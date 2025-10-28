xs
xsm
sm
md
lg

เรื่องย่อซีรีส์ “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Deat

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรื่องย่อซีรีส์ “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Death

ชื่อเรื่อง : “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Death
ชื่อโปรเจกต์ : CHANGE2561 ORIGINAL
บทประพันธ์ : MTRD.S
บทซีรีส์ : กนกพรรณ อรรัตนสกุล , อิสราภรณ์ คุณติสุข , สรวิชญ์ เมืองแก้ว , นิวรุจ ฑีฆะโภวรรณ , ไอรีน อินสด
กำกับการแสดง : ปีเตอร์ นพชัย ชัยนาม
แนวซีรีส์ : Boy”s Love Romantic Crime Horror Drama Series
ผลิต : CHANGE2561
อำนวยการผลิต : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา , วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 22:30 น. ทางช่อง วัน31 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23:15 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคมนี้

#สิงสาลาตาย #GoddessBlessYouFromDeath # CHANGE2561 #วัน31 #lakornonlinefan #ยืนหนึ่งข่าวละคร

เรื่องย่อ

สารวัตรสิงหา (พาเวล นเรศ) สารวัตรหนุ่มที่ดุดันและเป็นคนตรง เขาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบคดีฆาตกรรมปริศนา 7 ศพ ที่ถูกเย็บตาและปากด้วยด้ายแดง ก่อนจะถูกแขวนที่ต้นไม้ใหญ่กลางไซต์ก่อสร้างกลางเมือง ในที่เกิดเหตุ สิงหาได้พบกับ ธูป (พูห์ กฤติน) เด็กหนุ่มหน้าซื่อๆ พยานคนเดียวในที่เกิดเหตุ และอาจถูกยัดคดีให้เป็นผู้ต้องหา

ธูปบอกกับสิงหาว่าเขาไม่ได้ทำ และบอกความสามารถพิเศษว่าเขามองเห็นผี และสิ่งลี้ลับได้ตั้งแต่เกิด แต่สิงหาเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติ แม้จะลังเลว่าธูปดูเป็นคนซื่อๆไม่น่าจะโกหก แต่เนื่องจากไม่มีผู้ต้องสงสัยรายอื่น สิงหาจึงต้องจับธูปไว้ในฐานะผู้ต้องสงสัยเพื่อสืบสวนและหาวิธีไขคดีนี้ให้สำเร็จ

ธูปพบว่าเหล่าวิญญาณผีร้ายที่เขาเห็นจะหายตัวไปเมื่อเขาอยู่ใกล้สิงหา ธูป จึงเกาะติดสิงหาที่ดวงแข็ง และมีท้าวเวสสุวรรณอันศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ไม่ยอมไปไหนถึงขั้นทำข้อเสนอขอย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านสิงหาเพื่อช่วยไขคดีนี้ ธูปบอกกับสิงหาว่าคดีฆาตกรรมบูชายัญนี้เหมือนกับพิธีกรรมการเลี้ยงผีที่เขาเห็นสมัยเด็กที่บ้านเกิดในจังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งคู่ร่วมมือกันสืบคดีร่วมกับ ผู้กองเมฆ (ลี อัสรี) รุ่นน้องของสิงหาที่รับบทกำลังเสริม, หมอเซย์ (ไมเคิล เกียรติศักดิ์) หัวหน้าแผนกนิติเวช และแพทย์แผนกนิติเวชอย่าง หมอดาริน (ท๊อปเทน ศุภกรณ์) จนพบความจริงว่าศพทั้ง 7 ถูกฆ่าคนละวัน ไล่จากวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ด้วยจุดประสงค์บางอย่าง จุดร่วมของเหยื่อทุกคนคือการเคยไปทำบุญที่สถานปฎิบัติธรรมแห่งหนึ่ง จนธูปพบสมมติฐานสำคัญว่าพิธีกรรมการฆ่าคนเพื่อเลี้ยงผีนี้อาจเกิดขึ้นทุก 5 ปี

ยิ่งการสืบคดีเข้มข้นเท่าไร เหล่าตำรวจและนิติเวชก็ยิ่งต้องเผชิญกับเหตุการณ์สุดหลอนที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ และการได้ใกล้ชิดกันทำให้สิงหาเริ่มเปิดใจกับธูปและช่วยเหลือเขาจากจุดเริ่มแค่ในฐานะตำรวจและเพื่อนร่วมบ้าน แต่ต่อมาเส้นบางๆ ระหว่างตำรวจกับผู้ต้องสงสัยก็เริ่มสั่นคลอน ก่อนที่ทั้งคู่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ให้ชัดเจน

สารวัตรคิง (อ็อตโต้ พชร) ก็เข้ามาแทรกในคดีเพื่อหวังความดีความชอบ และหวังดึงสิงหาให้กลับมาสนใจตัวเองเหมือนในอดีต ธูปต้องเอาตัวรอดจากการถูกคิงยัดคดีและเอาชนะใจสิงหาให้ได้ ความกดดันจากผู้ใหญ่เบื้องบนในวงการตำรวจที่ต้องการปิดคดีให้รวดเร็วโดยไม่สนใจหาคนผิดอย่างแท้จริง ทำให้คู่กัดอย่างสิงหาและคิงต้องหันมาร่วมมือกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขณะที่ธูปก็เริ่มรู้ความจริงว่าคนร้ายพุ่งเป้าบางอย่างและอาจจะมีความลับร่วมกันกับเขาในวัยเด็ก สิงหาพบว่าพิธีกรรมสยองนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง พวกเขาทุกคนต้องดีลกับฆาตกรต่อเนื่องที่กำลังจะสังเวย 7 ศพขึ้นมาอีกรอบ อันตรายเริ่มคืบคลานมาสู่ทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะถึงแก่ชีวิต สิงหาและธูปต้องร่วมมือกันตามหาความจริงและหยุดฆาตกรให้ได้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปได้หรือไม่ เมื่อความรักต้องเดินเคียงคู่ไปกับเงามรณะ ที่ทุกย่างก้าวของการสืบสวนคือเส้นทางแห่งสิ่งลี้ลับและความตาย สำหรับแฟนซีรีส์ ทั้งบอยเลิฟและแนวสยองขวัญ ต้องห้ามพลาดกับรสชาติใหม่ ที่เข้มข้นชวนขนลุก และฟินจิ้นชวนติดตาม...

ตัวละคร

พาเวล นเรศ : สิงหา (พันตำรวจตรี สิงหา เวสอารักษ์)
สารวัตรหนุ่มดุดัน รักความถูกต้องและยุติธรรม เพิ่งได้กลับมาสังกัดกองสืบสวนพิเศษหลังถูกย้ายไปเพราะถูกโยนความผิดในการจับคนร้ายผิดตัว เขาไม่เชื่อเรื่องผี คิดว่าทุกอย่างพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ แต่ถูกแม่บังคับให้สักรูปเสือคาบดาบกับดอกเข็ม และบูชาท้าวเวสสุวรรณไว้เพื่อคุ้มครอง

พูห์ กฤติน : ธูป ธามวัต สันตะสกล
หนุ่มกำพร้าเติบโตมากับหลวงตาที่วัด หน้าตาใสซื่อ ภูมิลำเนาอยู่ศรีสะเกษ แต่ย้ายมาทำงานเป็นนักวาดภาพประกอบอิสระอยู่กรุงเทพฯ ธูปเกิดมาโชคร้ายมองเห็นวิญญาณผีได้ ความสามารถที่น่ากลัวนี้จึงทำให้เขาเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวไม่ชอบออกไปไหนหรือสุงสิงกับใคร

ไมเคิล เกียรติศักดิ์ : เซย์ พิทยา ธารธารารมย์
แพทย์หนุ่มหัวหน้าแผนกนิติเวช เป็นหนุ่มแว่นท่าทางทื่อ ๆ ซีเรียส จริงจัง ไม่ชอบการเล่นมุก เซย์เชื่อในวิทยาศาสตร์เพียว ๆ เขาคิดว่าผีไม่มีจริงจึงสามารถทำงานนิติเวชได้สบาย ๆ ไม่ว้าวุ่นกับเรื่องลี้ลับ ทัศนคติที่ไม่ตรงกันทำให้เซย์กับแฟนเก่าอย่างดารินไปไม่รอด เพราะดารินเชื่อเรื่องผีสุดใจ

ท๊อปเทน ศุภกรณ์ : ดาริน พันดาราพราย
หนุ่มหน้าหวาน นิสัยขี้เล่น แต่คิดอะไรก็พูดแบบนั้น ตรงไปตรงมา เขาเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนกนิติเวช รุ่นน้องควบอดีตแฟนเก่าของหมอเซย์ ดารินไม่ได้กลัวศพ แต่กลัวผีมากเข้าขั้นงมงาย ดารินจึงมักจะพกเครื่องรางของขลังติดตัวไว้ ทำให้เขาและเซย์ที่มีความเชื่อต่างกันมากจนไปกันไม่รอด

อ็อตโต้ พชร : คิง วชิระ คงธรรมพิพัฒน์
สารวัตรสุดหล่อหน้าเข้ม ดีกรีลูกชายของบิ๊กปอง ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการตำรวจ เขาเป็นคนจริงจังและมีมาด ทุกครั้งที่มีปัญหา พ่อของคิงมักจะยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอ จนเขาเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเอง เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีเจ็ดศพ เขาก็ตั้งมั่นว่าจะหาทางเคลียร์ใจกับสิงหาที่เคยมีปมในอดีตร่วมกันให้ได้

ลี อัสรี : เมฆ เมฆา จิตสุภางค์
ผู้กองสายฮา มักจะพยายามทำเข้มแต่ก็ติดตลกอยู่เรื่อย ลูกน้องของสารวัตรสิงหา เขาเป็นตำรวจสืบสวนสอบสวนที่เชี่ยวชาญด้านการหาข้อมูล ที่สิงหาไหว้วานให้ช่วยตรวจสอบคดีย้อนหลัง แรก ๆ เมฆไม่หวั่นเกรงกับเรื่องผีและวิญญาณ แต่หลัง ๆ มาความเชื่อของเขาก็เริ่มสั่นคลอน































































































เรื่องย่อซีรีส์ “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Deat
เรื่องย่อซีรีส์ “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Deat
เรื่องย่อซีรีส์ “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Deat
เรื่องย่อซีรีส์ “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Deat
เรื่องย่อซีรีส์ “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Deat
+43
กำลังโหลดความคิดเห็น