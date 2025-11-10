“ออฟ-กัน” ชวน “ดิว” จุดไฟเปิดบาร์ Burnout ในซีรีส์วาย “ภาวะรักคนหมดไฟ”

เตรียมตัวสปาร์ค “ออฟ-กัน” ชวน “ดิว” พร้อมจุดไฟเปิดบาร์ BURNOUT รวมแก๊งคนหมดไฟ ในซีรีส์วาย “ภาวะรักคนหมดไฟ - Burnout Syndrome” เริ่ม 26 พฤศจิกายนนี้ ทางช่อง GMM25
แฟนๆ เตรียมตัวสปาร์คให้พร้อม กลับการพบกันอีกครั้งของ 2 นักแสดงคู่ฮอตตลอดกาล “ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร” และ “กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์” ที่คราวนี้จับมือ “ดิว-จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์” รวมแก๊งคนหมดไฟ มาร่วมกันจุดไฟเปิดบาร์ BURNOUT ขยี้ลีลา เต๊าะ และ อ่อย ว่าใครจุดไฟเก่งกว่ากัน ในซีรีส์เรื่องล่าสุด “Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ” เมื่อเหล่าคน หมดใจ…จุดไฟ รักกัน จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือที่มาร่วมสร้างสีสันอย่าง “เอมี่-ทสร กลิ่นเนียม, เอเจ-ชยพล จุฑามาศ, โต๋-ทินพันธ์ ตันตุ้ย ฯลฯ” จากผลงานการกำกับของ “อนุชา บุญยวรรธนะ” ผู้กำกับฯ จากซีรีส์ “Not Me เขา…ไม่ใช่ผม” การันตีคุณภาพเกินร้อย
เรื่องราวของคนสองสามคน เมื่อ “จิระ” (กัน-อรรถพันธ์) ถูกไล่ออกอย่างกะทันหัน เขาเลยต้องเผชิญกับสภาวะ Burnout Syndrome จึงลองไปที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อบำบัดจิตใจจากอาการเบิร์นเอาต์ ซึ่งที่นี่เขาก็ได้พบกับ “ภีม” (ดิว-จิรวรรตน์) หนุ่ม IT ผู้มีเสน่ห์ ทั้งคู่พูดคุยกันอย่างถูกคอ จึงแลกเปลี่ยนเบอร์ติดต่อเพื่อสานสัมพันธ์ “ก่อ กรวิก” (ออฟ-จุมพล) เป็นนักธุรกิจเจ้าของแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ชื่อดัง “ก่อ” เป็นมนุษย์ลึกลับ ค่อนข้างเก็บตัว เกลียดการพบปะผู้คน เขาเลยกำลังมองหาใครสักคนที่จะมาออกหน้าช่วยเป็นตัวแทนเพื่อเจรจาธุรกิจ จนกระทั่งได้เจอกับ “จิระ” ในร้านอาหาร ด้วยท่าทีแข็งกร้าวของอีกฝ่าย เขาจึงเริ่มสนใจในตัว “จิระ” ขึ้นมา สำหรับ “จิระ” แล้วความลึกลับในตัวของ “ก่อ” สร้างความสนใจให้เขาอย่างมาก เลยเกิดแรงบันดาลใจ เริ่มหยิบกระดาษออกมาวาดภาพเรือนร่างของชายหนุ่ม และนั่นเป็นครั้งแรกที่ “จิระ” รู้สึกว่างานศิลปะอันจำเจดูมีชีวิตชีวากว่าเดิมหลายเท่า “ท่ามกลางความแนบชิดของคนสองสามคน “จิระ” ยังคงสับสนในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ “ก่อ” และตัวเขากับ “ภีม” แบบไหนคือความรักที่ต้องการจากใจจริงกันแน่!
ติดตามชมซีรีส์ “Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ” ได้ทุกวันพุธ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เริ่ม 26 พฤศจิกายนนี้ และพร้อมอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
