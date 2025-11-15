“สกาย-พรีม” เปิดสังเวียน ทำภารกิจแก้บนสุดป่วน! ในซีรีส์สายมู “MuTeLuv ตอน แม่ไม้มวยรำ”

เตรียมตัวให้พร้อมรับความฟินและรอยยิ้มแบบเต็มคาราเบล ผ่านความพิเศษของการผสมผสานวัฒนธรรมไทย เข้ากับเทรนด์สายมูได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดู โดยเฉพาะวิธีการมูเตลูที่แสนจะครีเอทีฟสารพัดวิธีกับในอีกจักรวาลสายมูความรักของโปรเจกต์ “MuTeLuv โปรดใช้วิจารณญาณในการรักเธอ” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย
สำหรับ “MuTeLuv ตอน แม่ไม้มวยรำ Fist Foot Fusion” การโคจรมาเจอกันของคู่ดวลโคตรจึ้งอย่าง “สกาย วงศ์รวี นทีธร” กับบทบาทของอินฟลูตัวตึงแห่งวงการหมัดมวยต้องมาปะทะกับนางรำตัวแม่สุดมั่นที่เติบโตมากับท่วงท่าอันงดงามของการรำไทยอย่าง “พรีม ชนิกานต์ ตังกบดี” บอกเลยว่าสังเวียนนี้จึงวุ่นวายสุดๆ เพื่อภารกิจแก้บนสุดป่วนที่คาดไม่ถึง เพราะงานนี้ไม่รู้ว่าชกไม่ดีจะโทษผีหรือโทษเธอกันแน่ เรียกว่ายกแก๊งเพื่อนนักแสดงสายฮาที่พกพาความน่ารักสดใสมาทำให้หัวใจของหลายๆ คนต้องสั่นคลอน ไม่ว่าจะเป็น “มาร์ค ภาคิน คุณาอนุวิทย์, พิพลอย กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง, แต๋ง กีรนิตย์ ธรรมนิตย์ ฯลฯ” ซึ่งรับประกันความหรรษากับผลงานกำกับของ “จารุพัฒน์ กันนุลา” เอาเป็นว่าไปลุ้นภารกิจแก้บนสุดแสนจะปั่นป่วนในครั้งนี้ว่าจะลงเอยด้วย น็อกเอาท์ หรือ ฟินเอาท์กันแน่
ห้ามพลาด ใน “MuTeLuv ตอน แม่ไม้มวยรำ Fist Foot Fusion” เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอป TrueVisions NOWเท่านั้น