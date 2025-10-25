โครงเรื่องย่อซีรีส์ “Friendshit Forever เพื่อนสนิท พิษสหาย”
กำกับการแสดง : เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันอังคาร เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันที้ 4 พฤศจิกายนนี้
โครงเรื่องย่อ
“เธอเหมือนน้องสาวของฉัน เธอคือเพื่อนรักของฉัน”
นั่นคือคำพูดที่ “ใบข้าว” (แพต ชญานิษฐ์) พูดกับ “ทิวลิป” (เอมี่ ทสร) หลังจากที่ทั้งคู่รู้จักกันได้ไม่นาน
ก่อนที่โลกของ “ทิวลิป” และ “ใบข้าว” จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เรื่องราวของสองสาวเพื่อนรักที่ดูเหมือนจะเป็นมิตรภาพที่สวยงาม แต่กลับแฝงไปด้วยความอิจฉาริษยา โดย “ใบข้าว” จะได้รับความช่วยเหลือจาก “เต๋า” (นิว ฐิติภูมิ) เพื่อนสมัยเรียนมัธยมที่แอบชอบเธอมานาน และยอม “ใบข้าว” ได้ทุกอย่าง ส่วนทางฝั่งของ “ทิวลิป” เธอก็มี “นะโม” (บุ๋น นพณัฐ) เพื่อนหนุ่มร่วมคณะที่คอยอยู่ใกล้ๆ ปกป้องเธอไม่ห่างเช่นกัน โดยที่ “นะโม” จะต้องช่วย “ทิวลิป” ให้รอดพ้นจากแผนร้ายของ “ใบข้าว” ให้ได้ แต่เรื่องของความแค้นคงจะไม่จบลงง่ายๆ และอาจกลายเป็นโศกนาฏกรรมเพราะ “เพื่อนอิจฉา”
รายชื่อนักแสดง
แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช : ใบข้าว
เอมี่-ทสร กลิ่นเนียม : ทิวลิป
นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ : เต๋า
บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย : นะโม