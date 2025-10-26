Review ซีรีส์ : “รักรสโอชาแห่งฉางอัน” นางเอกย้อนเวลามาปิ๊งบรรพบุรุษ ซีรีส์ฟีลกู๊ด ขำปอดโยก กระตุกต่อมหิว

รักรสโอชาแห่งฉางอัน (Yummy Yummy Yummy - 2025) ซีรีส์จีนแนวย้อนยุคผสมผสานโรแมนติกที่ทั้งน่ารัก สุดปั่น ดูแล้วชวนให้อมยิ้ม แถมยังพาหิวหนักมาก เพราะแค่ชื่อเรื่องก็เดาทางเนื้อหาซีรีส์ได้ไม่ยากว่า ต้องมีตัวละครหรือพล็อตเรื่องเกี่ยวกับอาหารอย่างแน่นอน
งานนี้บอกเลยว่า เดาถูกแค่ครึ่งเดียว เพราะตัวพล็อตถูกวางไว้ให้มีความครบรสและซับซ้อนชวนติดตามมากขึ้น สมมงซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องดัง แถมยังได้พระเอกหนุ่มอย่าง หลี่อวิ๋นรุ่ย ที่ทำเอาแฟนๆ ตกหลุมรักหนักมากจากผลงานล่าสุดคือ บุปผาเหนือลิขิต (Blossom - 2024) ประกบกับ หวังอิงลู่ นางเอกหน้าหวาน เจ้าของดวงตากลมโต ผลงานเรื่องล่าสุดอย่าง วาสนาของปลาเค็ม (When Destiny Brings the Demon - 2025) เพิ่งออนแอร์จบไป
สำหรับรักรสโอชาแห่งฉางอัน ว่าด้วยเรื่องราวของเสิ่นเสากวง (รับบทโดย หวังอิงลู่) สาวน้อยจากโลกยุคปัจจุบัน ที่นอกจากจะน่ารัก มีไหวพริบ หัวการค้า เพื่อช่วยพลิกฟื้นธุรกิจร้านอาหารของตระกูลที่กำลังตกต่ำ เธอจึงชวนพ่อแม่ พี่ชายและหลานสาวไปทำพิธีขอพรให้ธุรกิจรุ่งเรือง ที่เรือนเมฆวารี ซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษของตระกูลเธอเคยอาศัยอยู่ และตั้งใจว่าจะถือโอกาสนี้ถ่ายคลิป เพื่อทำคอนเทนต์โปรโมตร้านอาหารให้กลับมาปัง
แต่ยังไม่ทันได้ลงมือ เธอและครอบครัวกลับประสบเหตุไม่คาดฝัน เมื่อจู่ๆ เธอเผลอเปิดประตูหลังของเรือนเมฆวารี ทันใดนั้นก็พบว่าเธอและครอบครัวอยู่ที่ตลาดโบราณ ในตรอกจวี้เสี้ยน ที่ย้อนอดีตไปราวพันปี สมัยบรรพบุรุษของเธอยังเป็นหนุ่ม
ในตอนแรกเธอและครอบครัว ยังโลกสวยคิดว่า นี่อาจจะเป็นโรงถ่ายละคร แต่พอเห็นว่ามีชายคนหนึ่งถูกไล่ล่าจนล้มลงต่อหน้าต่อตา ถึงได้ยอมรับความจริงที่เหลือเชื่อว่า เธอและครอบครัวได้ทะลุมิติ ย้อนเวลากลับไปอดีต เมื่อพันกว่าปีก่อน
ความพีค คือ พวกเธอไม่มีบ้านและไม่มีเงินติดตัว มีเพียงเครื่องประดับเล็กน้อยที่พอจะเอาไปขาย เพื่อประทังชีพให้พออยู่รอดชั่วคราว ระหว่างหาวิธีกลับโลกปัจจุบันให้ได้
อย่างไรก็ตามบนโชคร้ายนี้ยังพอมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพราะอย่างน้อยพวกเธอก็ยังมีบรรพบุรุษ อย่างหลินเยี่ยน ( รับบทโดย หลี่อวิ๋นรุ่ย) รองผู้ว่าเมืองหลวงฉางอัน ต้นตระกูลอยู่ที่นี่ (ติดตรงที่หลินเยี่ยนคงคิดไม่ถึงว่า จะมีทายาทจากอนาคตมาหา) หลินเยี่ยน ได้ชื่อว่าเป็นขุนนางหนุ่มรูปงามแสนเย็นชา โหดเหี้ยมไร้ปรานี แถมยังมีเบื้องหลังครอบครัวคลุมเครือ เพราะจริงๆ แล้วเขาคือทายาทของขุนนางที่ถูกฆ่าล้างตระกูล เพราะถูกป้ายสีว่ารับสินบน โชคดีที่เขาและคนสนิทรอดมาได้ จึงได้แต่เก็บความแค้นและรอทวงคือความยุติธรรมให้ความครอบครัว
ขณะที่เสิ่นเสากวงและครอบครัว เพื่อหาทางกลับไปที่เรือนเมฆวารี ต้องงัดสารพัดวิธีเพื่อหาทางเข้าใกล้หลินเยี่ยน ขณะเดียวกันก็ต้องหาวิธีหาเงิน เพื่อเลี้ยงปากท้อง ด้วยเหตุนี้เสิ่นเสากวงจึงให้พ่อแม่ และพี่ชาย ไปเปิดร้านขายแป้งแผ่นห่อไส้ที่ตลาด แต่แทนที่จะตั้งราคาขายธรรมดา เธอให้พี่ชายเพิ่มสตอรี่ให้แป้งแผ่น และเปิดการขายด้วยการให้ประมูล ด้วยสไตล์การขายสุดเจ้าเล่ห์นี้เอง ทำให้หลินเยี่ยนที่มาตรวจตราที่ตลาดพอดี ไม่พอใจและได้กล่าวตักเตือนไป
แต่พอกลับไปถึงจวน กลับพบว่าเสิ่นเสากวงและหลานสาวก็มาเปิดร้านขายแป้งแผ่นห่อไส้เช่นกัน แถมซีนแรกที่ทั้งคู่เจอกันยังโบ๊ะบ๊ะสุดๆ เพราะนางเอกพอเห็นบรรพบุรุษอยู่ตรงหน้า ก็วิ่งหน้าตั้งจะชาร์จพระเอก พระเอกตกใจกระโดดหลบพ้น แต่ดันมาประสานงากับผู้ช่วย สุดท้ายล้มไม่เป็นท่าไปกองกับพื้น
การพบกันครั้งแรกที่ไม่ประทับใจนี้ ทำให้การเข้าใกล้หลินเยี่ยนยิ่งยาก แม้ว่าเสิ่นเสากวงจะงัดสารพัดวิธี สุดท้ายสถานการณ์บังคับ เธอถึงกับต้องยอมสมอ้างว่าเป็นคู่หมั้นของหลินเยี่ยน แถมยังแย้มให้รู้ว่าเธอรู้ภูมิหลังที่ไม่มีใครรู้ของหลินเยี่ยน ทำให้เขาเริ่มหวาดระแวง และคิดว่าการเก็บคนน่าสงสัยว่าจะรู้ภูมิหลังไว้ใกล้ตัว เพื่อค่อยๆ สืบหาความจริงน่าจะดีกว่า ดังนั้นนางเอกและครอบครัวถึงได้เข้ามาอาศัยอยู่ในจวนหลินเยี่ยนในฐานะญาติห่างๆ
ทว่าขณะที่ครอบครัวเสิ่นพยายามหาทางกลับปัจจุบัน เส้นทางนี้กลับไม่ง่ายเหมือนที่คิด ดังนั้นเพื่อเอาตัวรอด ครอบครัวเสิ่นจึงต้องระดมกำลังและความสามารถด้านการทำอาหารมาอหาเลี้ยงชีพ ด้วยการเปิดร้านอาหารสกุลเสิ่น ที่ต้องบอกว่าเป็นร้านที่สะดุดตาที่สุดของตรอกจวี้เสี้ยน ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านหรือเมนูที่เสิร์ฟ เพราะมีความล้ำสมัยไปถึงพันปี
งานนี้ต้องมาลุ้นกันว่า เรื่องราวของความสัมพันธ์ของครอบครัวเสิ่นสุดเปิ่นกับบรรพบุรุษจะดำเนินไปอย่างไร สุดท้ายแล้วครอบครัวเสิ่นจะกลับมายังโลกปัจจุบันได้หรือไม่ ที่สำคัญเมื่อเรื่องราวในอดีตมีการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลต่ออนาคตหรือไม่ เพราะถ้าจู่ๆ หลินเยี่ยนเกิดมีความรักกับเสิ่นเสากวงขึ้นมาจริงๆ เรื่องราวจะลงเอยอย่างไร แต่ที่แน่ๆ คือ พอพล็อตเรื่องปูมาแบบนี้ ก็ทำเอาชาวเน็ตแซวว่า ชื่อไทยของซีรีส์เรื่องนี้ น่าจะเป็น “ย้อนเวลามาเป็นฮูหยินบรรพบุรุษ” มากกว่า
สำหรับเคมีของพระนาง เป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรก ถือว่าไม่ได้ขัดตา เพราะจริงๆ คาแรกเตอร์ในเรื่องนี้ของทั้งคู่ก็ไม่ได้ฉีกจากบทบาทเรื่องๆก่อน เพราะฝั่งพระเอกก็ยังคงแนวเย็นชา เคร่งขรึมแต่มีความคลั่งรัก ขณะที่นางเอกเป็นแนวแบ๊ว ไร้เดียงสา คล้ายๆ กับบทบาทในซีรีส์เรื่องก่อน ที่ทะลุมิติมาเหมือนกัน เพียงแต่เรื่องก่อน ทะลุมิติไปเจอเหล่าเทพเซียน แต่เรื่องนี้ทะลุมิติมาเป็นโลกมนุษย์ธรรมดา
แต่ที่ต้องอวยยศคือ นักแสดงกองเสริมทั้งครอบครัวนางเอกและผู้ช่วยข้างกายพระเอกที่มาร่วมสร้างสีสัน ขายขำไม่พัก โดยเฉพาะพี่ชายนางเอก ซึ่งรับบทโดยชางหลง
อย่างไรก็ตาม สำหรับสายอ่านนิยาย และเคยอ่านเวอร์ชั่นนิยายมาก่อน อาจจะขัดใจ เนื่องจากมีการดัดแปลงเนื้อเรื่องไปพอสมควร เพราะถ้าเป็นเวอร์ชั่นนิยาย จะบอกเล่าเรื่องราวของ เสิ่นเสากวง หญิงสาววัย 19 ปี เพราะเป็นบุตรีของขุนนางผู้ต้องโทษ จึงต้องเข้าไปเป็นนางกำนัลอยู่ในวัง ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่นางเอกวิญญาณทะลุมิติข้ามกาลเวลาจากยุคปัจจุบันมาเข้าร่างเด็กน้อยนี้พอดี ก็เลยได้ใช้ชีวิตในวังหลวง ต่อมาในวังมีการปลดนางกำนัล นางเอกเลยติดสินบนขันทีที่มีอำนาจจัดการ ได้ออกมาใช้ชีวิตเฉิดฉายอยู่ในเมืองหลวงฉางอัน โชคชะตานำพาให้เธอได้พบกับหลินเยี่ยน รองเจ้าเมือง หนุ่มหล่ออนาคตไกล อีกทั้งยังมอบบทเรียนชีวิตให้เธอมากมาย กว่าจะสามารถตั้งตัวเปิดร้านอาหาร และได้ปลูกต้นรักกับพระเอก
แต่ถึงจะดัดแปลงไปพอสมควร แต่ใครที่อยากคลายเครียด พักสมอง รักรสโอชาแห่งฉางอัน น่าจะตอบโจทย์ สมกับที่เป็นฝีมือของผู้กำกับชื่อดัง อย่าง "ไป๋อวิ๋นโม่" ผู้เคยฝากผลงานซีรีส์ดังมาแล้วมากมาย อาทิ ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น (New Life Begins – 2022), ขจรรักนิรันดร์กาล (Scent Of Time - 2023), เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง (The Double – 2024) และพรห้าประการ (Perfect Match – 2025) ที่สำคัญ คือ ไม่แนะนำให้เปิดดูตอนกลางคืนหรือตอนที่ท้องว่าง เพราะด้วยพล็อตเรื่องที่ตัวเอกเปิดร้านอาหาร ทำให้ตลอดเรื่องจะเห็นซีนทำอาหารที่บอกเลยอานุภาพทำลายล้างสูง ดูแล้วชวนให้น้ำลายไหล
รักรสโอชาแห่งฉางอัน มีทั้งหมด 32 ตอน สามารถรับชมแบบซับไทยได้ทาง WeTV และ True ID ส่วนใครที่อยากดื่มด่ำ รับความฮากับครอบครัวตระกูลเสิ่นแบบไม่ต้องอ่านซับ ติดตาม "รักรสโอชาแห่งฉางอัน เวอร์ชั่นพากย์ไทย ได้ที่ WeTV
ร้อยเรียงเรื่องราว : Mickey Mouse
อ้างอิงเรื่องและภาพ : mydramalist.com/
