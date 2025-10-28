เรื่องย่อซีรีส์ “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Deat

เรื่องย่อซีรีส์ “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Death
ชื่อเรื่อง : “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Death
ชื่อโปรเจกต์ : CHANGE2561 ORIGINAL
บทประพันธ์ : MTRD.S
บทซีรีส์ : กนกพรรณ อรรัตนสกุล , อิสราภรณ์ คุณติสุข , สรวิชญ์ เมืองแก้ว , นิวรุจ ฑีฆะโภวรรณ , ไอรีน อินสด
กำกับการแสดง : ปีเตอร์ นพชัย ชัยนาม
แนวซีรีส์ : Boy”s Love Romantic Crime Horror Drama Series
ผลิต : CHANGE2561
อำนวยการผลิต : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา , วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 22:30 น. ทางช่อง วัน31 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23:15 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคมนี้
#สิงสาลาตาย #GoddessBlessYouFromDeath # CHANGE2561 #วัน31 #lakornonlinefan #ยืนหนึ่งข่าวละคร
เรื่องย่อ
สารวัตรสิงหา (พาเวล นเรศ) สารวัตรหนุ่มที่ดุดันและเป็นคนตรง เขาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบคดีฆาตกรรมปริศนา 7 ศพ ที่ถูกเย็บตาและปากด้วยด้ายแดง ก่อนจะถูกแขวนที่ต้นไม้ใหญ่กลางไซต์ก่อสร้างกลางเมือง ในที่เกิดเหตุ สิงหาได้พบกับ ธูป (พูห์ กฤติน) เด็กหนุ่มหน้าซื่อๆ พยานคนเดียวในที่เกิดเหตุ และอาจถูกยัดคดีให้เป็นผู้ต้องหา
ธูปบอกกับสิงหาว่าเขาไม่ได้ทำ และบอกความสามารถพิเศษว่าเขามองเห็นผี และสิ่งลี้ลับได้ตั้งแต่เกิด แต่สิงหาเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติ แม้จะลังเลว่าธูปดูเป็นคนซื่อๆไม่น่าจะโกหก แต่เนื่องจากไม่มีผู้ต้องสงสัยรายอื่น สิงหาจึงต้องจับธูปไว้ในฐานะผู้ต้องสงสัยเพื่อสืบสวนและหาวิธีไขคดีนี้ให้สำเร็จ
ธูปพบว่าเหล่าวิญญาณผีร้ายที่เขาเห็นจะหายตัวไปเมื่อเขาอยู่ใกล้สิงหา ธูป จึงเกาะติดสิงหาที่ดวงแข็ง และมีท้าวเวสสุวรรณอันศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ไม่ยอมไปไหนถึงขั้นทำข้อเสนอขอย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านสิงหาเพื่อช่วยไขคดีนี้ ธูปบอกกับสิงหาว่าคดีฆาตกรรมบูชายัญนี้เหมือนกับพิธีกรรมการเลี้ยงผีที่เขาเห็นสมัยเด็กที่บ้านเกิดในจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งคู่ร่วมมือกันสืบคดีร่วมกับ ผู้กองเมฆ (ลี อัสรี) รุ่นน้องของสิงหาที่รับบทกำลังเสริม, หมอเซย์ (ไมเคิล เกียรติศักดิ์) หัวหน้าแผนกนิติเวช และแพทย์แผนกนิติเวชอย่าง หมอดาริน (ท๊อปเทน ศุภกรณ์) จนพบความจริงว่าศพทั้ง 7 ถูกฆ่าคนละวัน ไล่จากวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ด้วยจุดประสงค์บางอย่าง จุดร่วมของเหยื่อทุกคนคือการเคยไปทำบุญที่สถานปฎิบัติธรรมแห่งหนึ่ง จนธูปพบสมมติฐานสำคัญว่าพิธีกรรมการฆ่าคนเพื่อเลี้ยงผีนี้อาจเกิดขึ้นทุก 5 ปี
ยิ่งการสืบคดีเข้มข้นเท่าไร เหล่าตำรวจและนิติเวชก็ยิ่งต้องเผชิญกับเหตุการณ์สุดหลอนที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ และการได้ใกล้ชิดกันทำให้สิงหาเริ่มเปิดใจกับธูปและช่วยเหลือเขาจากจุดเริ่มแค่ในฐานะตำรวจและเพื่อนร่วมบ้าน แต่ต่อมาเส้นบางๆ ระหว่างตำรวจกับผู้ต้องสงสัยก็เริ่มสั่นคลอน ก่อนที่ทั้งคู่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
สารวัตรคิง (อ็อตโต้ พชร) ก็เข้ามาแทรกในคดีเพื่อหวังความดีความชอบ และหวังดึงสิงหาให้กลับมาสนใจตัวเองเหมือนในอดีต ธูปต้องเอาตัวรอดจากการถูกคิงยัดคดีและเอาชนะใจสิงหาให้ได้ ความกดดันจากผู้ใหญ่เบื้องบนในวงการตำรวจที่ต้องการปิดคดีให้รวดเร็วโดยไม่สนใจหาคนผิดอย่างแท้จริง ทำให้คู่กัดอย่างสิงหาและคิงต้องหันมาร่วมมือกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ขณะที่ธูปก็เริ่มรู้ความจริงว่าคนร้ายพุ่งเป้าบางอย่างและอาจจะมีความลับร่วมกันกับเขาในวัยเด็ก สิงหาพบว่าพิธีกรรมสยองนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง พวกเขาทุกคนต้องดีลกับฆาตกรต่อเนื่องที่กำลังจะสังเวย 7 ศพขึ้นมาอีกรอบ อันตรายเริ่มคืบคลานมาสู่ทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะถึงแก่ชีวิต สิงหาและธูปต้องร่วมมือกันตามหาความจริงและหยุดฆาตกรให้ได้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปได้หรือไม่ เมื่อความรักต้องเดินเคียงคู่ไปกับเงามรณะ ที่ทุกย่างก้าวของการสืบสวนคือเส้นทางแห่งสิ่งลี้ลับและความตาย สำหรับแฟนซีรีส์ ทั้งบอยเลิฟและแนวสยองขวัญ ต้องห้ามพลาดกับรสชาติใหม่ ที่เข้มข้นชวนขนลุก และฟินจิ้นชวนติดตาม...
ตัวละคร
พาเวล นเรศ : สิงหา (พันตำรวจตรี สิงหา เวสอารักษ์)
สารวัตรหนุ่มดุดัน รักความถูกต้องและยุติธรรม เพิ่งได้กลับมาสังกัดกองสืบสวนพิเศษหลังถูกย้ายไปเพราะถูกโยนความผิดในการจับคนร้ายผิดตัว เขาไม่เชื่อเรื่องผี คิดว่าทุกอย่างพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ แต่ถูกแม่บังคับให้สักรูปเสือคาบดาบกับดอกเข็ม และบูชาท้าวเวสสุวรรณไว้เพื่อคุ้มครอง
พูห์ กฤติน : ธูป ธามวัต สันตะสกล
หนุ่มกำพร้าเติบโตมากับหลวงตาที่วัด หน้าตาใสซื่อ ภูมิลำเนาอยู่ศรีสะเกษ แต่ย้ายมาทำงานเป็นนักวาดภาพประกอบอิสระอยู่กรุงเทพฯ ธูปเกิดมาโชคร้ายมองเห็นวิญญาณผีได้ ความสามารถที่น่ากลัวนี้จึงทำให้เขาเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวไม่ชอบออกไปไหนหรือสุงสิงกับใคร
ไมเคิล เกียรติศักดิ์ : เซย์ พิทยา ธารธารารมย์
แพทย์หนุ่มหัวหน้าแผนกนิติเวช เป็นหนุ่มแว่นท่าทางทื่อ ๆ ซีเรียส จริงจัง ไม่ชอบการเล่นมุก เซย์เชื่อในวิทยาศาสตร์เพียว ๆ เขาคิดว่าผีไม่มีจริงจึงสามารถทำงานนิติเวชได้สบาย ๆ ไม่ว้าวุ่นกับเรื่องลี้ลับ ทัศนคติที่ไม่ตรงกันทำให้เซย์กับแฟนเก่าอย่างดารินไปไม่รอด เพราะดารินเชื่อเรื่องผีสุดใจ
ท๊อปเทน ศุภกรณ์ : ดาริน พันดาราพราย
หนุ่มหน้าหวาน นิสัยขี้เล่น แต่คิดอะไรก็พูดแบบนั้น ตรงไปตรงมา เขาเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนกนิติเวช รุ่นน้องควบอดีตแฟนเก่าของหมอเซย์ ดารินไม่ได้กลัวศพ แต่กลัวผีมากเข้าขั้นงมงาย ดารินจึงมักจะพกเครื่องรางของขลังติดตัวไว้ ทำให้เขาและเซย์ที่มีความเชื่อต่างกันมากจนไปกันไม่รอด
อ็อตโต้ พชร : คิง วชิระ คงธรรมพิพัฒน์
สารวัตรสุดหล่อหน้าเข้ม ดีกรีลูกชายของบิ๊กปอง ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการตำรวจ เขาเป็นคนจริงจังและมีมาด ทุกครั้งที่มีปัญหา พ่อของคิงมักจะยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอ จนเขาเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเอง เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีเจ็ดศพ เขาก็ตั้งมั่นว่าจะหาทางเคลียร์ใจกับสิงหาที่เคยมีปมในอดีตร่วมกันให้ได้
ลี อัสรี : เมฆ เมฆา จิตสุภางค์
ผู้กองสายฮา มักจะพยายามทำเข้มแต่ก็ติดตลกอยู่เรื่อย ลูกน้องของสารวัตรสิงหา เขาเป็นตำรวจสืบสวนสอบสวนที่เชี่ยวชาญด้านการหาข้อมูล ที่สิงหาไหว้วานให้ช่วยตรวจสอบคดีย้อนหลัง แรก ๆ เมฆไม่หวั่นเกรงกับเรื่องผีและวิญญาณ แต่หลัง ๆ มาความเชื่อของเขาก็เริ่มสั่นคลอน