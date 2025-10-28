xs
“ลุค อิชิคาว่า” ชวนขยับจังหวะหัวใจ “Rock and Soul จังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลุคอิชิคาว่าชวนขยับจังหวะหัวใจRock and Soulจังหวะร็อกปาฏิหาริย์รัก


ซีรีส์“Rock and Soulจังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก”พร้อมลงจอ“ช่อง7HD”ประเดิมอีพีแรก พฤหัสบดีที่30ตุลาคมนี้“ลุค อิชิคาว่า”ชวนแฟน ๆ มาขยับจังหวะหัวใจ ไปกับความสนุก และบทเพลงสุดพิเศษ ที่ฟังกี่ครั้งก็โดนใจ

เคาต์ดาวน์รอชมกันเลย กับซีรีส์แนวDrama Fantasy Coming of Ageเรื่อง“Rock and Soulจังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก”ที่เป็นครั้งแรกของการร่วมมือกันระหว่างบริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด(ช่อง7HD)และบริษัท วีจีไอ จำกัด(มหาชน)โดยได้รับการสนับสนุนโลเกชั่นหลักอย่างBTSและสยามสแควร์แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นยุคใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(PMCU)

“Rock and Soulจังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก”เป็นบทประพันธ์จากชญาดากาญจนสาลักษณ์และบุณณ์ญาณ์อริยศรีวัฒนาเขียนบทโทรทัศน์โดยศิวาภรณ์พงษ์สุวรรณ,เกียรติศงสนันทน์,ศุภรัฐบุญมาแย้มและเบญจธาราโอฬารนิธิกุลกำกับการแสดงโดยบุณณ์ญาณ์อริยศรีวัฒนาและผลิตโดยบริษัทจูเวไนล์จำกัดซึ่งเป็นค่ายมือรางวัลระดับเอเชียนำแสดงโดยลุคอิชิคาว่า,กันเสฐพงษ์,เจนกุลจิราณัฐ,หนูดีบุญญาพร,วิวิศน์วิวิศศน์และไมตี้ธีรเดชโดยมีนักแสดงดาวรุ่งของช่อง7HDมาเสริมทัพความสนุกในครั้งนี้ภูมิ เกียรติภูมิ,ดรีม ปุณณฤกษ์,อ๋อม ปัณชญา,มาร์ติน เจร่วมด้วยแบรนด้อน เถ่าช่าย,ลูกหว้า พิจิกาและโจม ศุกลเป็นต้น
เตรียมพบกับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยความฝันของปุณณ์ (กัน)และอลิส (เจน)ซึ่งกำลังพบจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่พร้อมพรากทุกอย่างไปจากพวกเขาแม้กระทั่งชีวิต แต่จะด้วยเหตุบังเอิญหรือชะตาลิขิต ที่ทำให้ทั้งคู่ได้รับโอกาสจากยมทูต (ลุค)ทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อกลับมาสานฝันบนโลกอีกครั้ง

เรามาฟัง“ลุค”ชวนแฟน ๆ ขยับหัวใจ ให้เข้ากับจังหวะร็อก ไปพร้อม ๆ กัน
“ความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้ลุคมองว่าถ้าเป็นคนที่ชอบดนตรีแล้วได้ดูต้องอินแน่นอนถ้าเคยคิดอยากจะตั้งวงดนตรีหรือเคยอยู่ในวงช่วงวัยเรียนดูแล้วจะอินสุดๆและการได้ร่วมงานกับน้องๆแต่ละคนตั้งใจทำงานกันมากน้อง ๆ ทั้ง5คนอย่าง กัน,เจน,หนูดี,วิวิศน์,ไมตี้ ต้องบอกว่าทีมงานแคสติ้งมาเหมาะสมมากเพราะทุกคนมีสกิลด้านดนตรีมากทีเดียว ซึ่งความเป็นศิลปินนักร้อง นักดนตรีในตัวน้องๆทำให้เขามีความตั้งใจในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนพวกเขาไม่ต้องแสดงอะไรมากเหมือนเล่นเป็นตัวเองแต่ในเรื่องผมจะเข้าฉากกับกันและเจนมากกว่าอย่างกัน ลุคเคยเห็นในการแสดงคอนเสิร์ตเขาเหมือนเป็นอีกคนเลยสรุปก็คือซีรีส์เรื่องนี้ถ้าเป็นคนที่ชอบดนตรีดูแล้วจะอินแน่นอนหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เล่นดนตรีก็ได้แต่ว่าชื่นชอบดูแล้วก็จะชอบ เรื่องนี้ทุกคนดูได้ผมอยากให้ทุกคนดูแล้วรู้สึกสนุกได้ข้อคิดคือเรื่องนี้มันมีเรื่องราวความตายมาเกี่ยวข้องตัวซีรีส์มันเหมือนมีความโรแมนติกคอเมดีที่มีบางอย่างซ่อนลึกไว้ในเรื่องคือต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้มีความสุขทุกวันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะจบลงเมื่อไหร่แล้วอยู่ดีๆถ้าเราตายเราพร้อมไปหรือยังฝากติดตามกันนะครับ อีกอย่างถ้าใครได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้ว จะรู้สึกจิ้นกันกับ เจน แน่นอน ในฐานะที่ผมเป็นพี่ที่ได้ร่วมงานกับน้องๆดูเขาแสดงก็จิ้นคู่นี้นะทั้งสองคนแสดงน่ารักกันมากในชีวิตจริงก็อยากเชียร์ให้สปาร์กกันมาก ๆ(หัวเราะ)อยากให้ติดตามดูเราอาจจะมีคู่ใหม่ก็ได้นะครับ”

อย่าพลาดชมซีรีส์“Rock and Soulจังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก”ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา19.00น.
เริ่มตอนแรก วันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมนี้ทางช่อง7HDกด35ชมสดออนไลน์BUGABOO.TVและรับชมย้อนหลังทาง
เน็ตฟลิกซ์

