ช่อง 7HD ดึง “เคน-ภูภูมิ” ร่วมงานครั้งแรก ประกบคู่ “มิ้นชิ” ลงซีรีส์ระทึกขวัญ “มรดกมืด”

ฮือฮาไม่หยุด! ช่อง 7HD สุดจึ้ง ดึง “เคน-ภูภูมิ” ร่วมงานครั้งแรก ประกบคู่ “มิ้นชิ-เสฏฐนันท์” ลงซีรีส์ระทึกขวัญ “มรดกมืด”
เซอร์ไพรส์! “ช่อง 7HD” ทำแฟน ๆ ว้าวไม่หยุด ชวน “เคน-ภูภูมิ” ร่วมงานครั้งแรก ในโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่แนวระทึกขวัญเรื่อง “มรดกมืด” ผลงานค่าย “สกาย เอ็นเทอร์เทนเมนท์” ของผู้จัด “อี๊ฟ-พุทธธิดา”
หลังจากเรียกเสียงฮือฮา กับการดึง “เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ” รีเทิร์นร่วมงานอีกครั้งใน “7 ประจัญบาน” พันธุ์ใหม่ ล่าสุด ช่อง 7HD ทำแฟน ๆ ฮือฮาอีกชุดใหญ่ กับการปักหมุด เปิดโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่ แนวระทึกขวัญ เรื่อง “มรดกมืด” จากค่าย “สกาย เอ็นเทอร์เทนเมนท์” ของผู้จัด “อี๊ฟ-พุทธธิดา ศิระฉายา” พร้อมติดต่อ “เคน-ภูภูมิ พงศ์ภานุ” ร่วมงานครั้งแรก ประกบคู่นางเอกรุ่นใหม่ มิ้นชิ-เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ ร่วมด้วย วินนี่ ผิวทอง, เติร์ก-ณัฐชนน ภูวนนท์, ต๋อง-ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา, ก้าวหน้า-กิตติภัทร แก้วเจริญ, แอมป์-พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ และนักแสดงอีกคับคั่ง
ซึ่งหลังจากที่มีการปล่อยภาพโปสเตอร์ โพรโมตโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่เรื่องนี้ลงโซเชียลออฟฟิเชียลของช่อง 7HD แฟน ๆ ต่างตื่นเต้น แห่คอมเมนต์กันอย่างคึกคัก ถึงความว้าว ! ในครั้งนี้ อยากรู้กันทันทีว่าละครเริ่มถ่ายทำหรือยัง และจะได้รับชมเมื่อไหร่ รวมถึงถามถึงเรื่องราวของซีรีส์ ว่าเกี่ยวกับอะไร แต่ดูจากโปสเตอร์แล้ว บอกได้คำเดียวว่าน่าดูมาก
“มรดกมืด” สร้างจากบทประพันธ์ของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา จะมาพร้อมความระทึกขวัญ สั่นประสาท กับเหล่าทายาทผู้โชคดี คุณพร้อมเปย์…เพื่อแลกกับ “มรดก” ในคฤหาสน์หลังนี้ แล้วหรือยัง !?! มาปักหมุด ร่วมเคาต์ดาวน์ รอออกอากาศไปพร้อมๆ กัน
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์