่ยว นิสัยละโมบตะกละชอบการดื่มเหล้าและกินอาหารดีๆ เป็นชีวิตจิตใจ เพราะชอบกินไก่มวากกกกเลยถูกชาวแก๊งเรียกขานว่า อาจารย์เฟ่ยจี สิงอยู่ตลาดผีและได้พบกับพวก ซูอู๋หมิง และ หลูหลิงเฟิง ซึ่งไปหาเบาะแสคดีที่นั่น ก่อนจะร่วมออกเดินทางด้วยกัน คอยทำหน้าที่รักษาอาการบาดเจ็บ และใช้ความรู้ด้านวิชาแพทย์ช่วยทีมไขคดี
• สือเยว่อันซิน (Shi Yue An Xin / Anson Shi) รับบทเป็น เซวียหวน
– มือปราบหนุ่มน้อยตัวเล็ก ที่ติดตามเผยสี่จวินมาตั้งแต่เด็ก ก่อนจะคำนับ หลูหลิงเฟิง เป็นอาจารย์สืบทอดวรยุทธการต่อสู้ และได้เรียนรู้การไขปริศนาวิเคราะห์ข้อมูลคดีจากซูอู๋หมิง อายุน้อยที่สุดในกลุ่มจึงเป็นที่รักที่เอ็นดูของพี่ๆ ดรีมทีม
• เยวี่ยลี่น่า (Yue Li Na) รับบทเป็น พระปิตุจฉา
– องค์หญิงใหญ่ พระธิดาของ จักรพรรดีนีบู มีอำนาจเทียบเท่าองค์จักรพรรดิ ต้องการขึ้นครองบรรลังก์ควบคุมราชสำนัก คอยถ่วงดุลอำนาจของจักรพรรดิ เป็นจอมวางแผน ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ ไม่รักตัวกลัวตาย และไม่เกรงกลัวหน้าไหน แต่มีหนึ่งเดียวที่ยอมแพ้เพราะรักสุดหัวใจคือ หลูหลิงเฟิง ลูกชายผู้รักความยุติธรรมและแผ่นดินต้าถัง
• หลิวจื้อหยาง (Liu Zhi Yang) รับบทเป็น โอรสสวรรค์
- จักรพรรดิองค์ปัจจุบัน สนิทสนมรักใคร่และเชื่อใจ หลูหลิงเฟิง เพราะโตมาด้วยกัน จนต่อมาได้รู้ว่าสหายคนสนิทมีสถานะเป็นลูกชายลับๆ ของพระปิตุจฉาที่คอยแย่งชิงอำนาจจากตน ทำให้ระแวงและไม่เชื่อใจหลูหลิงเฟิงเหมือนเคย
• หลอเจียเหลียง (Gallen Lo) รับบทเป็น พระเจ้าหลวง
– จักรพรรดิแคว้นต้าถังพระองค์ก่อน ที่ลึกๆ ยังหวังว่าจะได้หวนคืนสู่อำนาจในราชสำนัก จนสุดท้ายตกเป็นเครื่องมือของขุนนางชั่ว
ร่วมด้วย
• หวังลี่ (Wang Li) รับบทเป็น ลู่ถง – แม่ทัพใหญ่หน่วยองครักษ์จินอู๋ฝ่ายขวา
• หลี่จิ้นหรง (Li Jin Rong) รับบทเป็น เสนาบดีชุย - เสนาบดีฝ่ายขวา
• หยางจวิ้นเฉิง (Yang Jun Cheng) รับบทเป็น เฉินจื้อ – เตี่ยนจวิน หัวหน้าองครักษ์ประจำตำหนักพระปิตุจฉา
• เกาเหยียน (Gao Yuan) รับบทเป็น หยางฮั่ว หรือ หยางเนี่ยซือ - หัวหน้าขันทีตำหนักโอรสสวรรค์
