"ฮันนี่ ณภัค" สุดปลื้ม รับพระราชทานของที่ระลึกจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมี นางสาวณภัค มุทธาเสถียร นางเอกซีรีส์ธรรมะ "นางวิสาขา" และ "พระนางสุเมธา" และเจ้าของตำแหน่ง Mrs. Classic Universe 2024 เฝ้ารับเสด็จ และถวายกระเช้าแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และกราบบังคมทูลเรื่องผลการประกวด Mrs. Classic Universe 2024 ซึ่งใต้ฝ่าละอองพระบาทตรัสว่า “ได้จริงๆ เหมือนที่คิดไว้” ในการนี้นางสาวณภัค ยังได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากพระองค์ท่าน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้