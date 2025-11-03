เรื่องย่อ ซีรีส์ “มหาลัยคลั่ง • Zomvivor" [2025]

• “เมื่อมหา’ลัย กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อซอมบี้ นักศึกษาที่เหลือต้องเอาชีวิตรอดจากผีดิบ และผู้คนที่ไว้ใจไม่ได้”
ชื่อเรื่อง : มหาลัยคลั่ง
ชื่อสากล : Zomvivor (ซอมไวเว่อร์)
แนวซีรีส์ : ซอมบี้, ตื่นเต้น, ระทึกขวัญ
เรตซีรีส์ : 16+
ผู้อำนวยการสร้าง : ออฟชั่น - กิตติพัฒน์ จำปา
ผู้กำกับ : กล้า - ณธวรรศว์ ปิยานนท์พงศ์
ผู้กำกับร่วม และผู้เขียนบท : เติง - นฤทธิ์ ปาเฉย
จำนวนตอนออกอากาศ : 7 ตอนจบ
ความยาวตอนออกอากาศ : ตอนละ 60 นาที
วัน เวลา ออกอากาศ : ออกอากาศรวดเดียว 7 ตอน วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เริ่มเวลา 00:01 น.
ออกอากาศในไทยและทั่วโลก : ทาง เน็ตฟลิกซ์
★ เรื่องย่อซีรีส์ “มหาลัยคลั่ง Zomvivor”
เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสซอมบี้ ในมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเกียรติพิพัฒน์ เขตคลองคุ้ม นักศึกษาถูกซอมบี้กัดกินกลายเป็นฝูงซอมบี้คลั่งลุกลามไปทั่วมหา’ลัย รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดง ทางการระบุในข่าวเพียงว่าเป็นการแพร่เชื้อชีวภาพ และเตรียมตัดสัญญาณเน็ต ตัดน้ำและไฟ ในเวลา 20:30 น. วันเดียวกัน
นักศึกษาที่รอดตายมาได้ 14 คน เป็นกลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะนิเทศศสาตร์ ซึ่งส่วนใหญ่รู้จักกันอยู่แล้ว ประกอบด้วย “นิ้ง” (รับบทโดย เจนิส เจณิสตา) ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ “นน” (รับบทโดย นุนิว ชวรินทร์) ปี 2 นิเทศ น้องชายของนิ้ง “ยีน” (รับบทโดย ทอมมี่ สิทธิโชค) “ซาน” (รับบทโดย ซี พฤกษ์) “มุก” (รับบทโดย ดรีม อภิชญา) “พราว” (รับบทโดย แพรว นฤภรกมล) “เปา” (รับบทโดย จิมมี่ กานต์) ภู (รับบทโดย บอส ชัยกมล) “ธร” (รับบทโดย แม็ก กรธัสส์) “ธีร์” (รับบทโดย ยิม ปริญญากรณ์) “กวิน” (รับบทโดย ติวเตอร์ กรภัทร์) “ฟ้า” (รับบทโดย แป้ง บุณฑริกา) “ลิลลี่” (รับบทโดย นิ้ง ชัญญา) และ “ไนท์” (รับบทโดย ณฐ ณฐสิชณ์) ได้พากันหลบฝูงซอมบี้เข้ามาซ่อนตัวในโถงตึกหอสมุด ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่รัฐบาลได้ออกประกาศผ่านทางวิทยุ ให้ประชาชนในพื้นที่สีแดง พากันขึ้นไปหลบยังที่สูงๆ ของอาคารที่พักอาศัยอยู่ โดยทางการจะส่งเฮลิคอปเตอร์ออกบินตระเวนให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตในตอนเช้า ตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้า
ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างความเป็นและความตาย อีกทั้งการที่ได้เห็นเพื่อนนักศึกษา “แนน” (รับบทโดย การ์ตูน ณัฏฐ์นรี) ถูกซอมบี้กัดกินตายไปต่อหน้าต่อตา กลายเป็นแรงกดดันหนัก เมื่อบวกรวมเขากับความหวาดกลัว ทำให้เกิดการระเบิดอารมณ์ทะเลาะกันขึ้นในกลุ่มนักศึกษา ทั้งคู่เอกฝ่ายชาย ยีน กับ ซาน ที่เหม็นขี้หน้ากันเป็นทุนเดิม เพราะซานชอบนิ้ง แต่ดูเหมือนว่านิ้งจะปลื้มยีน! และมวยเอกฝ่ายหญิงระหว่าง พราว กับ ลิลลี่
อีกฟากหนึ่ง “กาญจนา” (รับบทโดย ป๊อก ปิยะธิดา) แม่ของนิ้งและนนท์ ที่สองพี่น้องเข้าใจมาตลอดว่า แม่ที่แสนดีและสุดสตรองของตัวเอง ทำงานอย่างหนักเป็นไรเดอร์ส่งของหาเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูลูกๆ ซึ่งเวลานี้นอนโคม่าเป็นผักอยู่บนเตียงคนไข้ที่บ้าน หลังจากล้มป่วยมานาน โดยมี “ดร.วิโรจน์” (รับบทโดย เวียร์ ศุกลวัฒน์) อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าทีมวิจัยโครงการลับม.เกียรติพิพัฒน์ คอยเป็นคนดูแล ซึ่งเมื่อ 6 เดือนก่อน ดร.วิโรจน์ ได้หว่านล้อมให้ นิ้ง เข้าร่วมทีมวิจัย เพื่อหาเซรุ่มมารักษาแม่ นอกจากนี้ยังจะได้มีรายได้มาจ่ายค่าเทอมของเธอกับนน จนเธอตอบตกลง
แต่สิ่งที่ นนท์กะนิ้ง ยังไม่รู้ก็คือ แท้จริงแล้ว แม่กาญ ของทั้งคู่ คือ “ดร. กาญจนา” นักวิจัยฝีมือดี ที่ได้รับการว่าจ้างจาก “เถ้าแก่” หรือ “คุณภูมิธรรม เกียรติพิพัฒน์” (รับบทโดย สุเชาว์ พงษ์วิไล) เจ้าของมหา’ลัยเกียรติพิพัฒน์ ให้ดูแลโปรเจกต์ลับ เพื่อทำการทดลองเซรุ่ม ตัวยามารักษา “คุณโจ” หรือ “ชัยวุฒิ เกียรติพิพัฒน์” (รับบทโดย นนท์ ศดานท์) ลูกชายของเถ้าแก่ที่ป่วยเป็นโรคหายาก จนกระทั่งจู่ๆ ดร. กาญจนา ก็มาล้มป่วยนอนเป็นผักอย่างในตอนนี้
ระหว่างนั้นกลุ่มนักศึกษาเริ่มรู้สึกตงิดๆ ใจ ต่อพฤติกรรมซอมบี้ซึ่งเคยเป็นเพื่อนในกลุ่มที่ได้สังเกตุเห็นหลังจากถูกกัดและกลายเป็นซอมบี้ นั่นคือพวกมันมีความรู้สึกผูกพันกัน จนทำให้ “ภู” ตั้งคำถามขึ้นกับทุกคนว่า หรือผีดิบที่เห็นอยู่จะไม่ใช่ซอมบี้? แต่ ซาน กลับตัดบทว่า ใดๆ พวกมันก็ต้องการกัดกินทุกคนเพื่อให้กลายเป็นพวกเดียวกัน นอกจากนี้ยังมี “กวิน” อีกคนที่คาใจเรื่องที่ว่า เชื้อซอมบี้หรือเชื้อชีวภาพนี้ ติดมาจาก มหาลัยเกียรติพิพัฒน์จริงหรือไม่อย่างไร จนทำให้ นิ้ง ต้องรีบตัดบทให้ทุกคนแยกย้ายไปนอนเอาแรง รอตอนเช้าพรุ่งนี้ดีกว่า
รอจนถึง 6 โมงเช้า ก็ยังไม่มีคนมาสมทบเพิ่มตามที่นิ้งประกาศเสียงตามสายชักชวน ก่อนจะถูกทางการตัดไฟเมื่อคืน ซานแจ้งให้ทุกคนแยกย้ายกันไปหาอาวุธติดมือ และเตรียมตัวออกไปยังอาคารลานจอดรถในเวลา 7 โมง
ขณะที่แต่ละคนกำลังช่วยกันหาอาวุธไปสู้ซอมบี้อยู่นั้นเอง “ไนท์” ก็ได้เห็นความผิดปกตินอกอาคาร จึงเรียกวินกับพราวมาดู แล้วทั้งสามก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นว่าฝูงซอมบี้กำลังเดินพาเหรดเข้ามาในตึก ที่เซอร์ไพร้ส์มากไปกว่านั้นก็คือ ทุกคนพบว่าซอมบี้เหล่านั้นกลับมาทำงานในหอสมุด ตามหน้าที่ของใครของมัน!?!
แต่แล้วการเข้ามาสมทมบของนักศึกษาอีกสองทีม กลุ่มของนักศึกษาคณะพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา อันมี “เอก” (รับบทโดย มาร์ค สรณ์ธรรศ) “กัส” (รับบทโดย ปาร์ค ภาณุภัทร) “เอิธ” (รับบทโดย เน็ต สิรภพ) กลุ่มแก๊งทีมเชียร์ลีดเดอร์มหา’ลัยอันมี “ซัน” (รับบทโดย นนท์ อินทนนท์) ศิษย์เก่า เชียร์ลีดเดอร์รุ่นพี่ “โตโต้” (รับบทโดย ต้นน้ำ เปี่ยมชล) “เกม” (รับบทโดย ป็อปปี้ รัชพงศ์) “ภัทร” (รับบทโดย เก่ง หฤษฎ์) และ “ฉี” (รับบทโดย น้ำปิง นภัสกร) ได้ทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงกว่าเดิม
เรื่องราวของชีวิตนักึกษามหา’ลัยที่ไม่เหมือนเดิมกำลังจะเริ่มขึ้น คนจากต่างคณะ ต่างความคิด จะรับมือวิกฤตเป็นตายที่ต้องเผชิญกันอย่างไร ใครจะรอด ใครจะคลั่ง และใครจะกลายเป็นซอมบี้ตัวต่อไป
แล้วใครกันที่อยู่เบื้องหลังความคลั่งนี้ จะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยลับๆ ของนิ้งและทีมวิจัยดร.วิโรจน์ เพื่อหาเซรุ่ม มารักษา โจ และช่วยชีวิต ดร.กาญจนา หรือไม่? อย่างไร?
ติดตามรับชมซีรีส์ซอมบี้สัญชาติไทย “มหาลัยคลั่ง • Zomvivor" ผลงานซีรีส์จากค่าย “ดูมันดิ” สตรีมรวดเดียว 7 ตอนจบ คลั่งพร้อมกัน 190 ประเทศทั่วโลก ทาง “เน็ตฟลิกซ์” ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 00:01 วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
★ แนะนำตัวละคร ใครเล่นเป็นใครในซีรีส์ “มหาลัยคลั่ง Zomvivor”
เวียร์ ศุกลวัฒน์ รับบทเป็น ดร.วิโรจน์
ป๊อก ปิยธิดา รับบทเป็น ดร.กาญจนา
ซี พฤกษ์ รับบทเป็น ซาน
นุนิว ชวรินทร์ รับบทเป็น นน
ป๊อบปี้ รัชพงศ์ รับบทเป็น เกม
สุเชาว์ พงษ์วิไล รับบทเป็น เถ้าแก่
เจนิส เจณิสตา รับบทเป็น นิ้ง
ทอมมี่ สิทธิโชค รับบทเป็น ยีน
ติวเตอร์ กรภัทร์ รับบทเป็น กวิน
ยิม ปริญญากรณ์ รับบทเป็น ธีร์
เก่ง หฤษฎ์ รับบทเป็น ภัทร
น้ำปิง นภัสกร รับบทเป็น ฉี
นิ้ง ชัญญา รับบทเป็น ลิลลี่
แพรว นฤภรกมล รับบทเป็น พราว
แม้ก กรธัสส์ รับบทเป็น ธร
ณฐ ณฐสิชณ์ รับบทเป็น ไนท์
ดรีม อภิชญา รับบทเป็น มุก
บอส ชัยกมล รับบทเป็น ภู
จิมมี่ กานต์ รับบทเป็น เปา
เจมส์ ศุภมงคล รับบทเป็น โนเกีย
นนท์ อินทนนท์ รับบทเป็น ซัน
ต้นน้ำ เปี่ยมชล รับบทเป็น โตโต้
นนท์ ศดานนท์ รับบทเป็น โจ
เน็ต สิรภพ รับบทเป็น เอิธ
มาร์ค สรณ์ธรรศ รับบทเป็น เอก
ปาร์ค ภาณุภัทร รับบทเป็น กัส
แป้ง บุณฑริกา รับบทเป็น ฟ้า
ต้นหลิว มรกต รับบทเป็น ดร.อ้อม
การ์ตูน ณัฏฐ์นรี รับบทเป็น แนน