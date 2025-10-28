เรื่องย่อซีรีส์ “Rock and Soul จังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก”

เรื่องย่อซีรีส์ “Rock and Soulจังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก”
บทประพันธ์ :ชญาดา กาญจนสาลักษณ์/บุณณ์ญาณ์ อริยศรีวัฒนา
บทโทรทัศน์ :ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ/เกียรติ ศงสนันทน์/ศุภรัฐ บุญมาแย้ม/เบญจธารา โอฬารนิธิกุล
กำกับการแสดง :บุณณ์ญาณ์ อริยศรีวัฒนา
ผลิต :บริษัท จูเวไนล์ จำกัด
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา19.00น.ทางช่อง7HDกด35ชมสดออนไลน์BUGABOO.TV และรับชมย้อนหลังทางเน็ตฟลิกซ์
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรก วันศุกร์ที่31ตุลาคมนี้
เรื่องย่อ
ทุกชีวิตมีความฝันและทุกความฝันมักมี…ปาฏิหาริย์เสมอ
ปุณณ์(กัน เสฐพงษ์)และ อลิส(เจน กุลจิราณัฐ)ได้รู้จักกันแบบบังเอิญบนรถไฟฟ้า เขาและเพื่อนสมาชิกในวงRock and soulได้ช่วยเหลือให้เธอรอดพ้นจากการกดดันของแม่อลิส จากนั้นมาปุณณ์พยายามเข้าหาอลิส และชวนเธอไปซ้อมดนตรี เพราะรู้ว่าเธอก็สนใจเช่นกัน เขาชวนเธอร่วมวง เธอสนใจแต่ยังไม่แน่ใจ เพราะกังวลเรื่องแม่ที่คอยกีดกันจากกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิต ให้เหลือเพียงเรื่องเรียนอย่างเดียว เพราะต้องการให้สอบติดแพทย์
จนกระทั่งทางวงจัดออดิชั่นที่โรงเรียน อลิสตัดสินใจเข้าร่วม ปรากฏว่าแม่ของอลิสมาพังงานนี้ อลิสวิ่งหนีไปสงบสติอารมณ์ และได้ช่วยเหลือเด็กสาวคนหนึ่งในโรงเรียนให้รอดพ้นจากการจมน้ำ ทำให้อลิสกลายเป็นคนจมน้ำเสียเองและอยู่ในอาการโคม่า
อลิส ถูก ยมทูต(ลุค อิชิคาว่า)พาตัวไป แต่เธอหนีรอดมาได้ ยมทูตตามมาเจออลิสขณะที่อยู่กับปุณณ์ ปุณณ์เลยได้ช่วยต่อรองขอร้องให้อลิสกลับมามีชีวิต โดยยมทูตมีข้อเสนอให้ปุณณ์และอลิสช่วยทำภารกิจให้4อย่าง หากสำเร็จวิญญาณอลิสจะกลับเข้าร่างได้
จากนั้นเป็นต้นมา ปุณณ์จึงต้องช่วยอลิสทำภารกิจให้สำเร็จ โดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในวง ขณะเดียวกันปุณณ์ยังต้องพาวงไปแสดงดนตรีที่สยามสแควร์ในงานPMCUให้ได้ ปุณณ์กับอลิสร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจอย่างตั้งใจ เป้าหมายคืออลิสที่จะมีชีวิตกลับคืนมา และกลับมาเป็นสมาชิกวงRock and soulทว่าภารกิจหลายชิ้นที่ต้องทำนั้น ล้วนแต่เสี่ยงอันตรายทั้งสิ้น เพราะต้องผจญกับดวงวิญญาณต่าง ๆ ที่หมายเอาชีวิตทั้งคนและวิญญาณอย่าง อลิสเอง
สุดท้ายแล้วปุณณ์กับอลิสจะทำสำเร็จหรือไม่ มาร่วมเอาใจช่วย“เขา”และ“เธอ” พิชิตภารกิจครั้งนี้
รายชื่อนักแสดง
อิชิคาว่า พลาวเด้น :กาล
กัน เสฐพงษ์ :ปุณณ์
เจน กุลจิราณัฐ:อลิส
บุญญาพร จันทนา :นานะ
วิวิศศน์ ปรุฬหฤทธิ์ :โจอี้
ธีรเดช วราภาพงษ์ :บอมเบย์
พิจิกา จิตตะปุตตะ :ปาจรีย์(แม่อลิส)
ศุกล ศศิจุลกะ:ไกร(พ่ออลิส)
เชื้อชาติ วงศ์สวัสดิ์ :พ่อนินิว
ภารดี วงษ์สวัสดิ์ :แม่นินิว
สิรภพ มานิธิคุณ :ไนกี้
รัชพล พรพินิต:ภีม
สวิช เพชรวิเศษศิริ :พ่อไนกี้
ดารัณ ฐิตะกวิน:แม่ไนกี้
ธรรมศร พรหมาท :นักร้อง(วง สนธยา)
ณัฏฐณิชา เมฆกมล :นักร้อง(วง สนธยา)
อภิกฤช วัชระคฑากุล :มือเบส(วง สนธยา)
มรรษกร ขุนพานเพิง :มือกีตาร์(วง สนธยา)
เถ่าช่าย ประทุมสุวรรณ:มือกลอง(วง สนธยา)
อัครวินท์ ล้อมพงษ์พิพัฒน์:มือคีย์บอร์ด(วง สนธยา)
จินต์จุฑา ศิริเพ็ง :เบส
ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา :โปรดิวเซอร์
นักแสดงรับเชิญ
เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์
ปัณชญา สุวรรณกูฏ
ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า
มาร์ติน เจ ประทุมสุวรรณ