“SWAY THE SERIES : เพราะเธอใช่ไหม...ที่ทำให้ใจฉันสั่น” ซีรีส์ดี ชวนจิ้น
ช่อง 7HD เสิร์ฟซีรีส์ดี จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) “SWAY THE SERIES : เพราะเธอใช่ไหม...ที่ทำให้ใจฉันสั่น” เล่าเรื่องราวผ่านเลนส์ของเด็กรุ่นใหม่ หยิบยกประเด็นร่วมสมัย และให้แรงบันดาลใจ ทั้งด้านอัตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงสังคม ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคมนี้
ปักหมุดรอเจอได้กับซีรีส์ดี ๆ เรื่อง “SWAY The Series : เพราะเธอใช่ไหม…ที่ทำให้ใจฉันสั่น“ โดย “SWAY”
ในชื่อซีรีส์ หมายถึง การโอนเอนทั้งในแง่ของความรู้สึก ความคิด และทิศทางของสังคม การค้นหาตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาและควรได้รับการยอมรับ และสังคมไทยสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในการเติบโต ถ่ายทอดเรื่องราวการสำรวจตัวเอง และทดลองค้นหาตัวตนของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ทางเพศ ความรักและแรงบันดาลใจในชีวิต พร้อมแนะสังคมแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม ผ่านนักแสดง เจน Z กลุ่ม Rising star ซึ่งล้วนเป็นนิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซีรีส์ “SWAY The Series : เพราะเธอใช่ไหม…ที่ทำให้ใจฉันสั่น” เป็นโปรเจกต์ของ จุฬาลงกรณ์ แรงบันดาลใจ
ของแผ่นดิน (The Siam Inspiration) กำกับการแสดงโดย แอนดี้-ราชิต กุศลคูณสิริอำนวยการผลิตโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) แนว Teen Drama / LGBTQ+ / Historical Fantasy / Social Movement โดย คุณแมค-อธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร ผู้ประพันธ์ซีรีส์ ได้กล่าวเกี่ยวกับซีรีส์ว่า
“ซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด 5 ตอน เป็นซีรีส์ที่ผมพยายามสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยมีแก่นเรื่องหลักสามประเด็นที่ผสมผสานกัน คือ 1 เพื่อนำเสนอ 8 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานความเจริญให้กับสยามประเทศด้านต่าง ๆ สอง คือการสะท้อนชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่กำลังค้นหาตัวเองทั้งในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศ ความรัก แรงบันดาลใจ และสาม การแก้ปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรมผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดผ่านนิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องบอกว่าความท้าทายการทำงานเรื่องนี้ คือ การออกแบบและพัฒนาข้อความหลัก
ที่เราต้องการสื่อสารออกมาให้รู้สึกไม่ยัดเยียด ผมอยากให้ผู้ชมได้คิดและรู้สึกไปกับตัวละคร ไม่ใช่ถูกบอกว่าดูแล้วต้องคิดอย่างไร ในทางกลับกันผมกลับคิดว่าความท้าทายเหล่านี้ คุ้มค่า เพราะเราได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมาย และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนพื้นที่ให้สังคมไทยรู้จัก และยอมรับความหลากหลายในมิติใหม่มากขึ้น ขอฝากซีรีส์ “SWAY THE SERIES เพราะเธอใช่ไหม...ที่ทำให้ใจฉันสั่น" ไว้ด้วยนะครับ หวังว่าทุกท่านจะได้รับความบันเทิงและแรงบันดาลใจดี ๆ ครับ”
"SWAY THE SERIES : เพราะเธอใช่ไหม...ที่ทำให้ใจฉันสั่น" ซีรีส์เดียวที่จะกระตุกต่อมคิด และปลุกคุณให้ใจสั่นไปกับดราม่าโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์ ที่คุณมิอาจต้านไหว พร้อมใจสั่นกับพวกเขาได้ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.
เริ่มวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคมนี้ ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ทาง เว็บไซต์ www.ch7.com, www.bugaboo.tv และแอปพลิเคชั่น Ch7HD, BUGABOO.TV
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการต่าง ๆ ได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35