"เล้ง–แสตมป์" นำทีม "คีธ-กรินทร์" และ "ครีม ธิชาชา" ขึ้นเหนือร่วมบุญใหญ่
เมื่อวันที่ 1–2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา “เล้ง–ณัฐพล” และ “แสตมป์–พรวศิน” สองนักแสดงคู่จิ้นโอทอปจากซีรีส์วาย ลอยแก้ว Loykaew First Love ที่มาพร้อม ดร.วโรดม ศิริสุข (ดร.ชายแฮ็คส์) ร่วมด้วยนักแสดงหน้าใหม่ คีธ-กรินทร์ กนกวลีวงศ์ จากซีรีส์แนวตั้ง "ปานดวงใจSignature" และอดีตนางเอกและนักร้องสาว ครีม-ธิชาชา บุญเรืองขาว มาพร้อมลูกสาวคนสวย น้องซีเหวิน เดินทางขึ้นเหนือร่วมงานบุญใหญ่ ณ วัดพระบาทปางแฟน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจาก พระอาจารย์โต หรือ พระครูพิพัฒน์สุตสุนทร (กฤต ฐิตวิริโย ป.ธ.๓) #พระครูบาโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
ประธานสงฆ์วัดพระพุทธบาทปางแฟน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมในพิธีบวงสรวงเบิกเนตร และพุทธาภิเษก "พระแม่ธรณี" และร่วมพิธีทอดกฐินสร้างกุศลกับพุทธศาสนิกชนจำนวนมากในบรรยากาศอิ่มบุญอิ่มใจ
ในงานนี้ เล้ง-แสตมป์ ยังได้มอบทุนการศึกษาร่วมกับ คุณแม่มาลี สุวรรณณัชตมณี คุณยายคนสวยของ น้องแสนดี-ด.ญ. แสนดี สันติไพศาล วัย 13 ปี Brand Ambassder เรือนคุณชาย คนแรกของประเทศไทย อีกด้วย
การเดินทางครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังสะท้อนถึงจิตอาสาและพลังแห่งความดีของคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ชื่อเสียงในวงการบันเทิงสร้างแรงบันดาลใจให้แฟนคลับร่วมทำความดี และอนุโมทนาบุญไปด้วยกัน
