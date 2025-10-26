เรื่องย่อซีรีส์ "SWAY THE SERIES : เพราะเธอใช่ไหม...ที่ทำให้ใจฉันสั่น"
บทประพันธ์ : อธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร
กำกับการแสดง : ราชิต กุศลคูณสิริ
ผลิต : สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.)
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ทาง เว็บไซต์ www.ch7.com, www.bugaboo.tv และแอปพลิเคชั่น Ch7HD, BUGABOO.TV
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคมนี้
เรื่องย่อ
เคส (เคที่ แม็คเอ็นที) นิสิตวิศวะโยธาที่เชื่อแต่สิ่งที่พิสูจน์ได้เท่านั้น ชีวิตกลับพลิกผันเมื่อสร้อยล็อกเก็ตมรดกจากคุณยายเปิดออกโดยบังเอิญ เผยให้เห็นรูปขาวดำของฝรั่งสุดหล่อทรงอิตาเลียนชื่อ คอสโม่ (คอสโม่ มีลีส) แล้วแสงลึกลับก็วาบขึ้น...เสียงชายหนุ่มเซ็กซี่พร้อมรอยยิ้มสไตล์อิตาเลียนปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าในฐานะ
"ห้วงความคิดคำนึงหนึ่ง" ของเธอ ซึ่งแท้จริงเขาคือ นายช่างใหญ่สถาปนิกผู้สร้างความเจริญให้สยามประเทศในรัชสมัย King Chulalongkorn และยังเป็น...ทวดของเคส!
คอสโม่ค่อย ๆ เผยความลับของอดีต ผ่านเรื่องราวรักโดนใจระหว่างเขากับ "มะลิ" (กฤตพร มรกต) อดีตคนรักเก่าชาวสยามที่จำใจต้องจากเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องกลับมาตุภูมิ โดยไม่รู้ว่าเธอตั้งครรภ์ก่อนจากกัน คอสโมจะเล่าเรื่องราวสุดเร้าใจเกี่ยวกับอะไรใหม่ ๆ ในสยามประเทศบนแผ่นดินของ King Chulalongkorn ที่เขาสัมผัสและล่วงรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไปรสณียาคาร ธนาคารแห่งแรก รถไฟสายแรก และอีกมากมาย ทุกอย่างที่เป็นเราในวันนี้ ล้วนมีก้าวแรกจากวันนั้น
ขณะที่เคสและเพื่อน ๆ ในทีม Chula Colorguard ที่นอกจากจะต้องออกล่าตามหา Inspiration ของแต่ละคนกันแล้ว ยังต้องเผชิญกับภารกิจสุดหิน Up Rank ยกเครื่อง CU Blood โครงการ CSR แถมยังต้องเป็น "นักขับเคลื่อนสังคม Gen Z" ที่ต้องหาแม่เหล็กมาดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้กล้าออกมาบริจาคโลหิต
ส่วน น้ำขิง (สุรวี หวานยิ่ง) และ เจเจ (บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร) จากคู่แข่งที่มองหน้ากันไม่ติด กลายเป็นคู่รักที่หวานหยด แต่ทุกอย่างกลับพังทลาย เมื่อต้องเผชิญความจริงว่าบางจุดในสังคมยังไม่พร้อมให้พวกเขารักกันแบบเปิดเผย นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของ โรซี่ (ธีริศรา รุ่งขวัญศิริโรจน์) สาวโลกสวย แดน (แดนธรรม ชูผกา) สุภาพบุรุษรักเดียว
ใจเดียวที่ไม่กล้าแสดงออก และ ซัมเมอร์ (ชัญญา เตชะไกรศรี) ดาวเต้นสุดมั่น เรียล (เกียรติเมธว์
เพ็ชรเจริญ) พิธีกรหน้าหล่อสุดขี้เล่นมากประสบการณ์รัก กับ แมรี่ รุ่นพี่กระดังงาลนไฟ
รวมทั้ง ปรีดิ์ (ศาส์นิทัศน์ สรสิทธิ์) เวนิส (ณัฐนนท์ วาณิชย์กุล) อาร์ม (วีระพงษ์ หนุนฐิติพันธุ์)
แก๊งสาม LGBTQ จากกลุ่มขำขันจับผลัดจับผลูต้องกลายมาเป็นมันสมองสุดเจ๋งของ CU Blood เมื่อพบว่าตัวเองก็ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้เช่นกัน พวกเขาจึงคิดค้น BloodBuddie แอปพลิเคชันปฏิวัติวงการบริจาคโลหิตที่จะเปลี่ยนปรับปัญหาให้เป็นโอกาสใหม่ในแบบฉบับคน Gen Z ได้อย่างน่าทึ่ง
เคสต้องตอบคำถามที่ค้างคาใจ "ใครคือ Inspiration ของเธอ?" เตรียมลุ้นไปกับคำตอบของเธอที่จะทำให้ทุกคนต้องขนลุก !
รายชื่อนักแสดง
คอสโม่ มีลีส : คอสโม่
เคท เคที่ แม็คเอ็นที : เคส
น้ำขิง-สุรวี หวานยิ่ง : น้ำขิง
แจ็คพอต-บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร : เจเจ
เบลล์-ธีริศรา รุ่งขวัญศิริโรจน์ : โรซี่
แดน-แดนธรรม ชูผกา : แดน
สโนว์-ชัญญา เตชะไกรศรี : ซัมเมอร์
บริ้งกิด-กฤตพร มรกต : แมรี่ และ มะลิ
ริว-เกียรติเมธว์ เพ็ชรเจริญ : เรียล
ปรีดิ์-ศาส์นิทัศน์ สรสิทธิ์ : ปรีดิ์
บีเจ-ณัฐนนท์ วาณิชย์กุล : เวนิส
อามัส-วีระพงษ์ หนุนฐิติพันธุ์ : อาร์ม
เอฬิส สกุลทอง : เอฬิส