เรื่องย่อซีรีส์ “MuTeLuv ตอน แม่ไม้มวยรำ Fist Foot Fusion”

ผู้กำกับ : จารุพัฒน์ กันนุลา
ผู้เขียนบท : -
ผู้ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้
“ใกล้รุ่ง” (รับบทโดย สกาย วงศ์รวี) ติ๊กต็อกเกอร์ (Tiktoker) อินฟลูฯนักมวยขาขึ้น กำลังตกที่นั่งลำบาก! เมื่อ “ซันไรส์” (มาร์ค ภาคิน) ติ๊กต็อกเกอร์นักแฉ กำลังจะเปิดโปงความจริงที่ว่า เขานั้นเป็นแค่นักมวยแฟชั่น ต่อยจริงไม่เป็น ผ่านการท้าต่อยไลฟ์สดให้ทั้งโลกโซเชียลได้รับรู้!
ด้วยความกลัวจะโดนแหก ใกล้รุ่ง ตัดสินใจไปบนกับศาลตายาย ขอให้ตัวเองชนะในการแข่งขันในวันที่จะมาถึง แล้วปรากฏว่า ใกล้รุ่ง ก็ชนะขึ้นมาจริงๆ ตามที่ขอ! แต่ด้วยนิสัย “ก็คนมันเก่งด้วยตัวเองอ่ะครับจารย์!” ใกล้รุ่ง ไม่ยอมไปแก้บน เป็นผลให้มือเขานั้นแบตลอดเวลา กำหมัดต่อยมวยไม่ได้อีกต่อไป!
ใกล้รุ่ง ไร้ทางเลือก ต้องหวังพึ่ง “มาลัย” (พรีม ชนิกานต์) นางรำฉลาดแกมโกงที่ดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่รู้วิธีแก้บนให้กับเขา
มาติดตามภารกิจเอามือเวอร์ชั่นปกติกลับมาในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน แม่ไม้มวยรำ Fist Foot Fusion” ทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOWเท่านั้น เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
รายชื่อนักแสดง
สกาย วงศ์รวี นทีธร รับบท ใกล้รุ่ง
พรีม ชนิกานต์ ตังกบดีรับบท มาลัย
มาร์ค ภาคิน คุณาอนุวิทย์ รับบท ซันไรส์
พิพลอย กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง รับบท ลิปซิงก์
แต๋ง กีรนิตย์ ธรรมนิตย์รับบท โยฮัน