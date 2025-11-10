ละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ตอนที่ 1-3

ตอนที่ 1 “คุณหญิงวิไล” เสนอเงินก้อนโตให้ “แก้ว” - คุณหญิงวิไล (ดวงดาว จารุจินดา) ไม่ต้องการให้ หิรัญ (กัปตัน-ภูธเนศ) ลูกชายคนเดียว สร้างครอบครัวอยู่กินกับ แก้ว (พิมพ์-พิมพ์มาดา) พนักงานห้างสรรพสินค้า จึงเสนอเงินก้อนโตให้กับแก้ว แลกกับการที่เธอต้องออกไปจากชีวิตของหิรัญ และต้องทิ้งลูกสาวตัวน้อยที่เพิ่งเกิดไว้ให้คุณหญิงวิไลเลี้ยงดู / ออกอากาศวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31
ตอนที่ 2 “ขวัญเนตร” ตามหา “หิรัญ” - หลังจากที่ ขวัญเนตร (เบสท์-รักษ์วนีย์) รู้ความจริงว่า หิรัญ (กัปตัน-ภูธเนศ) พ่อแท้ๆ ของเธอยังมีชีวิตอยู่แต่กำลังป่วยหนัก ขวัญเนตรจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อหวังจะได้เจอพ่อสักครั้งในชีวิต / ออกอากาศวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31
ตอนที่ 3 “หิรัญ” เกิดอาการหน้ามืดกะทันหัน - ภาคิน (แจม-รชตะ) รีบเข้ามาดูอาการ หิรัญ (กัปตัน-ภูธเนศ) ผู้เป็นพ่อ ด้วยความเป็นห่วง หลังจากที่เห็นหิรัญมีอาการหน้ามืดตัวสั่นขึ้นมากะทันหัน จึงพาลเข้าใจว่า ขวัญเนตร (เบสท์-รักษ์วนีย์) เป็นผู้อยู่เบื้องหลังอาการของพ่อ / ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31
รับชมละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ย้อนหลังได้ทางทรูไอดี ผ่าน 3 ช่องทาง แอปพลิเคชั่น, เว็บ และกล่อง TrueID TV Box
