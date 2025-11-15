เรื่องย่อตอน ละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ตอนที่ 4 - 7

ออกอากาศ วันที่ 17 - 20 พ.ย. พ.ศ. 2568 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน31
• ตอนที่ 4 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น.
“ภาคิน” มีปากเสียงกับ “ขวัญเนตร”
ภาคิน (แจม-รชตะ) ปักใจเชื่อว่า ขวัญเนตร (เบสท์-รักษ์วนีย์) พยายามเข้ามาตีสนิทกับ หิรัญ (กัปตัน-ภูธเนศ) พ่อของตน เพื่อหวังจะปอกลอกเงินทอง เมื่อมีโอกาสเจอหน้ากันอีกครั้ง ภาคินจึงไม่รอช้าเข้าไปต่อว่าขวัญเนตรถึงเรื่องที่เขาเข้าใจว่าเธอตั้งใจจะทำทันที!!
• ตอนที่ 5 ออกอากาศวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น.
“ขวัญเนตร” ขอโอกาสในการพิสูจน์ฝีมือ!!
ขวัญเนตร (เบสท์-รักษ์วนีย์) ตัดสินใจไปสมัครงานพาร์ทไทม์ที่ “ครัวเปรมจันทร์” ในตำแหน่งผู้ช่วยแม่ครัว แต่กลับถูก ภาคิน (แจม-รชตะ) ปฏิเสธทันที แต่ขวัญเนตรไม่ยอมแพ้ร้องขอโอกาส เพื่อให้ภาคินได้ชิมฝีมือการทำอาหารของเธอ ก่อนที่เขาจะตัดสินใจปฏิเสธเธออย่างเด็ดขาด
• ตอนที่ 6 ออกอากาศวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น.
“วาโย” ขอร้องให้ “พลอยใส” ช่วยหาหลักฐาน
วาโย (ก้อง วิทยา) หัวหน้าฝ่ายบริหาร สงสัยว่าอาจจะมีคนที่ทุจริตแฝงตัวอยู่ในบริษัท หลังความลับเกิดรั่วไหลไปสู่คนนอก เขาจึงขอร้องให้ พลอยใส (แพนเค้ก ชนิดาภา) ช่วยหาหลักฐาน เปิดโปงคนผิดมาลงโทษ
• ตอนที่ 7 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น.
เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นที่ “ครัวเปรมจันทร์”
วันเปิดตัวสาขาใหม่ของ “ครัวเปรมจันทร์” กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น จนกระทั่งเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น ทำให้ 2 พ่อ-ลูกเจ้าของร้าน หิรัญ (กัปตัน-ภูธเนศ) และ ภาคิน (แจม-รชตะ) ต้องออกโรงช่วยแก้ไขวิกฤตกันอย่างเร่งด่วน
รับชมละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ย้อนหลังที่แรก ทางทรูไอดี ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งแอป TrueID , เว็บ tv.trueid.net และกล่อง TrueID TV Box