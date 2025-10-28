โครงเรื่องย่อซีรีส์ "Mission Love or Lies ภารกิจลวงรัก"

โครงเรื่องย่อซีรีส์ "Mission Love or Liesภารกิจลวงรัก"
ซีรีส์:โรแมนติก แอ็กชัน และคอเมดี้
ผลิต :Vibeberry Studio
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันพุธเวลา20.00น.ทางช่องทางยูทูบ VibeBerry Studio
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรกวันพุธที่29ตุลาคมนี้
โครงเรื่องย่อ
อชิ(พลอย พีรชาดา)ร้อยตำรวจเอกหญิงสุดเท่ ที่ได้รับภารกิจอารักขาแพตตี้(พั้นซ์ นภัสนันท์)คุณหนูลูกนักการเมืองชื่อดัง หลังพ่อของเธอถูกลอบทำร้าย แพตตี้วางแผนสลับตัวกับอลิส(เทียน อัจฉรี)บอดี้การ์ดสาวคนสนิทเพื่อความปลอดภัย โดยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ โดยมีชามา(คิตตี้ นันทภัค)เพื่อนสาวที่แอบรักอชิเข้าร่วมภารกิจนี้ด้วย เมื่อความใกล้ชิดจุดประกายความรักท่ามกลางภารกิจที่อันตราย จนพาทุกคนไปสู่บทสรุปที่ไม่มีใครคาดถึง...
นักแสดง
พลอย-พีรชาดา ขุนรักษ์ (รับบท อชิ)
พั้นซ์-นภัสนันท์ กาละพันธ์ (รับบท แพตตี้)
เทียน-อัจฉรี บัวเขียว (รับบท อลิส)
คิตตี้-นันทภัค อรัญญาเกษมสุข (รับบท ชามา)