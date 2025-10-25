"WHERE THE SUN SETS" เปิดตัวนักแสดงนำ "MIRTH" และ "AZY INTARA"
ถ่ายทอดเรื่องราวความฝัน ความรัก และราคาที่ต้องจ่ายในแอลเอ ยุคอพยพเอเชีย
ทีมงานสร้างซีรีส์อินดี้แนวดราม่าเรื่อง "Where The Sun Sets" ได้เปิดตัวนักแสดงนำอย่างเป็นทางการแล้ว ได้แก่ Mirth (AZNBBGRL, Seal of Death 2) และ Azy Intara (Enticed) โดยซีรีส์เรื่องนี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของคนรุ่นอพยพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 20
"Where The Sun Sets" ร้อยเรียงเรื่องราวความฝัน ความรัก และราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความทะเยอทะยาน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของผู้กำกับระดับตำนาน Wong Kar-Wai เรื่องราวติดตามหญิงสาวนักตัดเย็บเสื้อผ้าผู้เฉลียวฉลาด (รับบทโดย Azy Intara) ที่ลี้ภัยมายังลอสแอนเจลิส และได้พบกับนักเขียนหนุ่มมากเสน่ห์แต่แฝงความอันตราย (รับบทโดย Mirth) ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในไชน่าทาวน์ของลอสแอนเจลิสกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชะตากรรม เมื่อความลับที่ทั้งสองเก็บไว้เริ่มถูกเปิดเผย
Mirth นักแสดงชาวเวียดนาม-อเมริกัน ผู้เคยผ่านงานสตันท์แมนและมีผลงานเด่นจากซีรีส์ AZNBBGRL และหนังสั้นอินดี้ Seal of Death 2 รวมถึงงานพากย์เสียงในซีรีส์ ซีรีส์ The Sympathizer ช่อง HBO จะมาถ่ายทอดบทบาทของนักเขียนหนุ่มผู้มีเสน่ห์น่าค้นหา
Azy Intara (หรือ รู้จักในนามเอซี ปุณญดา อินทรสุขุม) นักแสดงและนางแบบสาวไทยที่กำลังมาแรงในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของเอเจนซี่นักแสดงและศิลปินเอเชีย Prestigious Model Image Power House ผู้มีประสบการณ์จากวงการ T-pop และการประกวด Miss Tourism World Thailand 2020 จะรับบทเป็นหญิงสาวนักตัดเย็บเสื้อผ้ามากความสามารถที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในดินแดนใหม่
"ในฐานะผู้หญิงเอเชีย โดยเฉพาะคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำงานในฮอลลีวูด เรารู้สึกเลยว่ามันมีแรงกดดันให้ถูก 'กลืนหาย' อยู่ตลอดเวลา หรือไม่ก็ถูก stereotype" Azy Intara กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานในโปรเจกต์นี้ "ซีรีส์เรื่องนี้ สำหรับเอซีแล้ว มันคือการเปิดพื้นที่ให้เรื่องของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถูกเล่ามากขึ้น อยากเห็นนักแสดงอาเซียนเป็นที่รู้จักในวงกว้างกว่านี้"
"Where The Sun Sets" กำกับภาพโดย Abhilash Nanda หัวหน้าฝ่ายเอฟเฟกต์ VFX และผู้กำกับภาพเจ้าของรางวัล National Film Award มีผลงานโปรดักชั่นระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย อาทิเช่นภาพยนต์ In Time และ The Hostผลิตโดย Wind Flows East สตูดิโออินดี้ที่สร้างสรรค์เรื่องราวดั้งเดิมอันเปี่ยมอารมณ์ โดยมีกำหนดฉายออนไลน์ทางออฟฟิเชียล instagram และ youtube เดือนมกราคม ปี 2026 และมีแผนเข้าร่วมในเวทีเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ ปี 2026
ติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์ "Where The Sun Sets" ได้ทาง Instagram:
• https://www.instagram.com/windflowseast
• https://www.instagram.com/majesticmirth
•https://www.instagram.com/aeyzeewhy