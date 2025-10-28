xs
รูปภาพ “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Death

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรื่องย่อซีรีส์ “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Death

ชื่อเรื่อง : “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Death
ชื่อโปรเจกต์ : CHANGE2561 ORIGINAL
บทประพันธ์ : MTRD.S
บทซีรีส์ : กนกพรรณ อรรัตนสกุล , อิสราภรณ์ คุณติสุข , สรวิชญ์ เมืองแก้ว , นิวรุจ ฑีฆะโภวรรณ , ไอรีน อินสด
กำกับการแสดง : ปีเตอร์ นพชัย ชัยนาม
แนวซีรีส์ : Boy”s Love Romantic Crime Horror Drama Series
ผลิต : CHANGE2561
อำนวยการผลิต : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา , วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 22:30 น. ทางช่อง วัน31 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23:15 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคมนี้

