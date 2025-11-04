“วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” เสิร์ฟความฮาสุดวายป่วง
เปิดม่านโชว์ความสนุกในรอบพรีวิวกันไปแล้ว สำหรับละครเวที “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” กับเรื่องราวสุดจะบ้าบอที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานของ “นพ” (เจมส์ มาร์) กับ “ดา” (พรู ภัทรจารีย์) ที่มาพร้อมความวุ่นวาย จากบรรดาโจทก์เก่าของนพทั้ง 3 คน ดันโผล่มากลางงาน!! นำแสดงโดย เจมส์ มาร์, แพร์ พิชชาภา, นนท์ อินทนนท์, ต๊งเหน่ง รัดเกล้า, กิต กิตตินันท์, โตโต้ ธนเดช, จ๊ะจ๋า แดนดาว, ณัฐ ณัฐชา, อ๊อฟ พุฒิพงษ์ และ พรู ภัทรจารีย์ ผลงานการกำกับของ อ้า-สันติ ต่อวิวรรธน์ และควบคุมการผลิตโดยบอสใหญ่ บอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ
เปิดฉากโอเพนนิ่งมา โปรดักชั่นยี่ห้อ ซีเนริโอ ก็โชว์ความอลังการของฉาก แสง สี เสียง พร้อม คอสตูมสุดจึ้ง!! เช่นเคย ครั้งนี้ได้พระเอก เจมส์ มาร์ โดดมาโชว์ผลงานละครเวทีครั้งแรกก็เหมือนได้ทลายกำแพง เพราะเจมส์ทำทุกอย่างให้แฟนๆ ได้เห็นในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน แถมเจ้าตัวยังจัดเต็ม โชว์ศักยภาพการร้อง การแสดง พร้อมวาดลวดลายการเต้นสุดพริ้ว จนคนดูอึ้งตาค้าง ส่งเสียงกรี๊ด พร้อมปรบมือสนั่นฮอลล์ให้กับความตั้งใจของเค้า ในขณะเดียวกันผู้ชมยังได้ซาบซึ้งไปกับบทเพลงและน้ำเสียงสุดไพเราะจากนางเอกมิวสิคัลคนใหม่ของ “เมืองไทยรัชดาลัย” ที่ชื่อ พรู-ภัทรจารีย์ สาวน้อยเสียงใส ทรงพลังที่คุณบอยกำชับให้จำชื่อนี้ไว้ให้ดี การันตีว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแน่นอน ฟากโจทก์เก่าๆ ในอดีตของพระเอกทั้ง 3 คน ก็สวมบทบาทได้ลงตัวเหมาะเจาะไม่มีจมไม่มีหาย ทำเอาคนดูอิน สนุก สะใจทุกฉาก นำทีมโดย นนท์-อินทนนท์ กับบทเกย์ตัวแม่สายมโน ที่นอกจากจะฮากระจายแล้ว ยังมีโชว์สุดพิเศษในฉาก “เสียว” ที่ทำถึง ทำเกิน จนตัวมัม ตัวมารดาทั้งหลายคอนเฟิร์มว่า “เริ่ดเวอร์!!” ส่วน จ๊ะจ๋า-แดนดาว กับ ณัฐ-ณัฐชา ครั้งนี้โชว์ฝีมือโดดเด่นเต็มเปี่ยมด้วยพลัง ก็ถ่ายทอดปมความแค้นที่สะสมมาเพื่อระเบิดใส่หนุ่มเจมส์ได้อย่างสุดมันส์ ส่วนสาวสวยสุดเซ็กซี่ แพร์-พิชชาภา นับเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างความเซอร์ไพรส์ไม่น้อย เพราะเสียงร้องที่ดีเกินคาด แถมฝีไม้ลายมือการแสดงยังเฉียบคมทุกจังหวะ สร้างเสียงหัวเราะ และสะกดคนดูให้เคลิ้มตามไปกับทุกอารมณ์ของเธอได้ทุกฉาก ด้านสองนักแสดงตัวพ่อ- ตัวแม่มิวสิคัล ต๊งเหน่ง รัดเกล้า , กิต กิตตินันท์ ก็ทวงบัลลังก์กลับมารับบทเดิม (เพราะไม่มีใครแทนที่ได้) ครั้งนี้มาแบทเทิลกันในบทเพลงใหม่สุดอลังการ แน่นอนว่าทั้งคู่ใส่กันไม่ยั้ง ทำเอาคนดูได้ปลดล็อคสกิล หูทองคำกันไปเลย นอกจากนี้ยังมี 2 หนุ่มมากฝีมือศิษย์เก่ารัชดาลัย โตโต้ ธนเดช กับ อ๊อฟ พุฒิพงษ์ ในบทเพื่อนเจ้าบ่าวตัวแสบ ที่ดั๊นสร้างเรื่องสร้างราวให้งานแต่งที่ใกล้จะล่มคืนนี้ ยิ่งวายป่วงมากขึ้นไปอีก นับเป็นสีสันสำคัญที่ทำให้ละครเวทีเรื่องนี้มีครบรส ทั้งความสนุก ฮา บ้าบอ ซึ้ง และทุกความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นใน “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” จะสร้างความสุข และเสียงหัวเราะให้ผู้ชมได้อย่างเต็มอิ่ม คุ้มค่ากับการชวนเดอะแก๊งมาคลายเครียดในช่วงปลายปีนี้ได้เป็นอย่างดี เปิดแสดงแล้ววันนี้ – 23 พฤศจิกายนนี้ เท่านั้น!! ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ บัตรราคาเริ่มต้น 800 บาท ซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกช่องทาง