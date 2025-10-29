อาร์ม ทนงศักดิ์ ตัวแทนไทยสู่เวทีโลก!
“อาร์ม–ทนงศักดิ์ ช่วยเกิด” 2nd Runner-Up Mister Smart Beach Thailand 2025 ตัวแทนประเทศไทย สู่เวทีโลก Mister Grand International 2025 ที่ฟิลิปปินส์
Official Announcement กองประกวด Mister Smart Beach Thailand ภายใต้การบริหารของ แอล – ภาณุทัช ธนวราภูวดล (Mr. Panutouch Thanawaraphuwadol) National Director – Thailand
ประกาศแต่งตั้ง ทนงศักดิ์ ช่วยเกิด (อาร์ม) หรือ ARM THANONGSAK CHUAYKERD ผู้ครองตำแหน่ง 2nd Runner-Up Mister Smart Beach Thailand 2025 ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวด Mister Grand International 2025 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เมืองคลาร์ก จังหวัดปัมปังกา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2568 กิจกรรมหลักของการประกวดจะจัดขึ้นที่ Kingsborough Convention Center
ซึ่งรวมถึงรอบ Preliminary Competition และ Fashion Show ก่อนจะเข้าสู่รอบ Final Competition ในวันที่ 4–5 ธันวาคม 2568 ณ Royce Hotel & Casino เมืองคลาร์ก จังหวัดปัมปังกา
เวที Mister Grand International ถือเป็นหนึ่งในเวทีนานาชาติที่เปิดโอกาสให้สุภาพบุรุษจากทั่วโลกได้แสดงศักยภาพ ทั้งด้านบุคลิกภาพ ความสามารถ และการเป็นตัวแทนด้าน Soft Power ของประเทศ ซึ่งการส่ง “อาร์ม–ทนงศักดิ์” ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของกองประกวด Mister Smart Beach Thailand ภายใต้การนำของ “แอล – ภาณุทัช ธนวราภูวดล” ในการผลักดันเยาวชนไทยสู่เวทีโลก พร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและความงดงามของชายไทยในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ “อาร์ม–ทนงศักดิ์” ได้ฝากขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากทีมงาน กองประกวด และแฟนคลับชาวไทย พร้อมตั้งใจจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีระดับโลก
