ลงเรือด่วน! "Mission Love or Lies" ซีรีส์ GL สุดปัง!

ลงเรือด่วน! "Mission Love or Lies"ซีรีส์GLสุดปัง!
สิ้นสุดการรอคอยที่ทำเอาแฟนๆ ซีรีส์แนวGirls' Love (GL)ทั่วเอเชียใจเต้นไม่เป็นจังหวะ!สำหรับซีรีส์ฟอร์มดีเคมีแรงแห่งปีอย่าง"Mission Love or Liesภารกิจลวงรัก"จากค่ายVibeberry Studioที่พร้อมแล้วจะออนแอร์ตอนแรกในวันพุธที่29ตุลาคมนี้ทางช่องYouTubeของค่าย
ซีรีส์เรื่องนี้ถูกจับตามองตั้งแต่เปิดตัวด้วยการรวมตัวของ4นักแสดงนำที่มีเคมีเข้ากันอย่างลงตัว นำโดยพลอย-พีรชาดา ขุนรักษ์ (รับบท อชิ)และพั้นซ์-นภัสนันท์ กาละพันธ์ (รับบท แพตตี้)คู่หลักที่พร้อมเสิร์ฟความเข้มข้น ตามมาด้วยเทียน-อัจฉรี บัวเขียว (รับบท อลิส)และคิตตี้-นันทภัค อรัญญาเกษมสุข (รับบท ชามา)ที่จะมาสร้างสีสันและเรื่องราวที่คาดไม่ถึงในภารกิจนี้ ซีรีส์"Mission Love or Liesภารกิจลวงรัก"เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างโรแมนติก แอ็กชัน และคอเมดี้เล่าเรื่องราวภารกิจลับที่แฝงไปด้วยความรู้สึกจริงที่ก่อตัวขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ ภายใต้เรื่องลวง แต่ความรักนั้นจริงนักแสดงทุกคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้ผู้ชม“ลงเรือ”และ“ออกจากด้อมไม่ได้แน่นอน”
โดยเหล่านักแสดงพร้อมเปิดใจ
พลอย-พีรชาดา(รับบท อชิ)"เรื่องราวของอชิกับแพตตี้มันมีหลายเลเยอร์มากค่ะ เป็นภารกิจที่ต้องใช้สมอง แต่สุดท้ายหัวใจทำงานหนักกว่าที่คิด ทุกซีนที่เราแสดงกับพั้นซ์มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่อยากให้ทุกคนมาลุ้นไปพร้อมกันค่ะว่าสุดท้ายแล้ว...เราจะเชื่อภารกิจ หรือจะเชื่อหัวใจใครดูต้องเข้าด้อมนะคะ!"
พั้นซ์-นภัสนันท์(รับบท แพตตี้)เสริม "แพตตี้เป็นคนน่ารักที่ซ่อนความลับไว้เยอะมาก การทำงานกับพลอยคือเคมีที่ลงตัวอย่างน่าประหลาดใจค่ะ ฉากหวานๆ ก็คือหวานจนทีมงานเขินแทน ส่วนฉากดราม่าก็คืออินหนักมาก!กล้าพูดเลยว่าถ้าไม่ดูซีรีส์เรื่องนี้ คุณจะพลาดการลงเรือที่ดีที่สุดแห่งปีเตรียมตัวกรี๊ดและเตรียมทิชชู่ไว้ให้พร้อมค่ะ"
เทียน-อัจฉรี(รับบท อลิส)ขอแบ่งปันความรู้สึก "ตัวละครอลิสมีความเข้มแข็งและอ่อนไหวในเวลาเดียวกัน ความสัมพันธ์กับชามาของพวกเรามีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดกันตั้งแต่ต้น การแสดงร่วมกับคิตตี้ทำให้รู้สึกถึงความจริงใจในทุกฉากอยากให้ทุกคนมาดูเคมีของคู่'เทียน-คิตตี้'ค่ะ รับรองว่าเซอร์ไพรส์และทำให้ทุกคนหลงรักแน่นอน!"
ปิดท้ายน้องคนเล็กคิตตี้-นันทภัค(รับบท ชามา) "นี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของคิตตี้เลยค่ะ ตั้งใจมากๆ บรรยากาศในกองถ่ายสนุกและอบอุ่นสุดๆ ชามาเป็นน้องเล็กที่ต้องเจอกับเรื่องราวที่เข้มข้นเกินวัย ฉากที่เข้ากับพี่เทียนคือต้องใช้พลังเยอะมาก แต่ก็เป็นพลังงานบวกค่ะสำหรับแฟนๆGLที่กำลังมองหาคู่ใหม่ที่ดูแล้วต้อง'ลงเรือ'ทันที ไม่ต้องลังเลเลยค่ะ29ตุลาคมนี้ มาเจอกันทางYouTubeนะคะ!"
โดยเป็นเรื่องราวของอชิ(พลอย พีรชาดา)ร้อยตำรวจเอกหญิงสุดเท่ ที่ได้รับภารกิจอารักขาแพตตี้(พั้นซ์ นภัสนันท์)คุณหนูลูกนักการเมืองชื่อดัง หลังพ่อของเธอถูกลอบทำร้าย แพตตี้วางแผนสลับตัวกับอลิส(เทียน อัจฉรี)บอดี้การ์ดสาวคนสนิทเพื่อความปลอดภัย โดยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ โดยมีชามา(คิตตี้ นันทภัค)เพื่อนสาวที่แอบรักอชิเข้าร่วมภารกิจนี้ด้วย เมื่อความใกล้ชิดจุดประกายความรักท่ามกลางภารกิจที่อันตราย จนพาทุกคนไปสู่บทสรุปที่ไม่มีใครคาดถึง
ดังนั้น เมื่อเรือแล่นมาถึงหน้าบ้าน ห้ามพลาด!ภารกิจหัวใจที่เต็มไปด้วยการ‘ลวง’และ‘รัก’เตรียมล็อกวันและเวลาให้ดี แล้วมาสัมผัสเรื่องราวของภารกิจที่เดิมพันด้วยหัวใจ และค้นหาว่าความจริงใจจะเอาชนะทุกการลวงได้หรือไม่ พร้อมวันออนแอร์ตอนแรกในวันพุธที่29ตุลาคม ทางช่องทางยูทูบ VibeBerry Studioเวลา20.00น.(ทุกวันพุธ)โปรดระวัง...ภารกิจของคุณอาจไม่ใช่อย่างที่คิด เพราะมันอาจถูกลวงรัก!#MissionLoveorLies #ภารกิจลวงรัก#VibeBerryStudio #GLSeries