เรื่องย่อซีรีส์รายตอน "สิงสาลาตาย" Goddess Bless You From Death

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เรื่องย่อซีรีส์รายตอน “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Death

ชื่อเรื่อง : “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Death
ชื่อโปรเจกต์ : CHANGE2561 ORIGINAL
บทประพันธ์ : MTRD.S
บทซีรีส์ : กนกพรรณ อรรัตนสกุล , อิสราภรณ์ คุณติสุข , สรวิชญ์ เมืองแก้ว , นิวรุจ ฑีฆะโภวรรณ , ไอรีน อินสด
กำกับการแสดง : ปีเตอร์ นพชัย ชัยนาม
แนวซีรีส์ : Boy”s Love Romantic Crime Horror Drama Series
ผลิต : CHANGE2561
อำนวยการผลิต : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา , วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 22:30 น. ทางช่อง วัน31 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23:15 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคมนี้

Ep.1 (วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม)
จุดเริ่มต้นคดีสะเทือนขวัญ เมื่อ สารวัตรสิงหา (พาเวล นเรศ) สารวัตรหนุ่มคาแรคเตอร์ดุดันและเป็นคนตรงๆ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบคดีฆาตกรรมปริศนา 7 ศพ ที่ถูกเย็บตาและปากด้วยด้ายแดง ถูกแขวนคอไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ก่อสร้างกลางเมือง ซึ่งคดีนี้ สารวัตรสิงหา ถึงกับมืดแปดด้าน เพราะความสยดสยองที่ไม่ได้อยู่แค่ภาพที่เห็น แต่คือ “ความไม่สมเหตุสมผล” ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง เพราะทุกศพไม่ทิ้งร่องรอยการต่อสู้ ไม่มีหลักฐานการฆาตกรรมที่ชัดเจน แต่มีเพียงคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์ คือ “ธูป” (พูห์ กฤติน) เด็กหนุ่มหน้าตาใสซื่อที่อ้างว่า “เขามองเห็นผี” ธูปกลายเป็นพยานคนเดียวในที่เกิดเหตุและอาจถูกยัดคดีให้เป็นผู้ต้องหา ธูปได้บอกกับสิงหาว่าเขาไม่ได้ทำ และบอกความสามารถพิเศษว่าเขามองเห็นผี และสิ่งลี้ลับ ได้ตั้งแต่เกิด แต่สิงหาเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติ แม้จะลังเลว่าธูปดูเป็นคนซื่อๆไม่น่าจะโกหก แต่เนื่องจากไม่มีผู้ต้องสงสัยรายอื่น สิงหาจึงต้องจับธูปไว้ในฐานะผู้ต้องสงสัยเพื่อสืบสวนและหาวิธีไขคดี
การสืบสวนที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดจึงเริ่มต้นขึ้น ใครกันแน่คือฆาตกรตัวจริง? หรือทั้งหมดคืออาถรรพ์ที่ถูกสาปไว้ ติดตามลุ้นไปพร้อมกันกับการสืบสวนที่พาเข้าสู่โลกแห่งความลึกลับ "ตั้งนาฬิกา ตั้งกล้อง ตั้งใจดูทุกซีน!! เริ่มเปิดแฟ้ม "สิงสาลาตาย" คดีหลอนต้อนรับฮาโลวีน

































































































































